Profesionales del mundo digital se unen en una maratón solidaria para que todos los niños tengan juguetes

lunes, 7 de diciembre de 2020, 10:40 h (CET) Esta iniciativa apoya la campaña de Cruz Roja Juventud: "Sus derechos en juego". Con un objetivo común: recaudar la mayor cantidad de donaciones, para que todos los niños y niñas puedan tener un juguete nuevo esta Navidad. Durante 12 horas de conexión en directo, se hablará de: marketing online, diseño web y todo lo necesario para crear un negocio digital El próximo sábado 12 de diciembre se reunirán virtualmente especialistas del marketing online, en una maratón solidaria organizada por Joan Boluda: lamaraton.org. Desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, se tratarán contenidos de valor para personas interesadas en la creación de un negocio online. Uniendo esfuerzos de ponentes y participantes en la recaudación de donaciones para el proyecto de la Cruz Roja Juventud “Sus derechos en juego”, destinadas a que ningún niño o niña pase esta Navidad sin disfrutar de un juguete nuevo, no bélico y no sexista.

La maratón se transmitirá a través de la página web lamaraton.org, y también en Twitch, YouTube, LinkedIn, Periscope y Facebook.

La campaña de recaudación estará activa desde el 5 de diciembre y se prolongará hasta el 5 de enero de 2021. Por lo que los donativos podrán realizarse en ese periodo a través de la web de lamaraton.org. La plataforma de crowdfunding social encargada de canalizar todas las donaciones será Mi Grano de Arena.

Este tipo de financiación de campañas, a través del micromecenazgo, fomenta la participación ciudadana a favor de causas solidarias. Migranodearena.org ofrece la máxima transparencia, ya que las donaciones se muestran en tiempo real en su web. Garantizando que cada céntimo que se dona a través de Mi Grano de Arena llega íntegro a la entidad beneficiaria.

Tal como nos explica Cruz Roja Juventud: “Esta campaña va mucho más allá del reparto de juguetes. El principal fin de esta acción es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa, y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar. Que las niñas y los niños más vulnerables puedan disfrutar de un juguete en la época más importante de su desarrollo”.

Al igual que hemos tenido que adaptar la situación actual a la celebración de eventos y reuniones virtuales. El aumento del comercio a través de internet, generado por la crisis del COVID-19, ha llevado a emprendedores y empresarios del mundo offline, a reconocer la importancia de ser encontrados en la red.

La búsqueda de nuevas opciones de negocio y la actualización de comercios tradicionales, ha aumentado el interés por estrategias de marketing, que den visibilidad en el mundo online.

Ante la necesidad de posicionarse en un mercado cada vez más digitalizado: las empresas refuerzan sus plantillas, cada vez más emprendedores deciden aumentar sus conocimientos digitales. Y prolifera la contratación de profesionales externos, dedicados a la implementación y mejora de negocios online.

La iniciativa y organización de la maraton.org parte de Joan Boluda, consultor de marketing online y de Valentí Acconcia, consultor de crowdfunding. Cuando la tecnología y los proyectos solidarios se toman de la mano, surgen iniciativas tan solidarias y emocionantes como esta. Juntos para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo esta Navidad.

