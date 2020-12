Aguas Minerales de España pone en marcha el movimiento #NaturalDrinkers Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 15:40 h (CET) Aguas Minerales de España (ANEABE) pone en marcha el movimiento #NaturalDrinkers con el objetivo de concienciar a los consumidores españoles sobre la importancia del agua mineral natural. La iniciativa ha sido presentada a través de un evento virtual que ha contado con la presencia de Irene Zafra, secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España, y que ha estado amadrinado por la modelo y empresaria Laura Sánchez; y la fisioterapeuta, entrenadora personal y ex deportista de élite, Crys Dyaz Con esta iniciativa, ANEABE, la Asociación de Aguas Minerales de España, pone en valor la importancia del agua mineral natural, un producto alimentario único, seguro y de calidad

El movimiento ha sido presentado esta mañana a través de un evento virtual que ha contado con la presencia de Irene Zafra, secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España

La modelo y empresaria, Laura Sánchez; y la fisioterapeuta, entrenadora personal y ex deportista de élite, Crys Dyaz, han sido las madrinas de este movimiento que nos invita a prestar atención al origen del agua que se consume La alimentación saludable y la apuesta por hábitos de vida sanos se han convertido en una tendencia en la sociedad actual, algo que ha despertado el interés por conocer el origen de los alimentos que consume la población y aprender a valorar sus propiedades. Sin embargo, hasta este momento, pocos se habían planteado la importancia de preocuparnos por lo que se bebe. Por el agua que beben los consumidores.

De este pensamiento nace #NaturalDrinkers, un movimiento impulsado por La Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) que persigue el objetivo de concienciar a los consumidores españoles sobre la importancia del agua mineral natural.

Para dar a conocer esta iniciativa, la asociación ha organizado esta mañana un evento virtual en el que se ha presentado el movimiento #NaturalDrinkers. Esta iniciativa busca volver al origen de todo, a poner en valor la importancia de las propiedades del agua mineral natural, un producto alimentario único y que conserva la pureza con la que se encuentra en la naturaleza. El movimiento quiere también llamar la atención sobre la labor de la industria de aguas minerales en relación a la sostenibilidad ambiental, la conservación de los manantiales o la gestión responsable de los envases.

Un movimiento que, en palabras de Irene Zafra, secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España, “reivindica la relevancia del agua mineral natural para generaciones presentes y futuras como una fuente de hidratación segura, saludable, de calidad y 100% natural. Si el agua en general es fuente de salud y de vida, el agua mineral natural lleva esos beneficios mucho más allá. Porque sus diferencias respecto a otras aguas de consumo son muchas, algo que no todo el mundo conoce y que buscamos visibilizar con #NaturalDrinkers”.

Para dar la bienvenida al movimiento #NaturalDrinkers, la asociación ha contado en la presentación con dos madrinas que representan a esa generación preocupada por la comida y la bebida, por el cuidado y el bienestar: Crys Dyaz, fisioterapeuta, entrenadora personal y ex deportista de élite; y Laura Sánchez, modelo y empresaria. Ambas han destacado la importancia de la hidratación en el día a día y se unen al movimiento con el objetivo de que su apoyo sirva para “concienciar a todos de cómo lo que bebemos repercute de una manera significativa en nuestro cuerpo, porque no todas las aguas son iguales”, puntualiza Sánchez y para “aprender que la hidratación es el eje de muchas actividades. Por ejemplo, para un buen rendimiento físico y mental, y clave en los resultados de todo entrenamiento por el papel del agua en la recuperación muscular tras la práctica de deporte”, destaca Dyaz.

El agua mineral natural es un producto alimentario único, singular. De hecho, no hay dos aguas minerales iguales. Se trata de un recurso de la naturaleza renovable, de calidad y asequible, que llega hasta las manos del consumidor con las mismas características y pureza que presenta en la naturaleza.

El simple gesto de beber de una botella de agua mineral natural implica la preservación por dentro y por fuera. Significa encontrar aquello que define a todos, el origen y la esencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inversores se interesan por la startup de transferencia de dinero a Latinoamérica de la incubadora de EAE Leon The Baker presenta los conceptos clave del pan SAINT-GOBAIN lanza su nuevo purpose potenciando la inclusión de la mano de Jesús Vidal AleaSoft: diciembre empieza con precios récord en los mercados eléctricos europeos Fast Forward Sessions recomienda 10 sencillos pasos para proteger un negocio en el entorno digital