Crear una empresa en EEUU: Una opción para emprendedores, por ezFrontiers

jueves, 3 de diciembre de 2020, 13:09 h (CET) Las crisis estimulan el emprendimiento, y cada vez son más los emprendedores que crean sus empresas en EEUU, uno de los países que más facilidades aporta a la hora de emprender Los momentos de crisis son percibidos por muchas personas como momentos de oportunidad que hay que aprovechar para emprender. Sin embargo, en España las dificultades con las que se topan muchos de estos emprendedores son a veces insalvables, por lo que muchos desisten en su empeño de crear su propia empresa. Otros apuestan por una solución que necesita ciertos requisitos, pero que puede llevarlos a tener su propia empresa en uno de los países mejor valorados del mundo para emprender: Estados Unidos.

Crear una empresa en EEUU es algo que tal vez no todo el mundo se plantea. Aún así, cada vez más personas valoran esta opción, conscientes de la gran cantidad de trabas burocráticas existentes en España a la hora de abrir una empresa propia. Para hacernos una idea, para crear una empresa en España se tarda una media de dos meses y medio, mientras que la media en los países de la OCEDEE no llega a los 10 días. Un estadounidense emprendedor con una tarjeta de crédito y en muy poco tiempo podría crear una sociedad fácilmente. Estados Unidos es un país que facilita el emprendimiento y el crecimiento empresarial, por ello cualquier emprendedor bien asesorado en tan solo 7-10 días hábiles, por solo 499 USD, puede crear su propia empresa en EEUU, sin necesidad de estar físicamente allí.

Por supuesto, crear una empresa en EEUU residiendo en España tiene sus complicaciones, pero no es imposible si se cumplen algunos requisitos. Existen empresas especializadas, como ezFrontiers, que ayudan a comprobar si es posible para esa persona crear una empresa en Estados Unidos, a la vez que ofrecen asesoramiento para crear una cuenta bancaria en ese país y escoger entre la modalidad de empresa LLC o INC.

Las startup o sectores que más están creciendo en ese sentido, por el modelo intrínseco que suponen, son aquellas que tienen que ver con la tecnología, las finanzas y la educación. En definitiva, todo aquello que pueda realizarse a través de internet, y por lo tanto pueda verse ubicado en cualquier lugar del mundo para prestar su servicio, es susceptible de ser una buena empresa candidata a ser creada en Estados Unidos. De este modo muchos emprendedores con este modelo de negocio son los que en primer lugar ponen su mirada en EEUU como lugar en el que crear su empresa.

