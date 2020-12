Cerca de 2.000 casos de cáncer de cérvix serán diagnosticados este año en España Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 08:01 h (CET) Con el fin de incrementar el diagnóstico precoz de este cáncer, ahora llega a España el Sistema Genius™ de Hologic aprobado por la CE, que permitirá transformar el proceso de cribado de este cáncer ginecológico, al aplicar la inteligencia artificial junto con imágenes digitales de calidad excepcional El cáncer de cérvix o cáncer de cuello de útero es la décima causa de muerte entre las mujeres españolas. Según las últimas cifras aportadas por la Sociedad Española de Oncología Médica y el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 se registraron 638 muertes a causa de este tumor y se estima que para este año 2020 se les diagnosticará a 1.972 mujeres.

Para dar respuesta a estas necesidades de diagnóstico, durante más de 30 años, Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) ha desarrollado y lanzado al mercado nuevos avances en el cribado del cáncer de cérvix. Esto incluye ahora el anuncio de su nuevo sistema de diagnóstico digital del cáncer de cérvix Genius™, que ha recibido el marcado CE en Europa. Genius Digital Diagnostics es la primera plataforma de citología digital que combina un nuevo algoritmo de inteligencia artificial (IA) con imágenes digitales avanzadas para ayudar a los citotecnólogos y patólogos clínicos a identificar lesiones precancerosas y células cancerosas en el cuello del útero de la mujer.

En este sentido, la mejor forma de detectar el cáncer de manera previa o en la fase más inicial de desarrollo, cuando es más tratable y curable, es a través de pruebas de detección, como son la prueba del Virus del Papiloma Humano (responsable de la mayoría de los diagnósticos de cáncer de cérvix) y la citología cervicovaginal.

El motivo más habitual de la realización de la prueba es por consejo del especialista, a pesar de no presentar síntomas o malestares, según la Encuesta nacional de salud realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre el motivo de la última citología vaginal. Los siguientes motivos más frecuentes son recibir una carta o llamada del centro de salud para realizar una prueba o presentar síntomas o una enfermedad que lleva a la mujer a consultar con el médico. En una consulta también del INE a mujeres de 20 y más años, un total de 12.246.200 se la han realizado alguna vez.

Sitema de imágenes digitales de alta definición

Hologic está redefiniendo ahora y una vez más, la detección del cáncer de cuello uterino introduciendo Genius Digital Diagnostics para laboratorios, tal y como había hecho ya antes con su primera tecnología de citología en medio líquido, el ThinPrep® Pap Test, y la primera prueba del VPH basada en ARNm aprobada por la FDA, el Ensayo Aptima® HPV.

El sistema Genius Digital puede analizar rápidamente todas las células recogidas del cuello uterino de la mujer–mediante un cepillo u otro instrumento y que se colocan en un vial con líquido conservante enviado a los laboratorios- en un portaobjetos de citología ThinPrep Pap, reduciendo decenas de miles de células recogidas a una vista en galería de las imágenes más relevantes y en alta resolución para el diagnóstico. Esto proporcionará a los médicos la información decisiva que necesitan para guiar una detección precoz en este tipo de tumor ginecológico y tomar mejores decisiones de tratamiento para las pacientes que atienden.

“La aplicación de la inteligencia artificial (IA) requiere imágenes digitales de calidad excepcional”, señaló Kevin Thornal, presidente de la división de soluciones diagnósticas de Hologic. “Nuestros equipos han desarrollado una tecnología de imagen innovadora que convierte los portaobjetos de citología de vidrio físicos en imágenes digitales con una claridad superior. Gracias a esta digitalización, conseguir un análisis avanzado de la imagen y una mejor estandarización es posible”.

Genius Digital Diagnostics permite una colaboración más fluida y dinámica entre laboratorios dentro de una red, conectando a los patólogos clínicos para una revisión a distancia de modo que cada paciente se puede beneficiar cuando sea necesario del conocimiento colectivo de expertos que trabajan en remoto. La revisión digital de casos promete mejorar la experiencia de los técnicos de laboratorio mejorando el flujo de trabajo y acelerando el tiempo de revisión.

“Como parte de nuestro proceso de desarrollo, hemos colaborado con citólogos y patólogos clínicos para garantizar que estamos desarrollando un nuevo sistema para cubrir sus necesidades”, señaló Michael Quick, vicepresidente de I+D e Innovación de Hologic. “Estamos innovando constantemente para ayudar a nuestros compañeros del laboratorio a detectar más enfermedades y salvar más vidas cada día”.

Hologic ofrece ahora por primera vez una cartera de productos completa para el cribado del cáncer cervical con marcado CE que abarca desde la recogida de muestras hasta el diagnóstico digital. Genius Digital Diagnostics es un instrumento digital para la obtención de imágenes, un algoritmo de inteligencia artificial para analizarlas, un servidor de gestión de imágenes para almacenarlas imágenes y una estación de revisión para la revisión de casos. El sistema completo es ampliable y está diseñado para ajustarse a las necesidades presentes y futuras de los laboratorios.

Acerca del cáncer de cérvix

El cáncer de cérvix, también conocido como cáncer de cuello uterino o cervicouterino es uno de los cinco tipos de cánceres que más afecta a los órganos reproductores femeninos. Este consiste en un crecimiento descontrolado de las células del cérvix, la parte baja y más estrecha del útero, produciendo células tumorales. Es en esta zona en la que crece el feto cuando la mujer está embarazada.

La causa más común de la aparición de este tipo de cáncer es por infección crónica del virus del papiloma humano (VPH) o papilomavirus, una infección de transmisión sexual. Las personas que padecen VPH son asintomáticas, lo que favorece la propagación de este virus, estando presente en algún momento de la vida de toda la población sexualmente activa. Normalmente, cuando una mujer se infecta con VPH, su sistema inmunológico lo inhibe, evitando cualquier tipo de daño físico. Sin embargo, hay un porcentaje reducido de mujeres en las que el VPH pervive durante años, causando células cancerosas a largo plazo. Por tanto, la vacunación contra este virus supondría la eliminación de muchos de los casos de cáncer de cérvix.

De los distintos tipos de cánceres ginecológicos existentes, el cáncer de cérvix es el más fácil de prevenir y detectar si se siguen revisiones, seguimientos y pruebas de imagen de manera habitual. Hecho que se refleja en Estados Unidos, en donde es mucho menos común el cáncer cervical debido a la realización habitual de citologías y pruebas de detección.

En España, desde abril de 2019, el Ministerio de Sanidad está desarrollando un programa de cribado poblacional para mujeres entre 25 y 65 años en el cual se aplicarán dos de las técnicas de detección del cáncer de cuello uterino: prueba del VPH y citología cervicovaginal. Este programa, que ya se ha puesto en marcha, se irá aplicando a lo largo de los próximos cinco años.

