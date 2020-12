"Abuelo, háblame de ti" y "Abuela, háblame de ti" el regalo ideal para Navidad que propone Familiam Comunicae

lunes, 7 de diciembre de 2020, 11:08 h (CET) Se trata de libros abiertos para que queden por escrito las vivencias de los abuelos desde su niñez hasta la actualidad La editorial Familiam (www.familiam.es) propone para estas navidades un regalo muy especial para las familias, se trata de los libros “Abuelo, háblame de ti” y “Abuela, háblame de ti”. Unas obras que buscan dar voz a los mayores para que puedan plasmar sus vivencias y recuerdos en un formato que perdure en el tiempo. Son libros abiertos, con preguntas cuidadosamente seleccionadas que ayudan a captar toda la vida de los abuelos. El formato 25x30 cm, las tapas duras, el papel de alto gramaje y la encuadernación de calidad aseguran una larga durabilidad, comodidad al escribir y una agradable lectura en el futuro. Los libros están acompañados de ilustraciones y fotografías de la España de la época que ayudan a evocar recuerdos, aunque en sus páginas también hay espacio para añadir fotografías propias. Se trata de una crónica personal de valor incalculable para toda la familia.

Los libros, están siendo un éxito de ventas en toda Europa y actualmente se pueden encontrar en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia, Polonia, Hungría y Eslovaquia.

Desde su publicación se han convertido en el regalo perfecto para los abuelos. “Es una forma original de preservar sus recuerdos y compartirlos con la familia. Para muchos de ellos, representa un ejercicio de memoria que disfrutan en su tiempo libre y que trae recuerdos increíbles”, explican desde la editorial.

“Abuelo, háblame de ti” y “Abuela, háblame de ti” están disponibles en las librerías españolas y en la venta online de www.familiam.es a un precio de 29,90€, también se pueden encontrar ambos títulos en catalán.

En tiempos de pandemia la voz de los mayores merece ser escuchada

Por desgracia, la crisis sanitaria mundial está apagando las voces de muchos mayores, sus recuerdos se pierden y sus vivencias se quedan en el olvido. Hoy más que nunca, cobra una especial relevancia atesorar esos recuerdos para que puedan pasar de abuelos a hijos y nietos.

Estos libros permiten establecer un vínculo intergeneracional, conectar generaciones y mostrar que sus historias merecen ser escuchadas. “Estos libros representan un homenaje para nuestros mayores, con ellos les decimos que nos importan, que queremos saber más sobre su vida, conocer su infancia, descubrir cómo dieron el primer beso o cómo conocieron a la abuela o al abuelo” explican desde la editorial.

El periodista Andrés Caparrós, embajador de “Abuelo, háblame de ti”

Para dar a conocer estas obras, la editorial ha querido contar con el periodista Andrés Caparrós como embajador de los libros. “Dada su larga trayectoria profesional, como locutor de radio, como periodista, como cantante y, lo más importante, como abuelo, nos parecía la persona más apropiada para desempeñar esta labor –explican desde Familiam-. Su apasionante vida es un claro ejemplo de lo que representan nuestros mayores, toda historia merece ser contada y atesorada por las futuras generaciones”.

Para Andrés Caparrós ha sido muy emotivo participar en este proyecto. “Cuando me llegaron los libros me pasé una semana escribiendo, recordando, emocionándome y echando alguna lágrima. Ha sido una experiencia asombrosa, casi catártica, que enseguida compartí con mis hijos y mis nietos. Creo que todos los abuelos deberíamos rellenar estos libros en familia porque se crean momentos únicos y muy especiales. Regalando estos libros a los abuelos, la familia demuestra que quiere escucharles y que les interesa la historia de su vida”, ha asegurado el periodista.

Cada persona tiene una historia propia, pero aún más apasionante e interesante lo es para sus seres queridos y esas vivencias merecen perdurar en el tiempo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.