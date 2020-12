¿Hay que elegir los regalos de Navidad de la empresa?: Aquí hay algunas ideas, por DALKON REGALOS Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 16:09 h (CET) La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ello el ambiente festivo, también es el momento de elegir regalos de empresa para los empleados y los clientes. Las fiestas de Navidad son una oportunidad ideal para recompensar a los empleados por su compromiso y sus logros a lo largo de un año tan complicado como este 2020 Durante este período, existe una atmósfera particularmente alegre y relajada y prevalece el deseo de compartir el momento y la celebración junto a las personas con las que se trabaja tantas horas, así como los clientes que han demostrado su fidelidad a la empresa.

En particular, el departamento de administración de cada empresa desempeña un papel decisivo en las semanas preparatorias, por un lado, ayudando a mantener el ambiente festivo mediante la organización de reuniones, eventos o cenas de empresa, y por otro lado proponiendo regalos de empresa y atenciones especiales a los empleados, clientes y socios.

¿Cómo elegir los regalos de Navidad adecuados?

La Navidad es un momento único de intercambio e interacción: el ambiente festivo, la participación en actividades y la serenidad contagiosa son los elementos que han ayudado a consolidar la tradición de las fiestas en la empresa. Es bastante común que las empresas, independientemente de su tamaño, organicen un evento para sus empleados y posiblemente lo extiendan a sus familias, clientes y socios.

Ya se trate de un aperitivo, una cena o una fiesta temática, las fiestas son ocasiones únicas para acercarse a los colaboradores y, por qué no, aprovechar la serenidad generalizada para aliviar los ritmos de trabajo a veces apretados. ¿Qué mejor momento, si no la Navidad, para recompensar a los empleados con un regalo corporativo por sus resultados y por los objetivos conseguidos, con un regalo y un mensaje de buenos deseos?

Valorar el mérito y rendir homenaje a las personas mostrando una sincera gratitud es fundamental para las empresas que quieren aumentar la motivación y difundir una cultura positiva.

La elección de los regalos en estas ocasiones, más comúnmente, la hace la dirección o la secretaría general, pero puede suceder que en las pequeñas o medianas empresas la tarea se encomiende al departamento de compras o al personal de comunicación.

¿Cómo dirigir la decisión hacia el regalo ideal?

En primer lugar, antes de examinar las posibilidades, hay que distinguir los beneficios de los regalos de empresa a los que se esta tradicionalmente acostumbrados y los que responden concretamente a una situación de necesidad.

Entre los regalos de Navidad más comunes, encontrar la clásica cesta con productos alimenticios. Es sin duda un clásico y por esta razón puede ser considerado un regalo bastante trivial. Aunque en su interior se puede encontrar una cuidadosa y valiosa selección de alimentos, incluyendo aceite, pasta, botellas de vino y dulces, no todo el mundo lo aprecia plenamente.

Entre las razones, ciertamente el estilo de alimentación es el que prevalece, porque afecta a las elecciones de consumo diario, que apenas cambian durante las vacaciones, especialmente si se habla de intolerancias o alergias.

Un aspecto que no debe ser subestimado por quienes compran regalos de empresa es la falta de practicidad que provoca el desorden que inevitablemente provoca un regalo de este tipo. Además de los daños causados a las cestas durante el transporte, el almacenamiento de las cestas en el interior de las oficinas puede crear muchos problemas.

Entre los regalos corporativos más distribuidos, también hay gadgets (por ejemplo, regalos de empresa tecnológicos, calendarios, agendas, lápices USB, bolígrafos, llaveros, regalos de empresa ecológicos) personalizados por las empresas. Sin duda este tipo de accesorios son útiles, especialmente en las tareas cotidianas, pero a algunos puede no gustarles la excesiva presencia de logotipos, prefiriendo un pensamiento más dedicado y personal.

La ropa, más o menos de marca, como los calcetines personalizados, son una de las opciones para algunas empresas. Es ciertamente una idea original, es importante tener en cuenta satisfacer los gustos (y tamaños) de todos que puede ser más complicado de lo esperado si no se tiene información previa de cada persona.

La Navidad también se caracteriza por las buenas acciones promovidas en este período de alegría y celebración. Por consiguiente, es importante mencionar entre las opciones la posibilidad de hacer donaciones a instituciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Una elección sincera que no puede dejar de encontrar el apoyo de los empleados de la empresa y el aprecio de los clientes y socios.

¿Existe una solución personalizada y útil que ofrezca la máxima libertad de uso?

Al elegir la tarjeta de regalo, un vale que puede ser utilizado en tiendas físicas y en las plataformas de comercio electrónico más prestigiosas, las ventajas son concretas y tangibles tanto para la empresa como para los destinatarios de los regalos.

Al mismo tiempo, el empleado que recibe el vale y no un regalo monetario no tiene que preocuparse por los impuestos puede utilizarlo por su valor nominal completo.

Al elegir una tarjeta de compras para una gran superficie o una plataforma de venta online, para los regalos de Navidad de la empresa, los colaboradores tienen la máxima libertad de elección en cuanto a su uso: comida y vino, electrónica, ropa, viajes, servicios de ocio y combustible son sólo algunos de los sectores en los que caen más de 10.000 tiendas y las principales plataformas de compras en Internet.

Elegir los regalos de Navidad adecuados para todos los empleados, clientes y colaboradores no es fácil. Es posible que se encuentre con opciones más comunes y extendidas que pueden resultar impersonales y poco prácticas. En el artículo de hoy se ha examinado diferentes opciones, encontrando en la tarjeta de compra una solución personal, útil y dedicada que se ajusta perfectamente a las necesidades de cada uno.

¿La mayor ventaja para la empresa? Ofrecer a sus empleados un regalo concreto y personalizado que responda a los gustos y necesidades individuales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.