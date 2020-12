inbestMe optimiza sus carteras de ETFs para cumplir al 100% criterios de sostenibilidad Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 08:09 h (CET) El Robo Advisor nacional con mayor personalización ofrece una cobertura íntegra del ciclo financiero del inversor/ahorrador La Inversión Socialmente Responsable (ISR) es un modelo de inversión basado en la selección estratégica de empresas que siguen criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno o de sostenibilidad en general que está creciendo rápidamente en todo el mundo y al que, después del incremento exponencial de la oferta, se puede acceder fácilmente a través de fondos indexados o ETFs (fondos indexados cotizados) altamente eficientes. inbestMe ha demostrado desde el lanzamiento de sus primeras carteras temáticas ISR, pioneras en la modalidad de gestión indexada en España, que invertir con valores sociales no significa renunciar a rendimientos futuros, al contrario, la rentabilidad de este tipo de carteras se ha demostrado igual o mayor durante los últimos años.

Dos años después de su lanzamiento, la fintech da un paso cualitativo optimizando sus carteras de ETFs con criterios ISR aún más amplios hasta alcanzar el 100% de cumplimiento, manteniendo su compromiso inicial de ofrecer la máxima eficacia en lo referente a rentabilidad. Para avanzar hacia la máxima sostenibilidad, a parte de excluir las industrias controvertidas (tabaco, alcohol, armas, etc), ha incrementado el nivel de filtros ESG (Entorno, Social, y buena Gobernanza) añadiendo la inversión de impacto tales como bonos verdes o índices de sostenibilidad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para ello ha incorporado nuevos ETFs que han ido apareciendo en el mercado, combinando ETFs europeos con americanos, estos últimos restringidos actualmente a particulares.

Todo ello, sin renunciar a la rentabilidad y a la eficiencia intrínseca de sus carteras en términos de bajos costes, diversificación, control del riesgo financiero y divisa, manteniendo un alto grado de personalización con 10 perfiles de inversor. Los backtests de las nuevas carteras inbestMe ISR 100% sostenibles muestran parámetros en línea incluso mejores que las carteras con la anterior distribución, con una TAE media del 6%. En relación a las carteras sin sesgo ISR, también se situarían un punto por encima. El resto de parámetros también siguen siendo favorables, incluso la volatilidad (que se asocia al riesgo) es algo menor.

Además, el comité de inversión de inbestMe ha reajustado estratégicamente otros parámetros para optimizar la rentabilidad de dichas carteras como la reducción del coste de los ETFs utilizados (con un promedio del 0,10%), siendo el actual TER promedio de las nuevas carteras de 0,23%. Asimismo, se ha bajado la comisión de gestión hasta igualarla también con las carteras ETFs y reducirlas al 0,13%/0,45% (según volumen invertido) por lo que el coste total que soportan las nuevas carteras oscila entre el 0,58% y el 0,88%, según volumen. Finalmente, se ha bajado el importe mínimo de capital de 15.000 a 5.000 €/U$S para hacerlas más accesibles, de acuerdo con la filosofía de la fintech de democratizar la inversión.

En verano, inbestMe también lanzó carteras de Fondos Indexados (a partir de 1.000 euros) con un promedio de exposición a criterios ISR muy elevada, en torno al 63%, que puede llegar en algunos perfiles al 80%, un porcentaje en el que la compañía sigue trabajando para su optimización como ha hecho con las nueva carteras ETFs. Actualmente, el 20% de la apertura de nuevas cuentas de inbestMe corresponde a esta modalidad, representando el 10% del capital invertido. Por otro lado, se ha visto que el promedio de capital invertido de las carteras de Fondos Indexados ISR excede en 3.000 euros a las que no cumplen estos criterios, aumentando esta diferencia hasta 20.000 el caso de las carteras ETFs.

“La inversión no debería ser ajena a la sostenibilidad de nuestra economía y nuestro planeta y, por eso, en inbestMe hemos dedicado recursos y tiempo para convertir nuestro modelo de inversión inteligente en un modelo todavía más sostenible y accesible para todo tipo de inversores. Las nuevas carteras ISR 100% sostenibles son nuestra modesta aportación para contribuir a una sociedad mejor de acuerdo con nuestros valores personales y empresariales”, afirma Jordi Mercader, CEO de inbestMe. En línea con esta filosofía, la compañía prevé lanzar al mercado en breve la versión ISR de sus carteras de Planes de Pensiones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.