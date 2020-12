Bluespace contrata a medio centenar de personas en tiempos de Covid-19 Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 13:00 h (CET) Bluespace, primer operador de self storage en España con más de 46 centros, ha contratado un total de 50 personas en 2020, pese a la difícil situación con la crisis sanitaria del Covid-19. Con estos datos de contratación, la compañía cuenta con una plantilla de más de 220 empleados y sigue con una apuesta decidida por la formación de sus equipos para afrontar su crecimiento La compañía cuenta con una plantilla de más de 220 empleados y mantiene su apuesta por la formación.

Bluespace ha impartido en 2020 un total de 24 cursos, formando así a un total de 207 personas en 197 grupos.

Dar una visión cercana y motivar al equipo son dos de los objetivos de Bluevent online.

“Desde Bluespace se persigue convertir la empresa en una de las mejores empresas de self storage en Europa".

Desde sus inicios uno de los principales ejes de la compañía ha sido tener un equipo excelente y una cultura de alta integridad, con oportunidades para adquirir experiencias profesionales valiosas y habilidades de liderazgo, así como potencial de crecimiento.

La importancia de la formación de sus empleados

En este año 2020, Bluespace ha continuado con su formación, pese a la crisis sanitaria del coronavirus. Con un total de 24 cursos impartidos, la compañía ha formado a 207 personas en 197 grupos, de las 222 profesionales que actualmente forman parte activa de la empresa y con un total de 2.322 horas de formación, de las cuales 76 horas han sido externas.

Según la directora de Recursos Humanos de Bluespace, Esther Méndez, “estamos ante un periodo de expansión y crecimiento de la compañía pero también del equipo, por eso se sigue apostando por la promoción interna que permite el desarrollo profesional de los colaboradores. Se han creado nuevas posiciones y departamentos, y ahora más que nunca apostamos por la formación del equipo a través de su participación en el Plan de Formación. Desde Bluespace se quiere conseguir convertirnos en una de las mejores empresas de self storage en Europa".

Un evento online en 2020 para los empleados de Bluespace

Con Bluevent online per a tres países, evento anual que organiza la compañía para reunir a todos los empleados, se ha realizado en este 2020 de forma telemática y con los siguientes objetivos:

1. Dar una visión cercana a todo el equipo de Bluespace sobre los resultados de la compañía con el objetivo de que puedan visionar el impacto de su trabajo sobre el Bussines Plan de la compañía, así como sobre el plan de crecimiento a medio plazo.

2. Motivar al equipo a través de diferentes actividades de Team Building, compartiendo momentos de diversión y distensión que ayudan a reforzar la visión y valores, a la vez que fomentamos la cohesión del equipo.

3. Alcanzar una formación especifica para cada departamento a nivel nacional, destacando aspectos relevantes del trabajo diario de cada uno.

Más sobre Bluespace

Bluespace es el primer operador de self storage en España con más de 46 centros entre Barcelona, Madrid y Valencia, así como más de 30 asociados repartidos por todo el territorio español. Todos los centros están dotados de gran seguridad, aparcamiento gratuito, abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. La total disponibilidad de acceso está pensada para que el cliente, si en cualquier momento necesita algún objeto, lo pueda ir a buscar sin ningún impedimento. A través de la web www.bluespace.es se puede realizar la reserva de un trastero o almacén.

En cuanto al perfil del usuario, Bluespace tiene dos perfiles de usuarios bien definidos: el 70% son particulares y el 30% restante son empresas y autónomos. La utilización de trasteros por parte de particulares responde a necesidades de espacio de larga duración o a las motivadas por mudanzas o reformas. Por su parte, empresas y autónomos también encuentran en Bluespace la solución ideal a sus problemas de espacio, por lo que suelen utilizarlo como un centro logístico para el almacenamiento de su stock o archivo de documentación.

