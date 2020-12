'Transportación', una novela de obligada lectura para concienciar sobre el cambio climático Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 13:56 h (CET) El escritor mexicano Antonio de Jesús García Jiménez publica una novela de ciencia ficción única y singular Antonio de Jesús García Jiménez había escrito guiones cinematográficos antes de adentrarse en el mundo de la literatura. Cuando se dio cuenta de que la historia que estaba desarrollando tenía una parte más lírica que fílmica decidió publicar Transportación. Porque el cambio climático oculta un maravilloso secreto.

En esta historia, resultado de mucha dedicación y concienciación medioambiental, el autor muestra las terribles consecuencias que los actos del ser humano contra la Tierra pueden acarrear en el futuro.

"Hay esperanzas, pero no hay mucho tiempo y para eso es el presente libro, para hacernos reflexionar que si no actuamos ahora, el futuro resultará amenazador y apocalíptico".

Todo comienza con la clonación de una niña llamada Julia e hija del empresario más importante de México.

En el año 2039 la pequeña se ha convertido en una joven activista que lucha por conseguir que los gobiernos instalen políticas para evitar el cambio climático. Los polos han empezado a descongelarse, la naturaleza está en plena crisis y todo el mundo parece hacer caso omiso de la situación, incluido su padre, el gran magnate Leonardo.

Contrariada por la actitud de su progenitor, decide escapar de la posición autoritaria de este para continuar luchando a favor del medioambiente. Es entonces cuando conoce a Benjamín, un joven discapacitado quien, harto de ver que el mundo lo ignora y que se está destruyendo poco a poco, decide acabar con su vida.

Por suerte, la joven Julia lo salvará de tan catastrofista decisión y juntos retomarán la batalla para salvar el planeta y con ello a la humanidad.

"El elemento cambio climático tiene una participación parcialmente ficcionada, dado que a lo largo de la trama este problema revela aspectos desconocidos, inusuales y alucinantes; sin embargo, la esencia real acerca del cambio climático estará presente durante todo el relato, haciéndonos conscientes de muchos errores que estamos cometiendo actualmente en contra de la madre naturaleza".

¿Podrá el ser humano frenar el deshielo y el efecto invernadero? ¿Está todavía a tiempo de salvar su hogar?

Por su parte, el amigo íntimo de Leonardo y reconocido genetista, Bruno, estudia la clonación y el flujo energético. Pero poco a poco se irá dando cuenta de que en ocasiones el avance tecnológico si bien ayuda a la evolución, en ocasiones puede resultar un lastre peligroso. ¿Decidirá continuar con sus investigaciones en pro de su interés? ¿Conseguirá con sus estudios hacer de la Tierra un lugar mejor o peor?

El escritor Antonio de Jesús García Jiménez narra una historia reflexiva y concienciadora sobre los excesos del ser humano contra la madre Tierra.

Transportación. Porque el cambio climático oculta un maravilloso secreto es una distopía a caballo entre la esperanza y el sacrificio, entre lo humano y lo tecnológico que destapa las dos caras del ser humano: su versión más altruista y concienciada, contra su versión más egoísta e interesada en su propio bien.

Su matiz ficcionada se desborda sobre caras que van más allá del problema ambiental; su hilo de fantasía hace ver cómo el ser y lo divino van de la mano con la naturaleza y cómo toda esta relación guarda significados y sucesos inimaginables que en un futuro serán expuestos.

"En la novela el cambio climático marca el inicio de una nueva era para la humanidad y no un final como podría pensarse, sin embargo, a costa de un muy alto precio. El secreto yace sobre la interrogante: ¿qué designios arcanos tiene preparados la madre naturaleza para enfrentar un mundo futuro destruido por la contaminación y el calentamiento global?".

La novela, ya disponible para su compra en Amazon, narra una de esas historias que ningún lector se puede perder y en donde encontrará una trama con pinceladas de fantasía, filosofía, amor y ciencia ficción.

Sin duda alguna, Transportación. Porque el cambio climático oculta un maravilloso secreto sorprenderá muy positivamente a todo aquel que se haga con este extraordinario libro.

