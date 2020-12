Hotel Office: Adecuar habitaciones y otras salas de los Hoteles en Oficinas y Coworkings Comunicae

jueves, 3 de diciembre de 2020, 15:12 h (CET) En la actualidad, el COVID19 y la pandemia ha obligado a modificar muchos de los hábitos y a readaptar la forma de vida día a día. Uno de los sectores que ha sufrido más esta crisis ha sido el turismo y especialmente los hoteles. En paralelo, el teletrabajo ha aparecido cómo alternativa al trabajo presencial y ha aumentado en casi todos los sectores Reconvertir habitaciones y otras salas de un Hotel en Oficinas Flexibles y superar esta crisis.

El sector hotelero está buscando alternativas para poder paliar los efectos de esta crisis y ha encontrado una fórmula que está empezando a poner en práctica en varios hoteles del país. Se trata de adaptar habitaciones y otras salas del hotel como zona de oficinas y coworking. Las oficinas en hotelesson una alternativa muy válida en la situación actual: Por la necesidad de salir del espacio vital que es la vivienda y también para encontrar en los hoteles todos esos servicios que en casa no se pueden tener. Tal es su impacto en este sector que la empresa Prodeca Barcelona, ya ha bautizado este servicio como Hotel Office.

Prodeca Barcelona está colaborando con hoteles para implementar el Hotel Office desde el mes de junio. De las empresas de ingeniería y diseño especializada en adecuar espacios de oficinas que existen en Barcelona, quizás sea una de las que más historia tienen, en un sector que ha ido cambiando a lo largo de las décadas, Prodeca Barcelona ha tenido una trayectoria de reinvención constante y búsqueda de nuevos nichos de mercado en los que seguir desarrollando con éxito su trabajo. En su equipo de personas, cuenta con ingenieros e interioristas especialistas en innovación en los espacios de trabajo y en la reforma de oficinas covid 19 para la adaptación de los espacios de trabajo a la nueva normalidad.

Al pensar en un hotel, viene a la cabeza el relax y la comodidad de estar en un edificio donde poder tener grandes servicios concentrados en un mismo espacio. Restaurante, gimnasio, piscina, cafetería, servicio de habitaciones 24 hs, parking, lavandería, salas de reuniones, salas de formación, salas de relax/lectura/juegos, conserjería, espacios verdes. Pero también puede convertirse en un lugar ideal para trabajar en la nueva normalidad.

Pero ¿Cómo sería trabajar en un lugar así?

El lujo de trabajar desde un hotel recae en poder tener una oficina con mayor comodidad, seguridad, ya que se puede disponer de un espacio privado, con espacio para el relax y como una motivación para cualquier trabajador de cualquier empresa.

Además, si ese hotel está cerca de centros de negocio, centros de ciudad, aeropuertos, estaciones de AVE o zonas portuarias, significa un plus ya que facilita la movilidad de los trabajadores a distintos puntos.

Entre sus mayores beneficios encontramos:

Restaurante/Bar 24h.

Servicio de habitación/oficina.

Parking.

Gym.

Piscina.

Lavandería.

Conserjería para recibir recados.

Servicio de Taxi.

Camas para descansar.

Caja fuerte.

Taquillas.

Zona de juegos.

Zona de lectura/prensa. Además de los beneficios para el cliente, ¿Qué beneficio le aporta el Hotel Office a un Hotel?

El Hotel puede sacar rendimiento a sus instalaciones actualmente cerradas o semicerradas y poder dar servicio a empresas y profesionales que tienen necesidad de encontrar espacios de trabajo cómodos, privados, seguros y relajados con todos los servicios que ofrece un hotel. La versatilidad de un hotel permite también adecuar los espacios actuales (habitaciones y salas) con equipamiento flexible y reversibles que en un futuro les sirva para completar su oferta de servicios. Un espacio de oficina se usa diariamente de lunes a viernes y 340 días del año aproximadamente. Esto permitiría al hotel contratar estancias largas con las empresas en sus instalaciones que harían más estable su negocio. Y por encima de todo el poder brindar a las empresas,negocios y profesionales la posibilidad de tener espacios de trabajo protegidos y adaptados a la situación Covid19 con los servicios adecuados a la situación actual y que en ningún otro sitio podrían tenerlos todos sin necesidad de salir a la calle.

El Hotel Office es una propuesta completa “llave en mano” de servicios de oficina que un Hotel puede ofrecer y encaja a la perfección con las necesidades de muchas empresas y profesionales que buscan instalaciones que puedan complementar el trabajo diario en la oficina con los servicios propios de un hotel (salas de reunión, bar, restaurante, gimnasio, roomservice o parking, entre otros).

El Hotel Office será un éxito tanto ahora conviviendo con el covid19, cómo en el futuro. Albert Giralt, CEO de Prodeca Barcelona, agrega que “En el contexto actual, debido a la situación de semi confinamiento, la situación del sector turismo y restauración está siendo muy dolorosa. Este sector ha sido siempre y será un motor para la economía y es necesario pensar soluciones para conseguir superar esta situación. En este sentido hay que pensar en colaborar con el sector hotelero para conseguir transformar parte del espacio de los hoteles en centros de negocio y oficinasy así poder dar rendimiento y utilidad a estos espacios llenos de servicios y comodidades y que actualmente están totalmente desaprovechados. El teletrabajo está ayudando a superar esta crisis, pero muchos profesionales no tienen las comodidades y servicios que puede ofrecer un hotel. Seguro que con una buena colaboración entre ambos sectores puede salvar la viabilidad de muchos hoteles que actualmente están cerrados o semicerrados.”

