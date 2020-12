Repara tu Deuda cancela 51.675 euros en Barcelona con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

sábado, 5 de diciembre de 2020, 09:00 h (CET) El despacho de abogados ha conseguido el 100% de éxito en sus casos y ofrece contratación y trámites totalmente online “EM, vecino de Barcelona, está divorciado y tiene dos hijos a su cargo. Tras divorciarse empezó a tirar de tarjetas de crédito. Posteriormente se quedó en paro, los gastos aumentaron y se le hizo un mundo el poder cumplir con ellos. Fue tirando de pequeños prestamos rápidos que le fueron aprobando para ir pagando la deuda del mes anterior”. Así narran la historia de EM los abogados de Repara tu Deuda Abogados, pioneros en España en la Ley de Segunda Oportunidad y responsables de tramitar el caso de RE.

“Muchos de nuestros clientes como es el caso de EM-explican los abogados de Repara tu Deuda- se encuentran en una situación crítica económicamente hablando: algunos empiezan a solicitar mini créditos, una solución al principio, pero que acaba por empeorar la situación y llega un momento en el que ya no saben qué hacer; también hay empresarios que fracasan en sus negocios”. Repara tu Deuda Abogados ayuda, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a todas las personas que lo necesiten, sea cual sea su perfil y poder adquisitivo. El despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en los casos tramitados hasta ahora y gestiona más del 89% de casos resueltos en España con la Ley de Segunda Oportunidad. “Una de nuestras principales ventajas -destacan los abogados de Repara tu Deuda- es que somos especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad; nos encargamos solamente de casos relativos a dicha legislación y esto nos otorga una clara ventaja y experiencia frente a la competencia”.

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.

El despacho de abogados Repara tu Deuda, que puso en marcha el mismo año que entró en vigor esta ley en España, ha logrado cancelar más de 20M€ de deuda a sus más de 10.000 clientes. Además, ha trabajado con la imagen de famosos como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional; Javier Cárdenas; Albert Lesan y en la actualidad, Bertín Osborne.

