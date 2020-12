Cómo tener unos pies cuidados y bonitos: la importancia de los calcetines peel off Hay varias cosas muy sencillas que puedes hacer por ellos que pueden marcar una gran diferencia. Es más, algunas como los ​calcetines efecto peeling son especialmente agradables y relajantes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 7 de diciembre de 2020, 18:07 h (CET)

Aunque a veces son injustamente olvidados, son vitales para nosotros, pues son los que nos sostienen. Como ya habrás adivinado, estamos hablando de los pies. Mantenerlos sanos, cuidados y mimados es fundamental para evitar problemas y molestias posteriores.

Hay varias cosas muy sencillas que puedes hacer por ellos que pueden marcar una gran diferencia. Es más, algunas como los calcetines efecto peeling son especialmente agradables y relajantes.

Consejos para unos pies sanos Incorporando estos sencillos hábitos a tu rutina conseguirás mantener tus pies libres de problemas tan molestos y dolorosos como las uñas encarnadas o los hongos.

Mantenlos secos La humedad es uno de los mayores enemigos de los pies, pues favorece la aparición de diferentes bacterias y hongos. Por eso es vital que mantengas tus pies secos y limpios. Para lograrlo, procura no pisar descalzo zonas en las que haya humedad acumulada como las duchas comunitarias, las saunas o los bordes de las piscinas.

Seca también tus pies a conciencia después de un baño o ducha. Si te sudan mucho, algo que da muy buen resultado son los polvos de talco.

La importancia de un buen calzado Procura que el material de tu calzado sea lo más natural posible. Evita siempre los materiales sintéticos y los zapatos muy estrechos, ya que estos impiden que el pie transpire adecuadamente. En cuanto a los tacones, lo mejor es llevarlos lo menos posible. En todo caso, intenta que su altura no sea más de cuatro centímetros.

Las uñas Cuando cortes las uñas de tus pies hazlo de forma recta y límalas con frecuencia. Evita los esmaltes de uñas, pues pueden impedir una correcta transpiración.

Mantén una buena circulación Para mantener una correcta circulación es muy importante evitar cosas como tener las piernas cruzadas durante demasiado tiempo. Si por tu trabajo tienes que estar mucho tiempo sentado, intenta hacerte con un reposapiés para mantener los pies elevados.

También son de mucha ayuda ciertos ejercicios como el de encoger y estirar los dedos, caminar descalzo durante unos minutos por casa o mover los pies haciendo círculos con los tobillos.

Mima tus pies mientras cuidas su aspecto Una forma perfecta de dejar tus pies como nuevos son los calcetines efecto peeling y exfoliantes (una excelente mascarilla para los pies) que promueven la renovación celular de la piel.

Uno de sus principales efectos de su eficaz fórmula concentrada es el de eliminar la piel seca dando paso a unos pies totalmente renovados. Eso sí, en ningún caso arranques esas pieles que soltarán durante varios días, ya que podrías llegar a hacerte daño. Deja que todo siga su curso natural.

Estos calcetines también alisan la piel áspera del pie y las grietas superficiales. Otro de sus efectos es la exfoliación de durezas y callos. En definitiva, un completísimo tratamiento.

Además, con su suave fragancia a lavanda sentirás una relajante sensación de bienestar perfecta para desestresarse. Desde luego, así es un gustazo cuidarse.

Como habrás visto, no es nada difícil mantener tus pies en perfectas condiciones. Basta con incorporar ciertos hábitos y tener en cuenta algunas cosas.

Tampoco está de más utilizar alternativas como los calcetines efecto peeling que terminarán de darle el toque final acabando con cualquier posible impureza y renovándolos por completo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.