La limusina de Papa Noel llega estas navidades a Madrid

lunes, 7 de diciembre de 2020, 17:48 h (CET) Las medidas que se están imponiendo para estas navidades hacen que mucha gente se replantee el modo en el que disfrutarlas. Aunque la mayoría no renuncia a la magia y la luz de estas fiestas entrañables Con este propósito se ha organizado la limusina de Papa Noel, una actividad que propone despedirse de este año de forma original, elegante y segura. Un tour para recorrer las calles más emblemáticas de la capital, y ver la iluminación que ha preparado el ayuntamiento para estas fechas.

El paseo en limusina cuenta con todos los detalles para convertirse en la sensación de las navidades. Ideal para compartir en familia, grupo de amigos o como plan alternativo a la cena de fin de año entre compañeros de trabajo.

Papa Noel conduce la limusina

​Uno de los aspectos más llamativos de este tour en limusina por Madrid en navidades es que el conductor no es ni más ni menos que Papa Noel. Llevará a los asistentes a visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las clásicas luces con las que se adornan los puntos más representativos.

La limusina de Papa Noel cuenta con detalles de gran lujo, como un sofá climatizado, purificación de aire, pantallas, equipo de sonido e iluminación led. Se trata de un vehículo de última generación, fabricado por uno de los mejores creadores de limusinas del mundo.

Además, para amenizar el trayecto por la ciudad habrá música, se harán paradas para hacerse fotos e inmortalizar el momento y brindar con cava (para los menores de edad, hay bebidas sin alcohol).

También hay vídeos musicales, y la posibilidad de poner la música que prefieras gracias a la conexión Bluetooth, que permite reproducir las canciones que llevéis en vuestros móviles.

El recorrido de la limusina de Papa Noel

La duración del tour es de una hora, con la posibilidad de alargarlo media hora más. El punto de inicio y final del viaje es la emblemática estación de Atocha. Desde allí se va por lugares como el Paseo del Prado, Castellana o Puerta de Alcalá, observando las luces de las calles y los edificios singulares de la ciudad.

Uno de los puntos fuertes del recorrido es el paso por las fuentes de Neptuno, Cibeles y Colón, lugares en los que se celebran victorias deportivas y otro tipo de eventos. En navidad, estas fuentes cuentan con una iluminación especial, que las convierte en sitios aún más mágicos.

Pasar por la Puerta de Alcalá y contemplar su iluminación, mientras de fondo se escucha la canción favorita de cada uno y brindar con los demás por una velada magnífica. La experiencia será inolvidable, sin lugar a dudas.

Un tour con todas las medidas de seguridad

​La limusina de Papa Noel no solo destaca por ser una experiencia exclusiva y original para celebrar las fiestas con los más queridos. También cuenta con un protocolo anti-COVID que incluye la desinfección total del vehículo entre turnos, y un aislamiento de la cabina de pasajeros para evitar el contacto con otros.

Además, aunque la capacidad legal de la limusina es de 9 personas, solo podrán realizarlo 6 personas a la vez, lo que supone más comodidad y garantía de que la familia estará segura.

Este tour es la mejor manera de ver la iluminación navideña de Madrid, sin aglomeraciones y sin poner en riesgo a nadie. Papa Noel solo hace este viaje dos veces al día, a las 18:30 y a las 20:30. Se toma su tiempo para hacer una desinfección completa, porque prefiere hacer menos servicios de gran calidad a que haya algún contagio por hacer las cosas mal.

Una iniciativa del Grupo Diverocio

El tour en limusina por Madrid con Papá Noel es un servicio de Limusinas Premium Madrid, perteneciente al Grupo Diverocio. Especializados en la organización de eventos a la carta, trabajan para ofrecer planes innovadores y exclusivos.

Recorrer las calles más famosas de Madrid en navidad es un plan que muchas familias hacen cada año. Y con la limusina de Papá Noel no tienes que renunciar a ello porque este 2020 haya traído una sorpresa tan desagradable como el COVID-19.

"Deja que Papa Noel te lleve en su limusina de forma segura, sin temor a contagiarte. Solo vivir la Navidad en Madrid como os merecéis".

