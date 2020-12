El hormigón impreso gana terreno en la construcción ecológica, según PAVIGROUP Comunicae

lunes, 7 de diciembre de 2020, 17:24 h (CET) El hormigón pulido es un material de construcción de kilómetro cero que permite una rápida instalación y ofrece una gran durabilidad Cuando se piensa en construcciones ecológicas, lo primero que se viene a la cabeza son las casas en las que predominan materiales presuntamente ecológicos como la madera, la piedra natural o el ladrillo. Pero seguramente no se pensaría en un material que a menudo se considera como más “industrial”, a pesar de que sus credenciales ecológicas superan ampliamente a la mayoría de sus competidores: el hormigón impreso u hormigón pulido.



El hormigón impreso para pavimentos o revestimientos se utiliza desde la Antigüedad. Sin embargo, no ha sido hasta las últimas décadas cuando ha ido ganando terreno en el sector de la construcción (y la construcción ecológica en particular) debido a sus numerosas ventajas y propiedades. Por eso, el hormigón pulido está cada vez más presente en obras y reformas, incluso en los proyectos que se rigen por estándares ambientales exigentes.



El hormigón impreso, un material de kilómetro cero y mínimas emisiones

Existe la falsa idea de que una casa de madera o de piedra es más natural y, por lo tanto, más “ecológica”. Sin embargo, a menudo no es así. Hay que tener en cuenta que estos materiales se extraen de la naturaleza, a menudo en bosques y canteras situadas a miles de kilómetros de distancia de la obra. Su extracción tiene impacto en el medio ambiente, al igual que el transporte.



En cambio, el hormigón impreso se elabora en el mismo lugar de la obra mediante la conocida fórmula de mezclar cemento, agua y agregados como arena o grava, además de algunos aditivos que mejoran sus características (o dan el color deseado al producto final eligiendo entre una amplia paleta). Todos los componentes del hormigón pulido suelen proceder de plantas locales, por lo que se reduce el transporte y las emisiones contaminantes.

La colocación del hormigón impreso también es mucho más rápida que la de otros pavimentos y revestimientos, lo que disminuye el consumo de energía. Generalmente, basta con preparar la superficie, verter el hormigón y nivelarlo. A continuación, se emplean unos moldes reutilizables para darle el acabado deseado, que puede imitar a cualquier material: piedra, madera, adoquín, etc. Finalmente, se aplica una capa de resina que sella la superficie para hacerla impermeable y prevenir el deterioro del acabado realizado.

Una empresa de hormigón impreso especializada puede terminar una superficie de 500 m 2 en 4 días con 2-3 operarios, mientras que para hacer el mismo trabajo con otro material se requeriría el doble de tiempo y personal. Por otro lado, el hormigón pulido se puede aplicar en todo tipo de superficies: suelos, pasillos, patios, terrazas, jardines, piscinas, garajes… También existe hormigón impreso vertical para revestir muros y paredes. Al poder escoger acabados y colores diferentes para cada aplicación, es posible usar un mismo material en varias superficies de la misma obra, evitando el coste y las emisiones que supone encargar un material distinto para cada superficie.



Máxima durabilidad del hormigón impreso con el mínimo mantenimiento

Otro aspecto importante a la hora de elegir materiales de construcción ecológicos es la durabilidad y el mantenimiento. Materiales como la madera necesitan un mantenimiento periódico mediante barnices o pinturas especiales (y altamente tóxicos) para conservar su color y propiedades. A menudo, también hay que reemplazar algunos elementos deteriorados. Por su parte, la piedra natural e incluso el mármol requieren limpieza y pulido para mantener todas sus propiedades, especialmente en los climas húmedos.

En cambio, el hormigón impreso es un material muy duradero que apenas precisa mantenimiento. Resiste perfectamente la acción del sol, la lluvia, el viento y el granizo sin que la superficie se deteriore. Los cambios de temperatura tampoco son un problema porque se instalan juntas de dilatación que previenen la aparición de grietas. Solo es necesario limpiar la superficie de vez en cuando con agua a presión o un detergente neutro, sin emplear otros productos químicos abrasivos (que de hecho están totalmente desaconsejados porque pueden dañar el color y el brillo del acabado). Aparte de eso, también hay que resellar las superficies de hormigón impreso cada 4-10 años mediante una resina especial para mantener su impermeabilidad.



Con un mantenimiento adecuado y la garantía que ofrece la instalación por parte de una empresa de hormigón impreso con experiencia, los pavimentos y revestimientos de hormigón impreso pueden durar décadas en perfecto estado, incluso cuando se utilizan en zonas de gran desgaste como garajes. Por todo ello, el hormigón impreso se ha convertido en un material de preferencia para las construcciones ecológicas de todo tipo en nuestro país.

Acerca de Pavigroup

Pavigroup está especializada desde 2002 en la instalación de pavimentos y revestimientos de hormigón impreso y de hormigón pulido. Cuenta con una gran experiencia en la construcción de pavimentos, revestimientos y fachadas de hormigón impreso, hormigón pulido y hormigón impreso vertical. Mediante las técnicas más avanzadas del sector, ofrece el mejor precio por m 2 para instalar hormigón impreso, así como servicios de instalación.

