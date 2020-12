La espera Los cristianos estamos celebrando en estas fechas el Adviento; la espera, la preparación Manuel Montes Cleries

lunes, 7 de diciembre de 2020, 17:34 h (CET) La situación en la que se encuentra la humanidad en este año bisiesto-siniestro, da mucho más sentido a esta espera. Jesús vino a este mundo para acompañarnos y liberarnos de los sentimientos negativos que acompañan nuestra vida.

El niño Jesús viene este año en forma de vacuna. En forma de liberación de esta angustia que nos tiene confinados y asustados. Jamás me había imaginado que las manos de Cristo iban a actuar a través de los científicos rusos, americanos, chinos o europeos que se están esforzando en el descubrimiento y la puesta en el mercado de esa vacuna redentora.

El portal de Belén que montamos cada año, va a contar en esta ocasión con una cunita en la que va a reposar ese tarrito lleno de esa sustancia “milagrosa” que nos va a permitir, a lo largo del próximo año, abrazarnos, reunirnos y liberarnos de este temor al encuentro con los demás. En una palabra, la vuelta a los más profundos sentimientos humanos.

No sé cuantas velas-semanas deberemos apagar en este adviento de la vacuna. Las iremos desgranando con impaciencia y con esperanza. Estamos entrenados a la espera desde el pasado mes de Marzo. Llevamos nueve meses esperando y el “parto” es inminente.

Así que esta es mi “buena noticia de hoy”. La llegada de Jesús a nuestras vidas se hará este año en forma de una inyección liberadora. Si no es el día 25 será en otra fecha. Que más da. Siempre es Navidad. El día en que todos estemos vacunados encenderemos las luces de nuestro Belén particular. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dictadores El poder de los dictadores se desvanece como el rocío a la salida del sol Poesía y pensamiento holístico-sistémico “La poesía es una especie de núcleo holístico-sistémico que atraviesa todo” El gran sueño de la nostalgia “Imaginar es empezar a hacer realidad el sueño” La espera Los cristianos estamos celebrando en estas fechas el Adviento; la espera, la preparación Y digo yo Por un momento pensemos que, para estos energúmenos el verdadero motivo es acabar con el paro y que España sea próspera y ejemplo del mundo civilizado