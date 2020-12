Birlocha literaria 2020, dedicada al poeta Jorge Debravo Después de darles mi infinito agradecimiento a los poetas Yordan Arroyo y Leonardo Cruz, con todo el gusto del mundo acepté esta distinguida invitación Carlos Javier Jarquín

viernes, 4 de diciembre de 2020, 12:07 h (CET) A inicios de agosto del presente año, recibí una carta de invitación formal y personalizada, por parte de los organizadores del “Colectivo Cultural Birlocha” de Orotina, Alajuela, Costa Rica. Este documento venía firmado por: el alcalde de Orotina, Lic. Benjamín Rodríguez Vegas; Luis Miguel Valverde, Segundo Vicealcalde; Leonardo Cruz Alvarado, docente, escritor, poeta y fundador de la Birlocha Literaria; Yordan Arroyo Carvajal, Presidente de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE), Costa Rica, docente universitario e investigador académico, poeta y filólogo; y también firmada por Carlos Hugo Garrido Chalén, escritor, poeta y Presidente Ejecutivo y Fundador de la UHE.

Después de darles mi infinito agradecimiento a los poetas Yordan Arroyo y Leonardo Cruz, con todo el gusto del mundo acepté esta distinguida invitación. La dinámica era enviar un video, en el cual el invitado debía presentarse y leer de uno a dos poemas de su autoría.

En lo que compete a información sobre el evento, este se realizará de manera virtual el sábado 5 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. (hora tica) a través del siguiente enlace en el Facebook: https://www.facebook.com/colectivoculturalbirlocha

Para conocer más sobre este proyecto literario cultural, me contacté con su director Calú Cruz, y él nos explica:

“En este Colectivo Cultural Birlocha se gestionan espacios donde convergen las más hermosas manifestaciones artísticas: bailarines, cantantes, poetas, narradores, músicos, escultores, cuenta cuentos, pintores, malabaristas, invitados nacionales e internacionales; todos han desfilado por nuestra alfombra roja para llevar colorido hasta sus hogares. Para este año, el Colectivo Cultural Birlocha está incursionando en la modalidad virtual en conjunto con la Municipalidad de Orotina, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Orotina, la Unión Hispanomundial de Escritores y en coordinación con Orotina Online; para llevarles un espectáculo de calidad hasta sus hogares.

Contaremos con artistas y poetas de renombre a nivel nacional e internacional”. Calú, brevemente nos narra los inicios de esta iniciativa en este vídeo:

https://youtu.be/uXCx-HLCE0I

A través de un audio de WhatsApp, el poeta y Presidente de la UHE en Costa Rica, Yordan Arroyo manifestó su admiración por esta iniciativa, cito:

“Birlocha literaria me parece realmente una actividad muy importante para el país, pues se está realizando desde las regiones, Orotina es una región algo olvidada, carece de apoyo y, por tanto, existen muchas dificultades de por medio para que este tipo de encuentros se realicen, lo cual destaco, sin embargo, debido al amor hacia la cultura y la literatura que ha tenido Calú Cruz, se ha logrado sacar adelante esta actividad celebrada en memoria de nuestro gran poeta Jorge Debravo.

Gracias a Calú, también integrante de la UHE, nos hemos esforzado para dar lo mejor de nosotros en esta actividad y a la espera de que nunca se acabe. Es una Birlocha trascendental, pues no solo recoge artistas nacionales, sino fuera de Costa Rica, entre ellos jóvenes, muy importantes, pues este año tendremos como invitada especial de Colombia a la joven y bella poeta Jennifer García”.

Por otro lado, Cruz, destacó el trabajo que a lo largo de estos años han venido realizando:

Hoy en día, el Colectivo Cultural Birlocha programa y ejecuta actividades con el fin de propiciar un acercamiento sin distinción etaria, a la literatura, a la pintura, a la música, a la danza y a cualquier rama del arte que desee incorporarse a nuestro quehacer. Pero no solo esto, sino que como colectivo se plantean misiones tipo ‘hormiga’ y se hace desde adentro de los cantones de Orotina y San Mateo, aunque con cierta proyección nacional e internacional. Algunas de las actividades que hemos propuesto y/o coordinado son El homenaje a Luis Ferrero Acosta en Orotina, en coordinación con la Municipalidad de Orotina y la UNED. El Certamen Literario Luis Ferrero Acosta, en todas sus ediciones, en coordinación con la Municipalidad de Orotina y la UNED. La Birlocha Literaria, en todas sus ediciones, en coordinación con la Municipalidad de Orotina y la UNED. El recital “Poesía centroamericana”, en coordinación con el poeta Carlos Calero y la UNED. La Birlocha Pictórica, en coordinación con la Municipalidad de Orotina y la UNED. El taller de escritura creativa, en coordinación con la UNED. El Festival Internacional de Poesía, en coordinación con la organización central y los municipios de San Mateo y Orotina. La producción del libro: ‘El eco de los durmientes’, en coordinación con la UNED”.

Poetas, músicos y cantantes invitados: Angélica Morales (España), Carlos Calero (Nicaragua-Costa Rica), Chary Gumeta (México), Carlos Garrido (Perú), Jennifer García (Colombia), Carlos Javier Jarquín (Nicaragua), Julieta Dobles (Costa Rica), Guillermo Fernández (Costa Rica), Magda Zavala (Costa Rica), Minor Herrera (Costa Rica), Otoniel Guevara (El Salvador), Ronald Bonilla (Costa Rica), Yordan Arroyo (Costa Rica) y Calú Cruz (Costa Rica). Los músicos y cantantes nacionales que estarán participando en este evento son: Daniel Pow Hing, Karol Ramírez, Sophía Brenes, Banda “La mala vida” y Carlos Velazco Munguía.

Síntesis biográfica de Óscar Leonardo Cruz Más conocido como Calú Cruz, (Alajuela, Costa Rica, n.1987), es escritor, poeta, docente, gestor cultural, Presidente y Coordinador del Colectivo Cultural Birlocha y de la Birlocha Literaria de Orotina. Calú, es autor de tres libros de cuentos: Cuentos de mamá muerte, (2012), La corrosión de los Entes, (2016), El eco de los durmientes (2018). Sus obras han estado a la venta en estanterías estadounidenses, nicaragüenses y uruguayas, y en las librerías más relevantes del país.

