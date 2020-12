Talio muestra su compromiso con la sociedad apoyando diversas causas solidarias

En Talio se caracterizan por su especial filosofía de empresa. Llevan años trabajando de manera cercana a la filosofía Ner Group. El compromiso con la sociedad es una de las bases del desarrollo de Talio, dedicando un porcentaje del tiempo y presupuesto a temas y acciones sociales, una forma diferente de entender el mundo.





La solidaridad se ha convertido en un valor que han adquirido dentro de la empresa, una forma de actuar. Según Talio “trata de mejorar a los demás, sin esperar nada a cambio, simplemente generar un impacto positivo”.





“La confianza y la libertad se aúnan junto a la transparencia, visión de futuro y solidaridad para tratar de integrarnos en la sociedad, creando un impacto positivo en el mundo”, Talio.





No es la primera vez, ni será la última, en la que Talio participe en un proyecto solidario, pues el hecho de mejorar a través y para las personas forma parte de su filosofía. Ejemplo de ello son las acciones humanitarias mediante donaciones de ordenadores que se han llevado a cabo en ocasiones anteriores a través de fundaciones como Gizakia, Argia, Fidias o Pandemonium. De hecho, fue el año pasado cuando decidieron enviar ordenadores al país africano de Benin gracias a la fundación Vie Pour Tous (Vida Para Todos).





Donación de equipos informáticos

Desde Talio, tal y como llevan haciendo años atrás, siguen realizando acciones humanitarias mediante donaciones tanto de material informático como ayudas económicas a través de diversas fundaciones como las ya mencionadas.





En el mes de Enero donaron equipos de sobremesa a la Casa Misericordia de Bilbao. Han ampliado las aportaciones a la Fundación Peñascal, una fundación centrada en integrar en la sociedad a personas que están en situación o en riesgo de exclusión, donando materiales informáticos





Esponsorización

Además, esponsorizan el equipo ciclista Enkarterri, realizando el desarrollo y mantenimiento de su página web. Enkarterri aúna desde 1991 las sociedades ciclistas de Balmaseda, Karrantza, Zalla y Sodupe de categorías cadete y junior.





Donación en la India

Además de las ayudas ofrecidas mencionadas anteriormente, han llevado a cabo donaciones económicas. En Septiembre realizaron una aportación económica a la fundación Zaporeak con destino a Refugiados del Campo de Moria en Lesbos.





Cabe destacar su colaboración con Rotary Foundation y el padre George en la localidad de Bandel, la India, con el fin de reparar y reconstruir un albergue donde niñas de edades entre párvulos y noveno grado habitan en condiciones precarias. Talio, a través de esta fundación, ha aportado el 19% de los recursos económicos para la mejora de la habitabilidad del albergue.





Para finalizar se añaden las palabras de agradecimiento de Father George SdB (salesiano) a todos los patrocinadores, donde se incluye a Talio.





"I am sure with you generous support we will be able to help many more children to have a better future through our small projects, all for the benefit of the poor children.





Once again a BIG THANK YOU and be assured of my support, cooperation and prayers.





Yours affectionately, Fr. George Madathett sdb"





“Animamos otras entidades a colaborar en este tipo de acciones o causas benéficas. Las organizaciones jugamos un papel importante. ¡Ayudemos al que más lo necesita, creemos un mundo mejor!”, Talio.





Para saber más, no hay que dudar en contactar con Talio.