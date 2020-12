Nuevos avances en la movilidad sostenible crean conciencia en la industria automovilística alemana

Después de muchos años de investigación con el Neutrino Energy Group y de enormes avances de la ciencia y la tecnología, el concepto de movilidad mediante motores de combustión interna alimentados con combustibles fósiles está llegando al final. La historia ha marcado una cantidad considerable de innovación respecto a la industria automotriz Según pasan los años y en un mundo en constante crecimiento los automóviles desde su creación y dependiendo del contexto histórico han mostrado diversos avances de acuerdo a las necesidades del mercado y del momento que la historia atravesaba, como ser la década del 20/30/40 con enormes motores 6 en línea, V8, V12, V16, y 8 cilindros en línea marcaron una época de gloria en el diseño de éstos increíbles automóviles con estilo, pero extremadamente grandes y pesados, eran las épocas en que brillaban los Rolls Royce, Bugatti, Deusemberg, Jaguar, Bentley, Daimler en Europa, mientras que en América brillaban los Lincoln, Oldsmobile, Packard, Cadillac y Buick, pasada la posguerra la industria contestó el desafío de crear pequeños automóviles para un uso más común y con menos glamour, fue así como surgieron los pequeños citadinos, VW con el escarabajo, Peugeot, Renault, Fiat, Lancia respondieron con sus respectivos vehículos de pequeños motores y bajo precio, luego la industria en los 60/70 resurge con automóviles de motores grandes y surgen así los primeros súper deportivos, Ferrari, Maserati, Lamborghini en Europa hacen la delicia de los amantes del diseño y la potencia, en América mientras tanto surgen los Muscle Cars, Ford, Chevrolet, Dodge y Chrysler fabrican los más potentes autos jamás construidos. Luego con la crisis del petróleo el la década de mediados de los 70' la industria se contrae y desaparecen los motores enormes y ávidos de consumo de gasolina.

Pero hoy las cosas son bien distintas, el calentamiento global y las nuevas tecnologías van por un callejón estrecho que desembocará sin duda en el aprovechamiento de tecnologías que permitan el ahorro de combustible y el uso intensivo de automóviles acordes al contexto presente.



Hoy el desafío reta a los dirigentes mundiales acerca de políticas de reducción de emisiones contaminantes para frenar el calentamiento global. En ese camino muchos vehículos se van perfilando en reducir consumos y con pequeños motores se logran similares potencias con el uso de turbo compresores, mientras otras marcas adoptan motores de combustión pequeños que unidos a motores eléctricos logran buenos registros entre potencia y reducción de consumo éstos son los denominados Híbridos, luego en otro rango están los automóviles eléctricos que de a poco fueron ganando algún protagonismo aunque insuficiente y mínima participación en el mercado automotor, hay varias razones por las cuales los automóviles eléctricos todavía no han sido capaces de ganar mercado, su poca autonomía, su alto costo y la falta de infraestructura suficiente para recargar un parque automotor inmenso, porque hay que preguntar dónde se recargarían millones de autos eléctricos, cuanta contaminación ambiental hará falta para generar electricidad suficiente para alimentar tantos autos y cuanta contaminación será necesaria para poder construir semejante cantidad de baterías de litio para los autos eléctricos. Seguramente estas respuestas sean motivo suficiente para pensar en nuevas propuestas que solucionen éstos desafíos.



Recientemente el profesor Dr. Günther Krause exministro federal de transporte bajo el mando del canciller Helmut Kohl confirman que la tecnología de Neutrinos ha llegado a la Cancillería Federal y a la sede del partido Federal CDU. En Alemania los automóviles eléctricos no son tantos ya que en la actualidad tan sólo menos de 400000 automóviles eléctricos están matriculados de un total de 47.000.000, cifras que hablan por sí solas del atraso de la incorporación de éstos automóviles al parque automotor germano. Sin embargo si estas cifras se disparan en ventas de autos eléctricos el fiasco sería enorme por la cantidad de bocas de carga eléctrica que harían falta para dar energía a cada auto. En favor de la adquisición de un automóvil eléctrico se han dado ayudas fiscales y subsidios pero aún así no se han logrado los fines buscados. Además se tiene que tener muy en cuenta la contaminación que produciría la alimentación eléctrica de todos estos automóviles.

Son demasiados los motivos por los que los políticos deben ponerse a actuar prontamente para dar una respuesta en materia del cambio climático y el calentamiento global, pero esta vez el gobierno Alemán está comenzando a tratar el tema seriamente para encontrar alternativas factibles para cambiar la actual realidad.



Desde Neutrino Energy Group se están presentando las nuevas tecnologías para solucionar el problema de la renovación de la movilidad sustentable por medio de la energía de los neutrinos.



La marca de automóviles PI está trabajando eficazmente en el desarrollo de un automóvil que utilizando tecnología de punta puede aprovechar casi el 100% de su estructura para producir la energía suficiente para mover el vehículo en cualquier situación independientemente del sol, viento o lugar en que se tenga que poner en marcha, ya no hay que perder tiempo en recargar el vehículo porque los NEUTRINOS están constantemente aportando lo necesaria para producir la energía que mueve el auto, su estructura de celdas de grafeno transforma a los NEUTRINOS que atraviesan el auto en todo momento convirtiendo su paso por la estructura en energía.



Según el profesor R. Strauss científico asesor del Neutrino Energy Group hay un plus con el tema de la temperatura, según sus propias palabras señala "todos sabemos que un automóvil se calienta estando en el sol aún estando en la sombra, incluso cuando subimos a un auto es tal el calor acumulado que casi nos quemamos al tocar la parte superior del panel de instrumentos, o cuando ponemos las manos en el volante, si las fibras y células neutrinovoltaicas que forman la carrocería se calientan éstas producirán un mayor porcentaje de vibraciones atómicas por lo tanto la conversión se vería aumentada en beneficio de la potencia de acumulación de energía, así que los vehículos eléctricos neutrinovoltaicos Pi permitirán que la energía no se desaproveche jamás en ninguna circunstancia".

Mientras tanto el ministro de transportes Günther Krause pondera el hecho de que la movilidad eléctrica sólo tiene sentido si ya no se necesitan las enormes baterías que requieren de una carga previa de energía contaminante y perjudicial" refiriéndose a la electricidad generada a partir de la quema de combustibles fósiles. La solución final será la planta de energía limpia que está instalada dentro del automóvil PI la cual convierte constantemente la energía mientras se conduce e incluso cuando el automóvil se encuentra detenido en un estacionamiento o garage. Por lo tanto ya las estaciones de carga no serán necesarias en el futuro con los automóviles movidos con energía neutrinovoltaica.

"PODEMOS HACERLO POSIBLE", afirma el profesor Strauss.

Autor: DANIEL A LÓPEZ