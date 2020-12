Cuenca organiza el Foro Cuenca Business Market para convertirse en el ecosistema de referencia en la bioeconomía nacional Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 17:12 h (CET) La ciudad de Cuenca se posiciona en el ámbito nacional e internacional como un referente en el campo de la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad con una apuesta decidida por la construcción de un ecosistema empresarial y emprendedor orientado al Green Deal. El evento reunirá a empresas, inversores y emprendedores en torno a una agenda de conexión permanente para la construcción del ecosistema empresarial y emprendedor de la ciudad Durante el evento, que tendrá una duración de dos días, los participantes podrán asistir a diferentes sesiones de trabajo, mesas redondas, conferencias y, sobre todo, espacios de ronda de negocios y networking que servirán para conectar los ecosistemas inversor, empresarial y emprendedor. La idea es poder hacer este encuentro de manera presencial, pero si no fuera posible por la situación sanitaria se celebraría de forma telemática.

El concejal de Promoción Empresarial y Empleo, Innovación y Nuevas Tecnologías, César Sánchez Meléndez, ha señalado que “queremos dar continuidad a la estrategia de convertir a Cuenca en una referencia del emprendimiento en bioeconomía a nivel nacional y europeo, apostando por el talento emprendedor local y por la atracción de empresas de economía circular, aprovechando los recursos forestales de los que disponemos y el foco de atracción que está suponiendo para muchas empresas nacionales e internacionales de estos sectores el proyecto UFIL”.

Pero además, ha añadido el edil, “queremos también convertirnos en un destino claro para empresas de innovación, en un momento en que las circunstancias están provocando una cierta tendencia a alejarse de los grandes núcleos de población y buscar localidades de menor tamaño para instalar este tipo de negocios”.

Entre las firmas previstas para darse cita en el Cuenca Business Market están Finnova, la fundación europea que apoya la financiación de la innovación en empresas, o Business Angels como Zubilabs, Keiretsu Forum, StartupXplore, Big Ban o Cupido Capital. También Venture Capital y fondos de inversión como Plug and Play Ventures , B1 Drooper o Hepta Maj entre muchos otros. Junto con ellas otras firmas de referencia como la empresa GTA Ingeniería Ambiental especializada en Economía Circular o las plataformas de financiación e inversión Área Financiera, Puente Relevo o Della Capital se unirán al panel de participantes. Con esta iniciativa Cuenca se une además a la Red Business Market para favorecer el proceso de desarrollo emprendedor y empresarial de la ciudad de manera permanente.

