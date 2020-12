Versos de ley Un escrito de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 3 de diciembre de 2020, 11:47 h (CET) Si los he escrito yo,

los libros que guardé mal,

aunque con claro destinatario

que no es nadie que…

se aproveche de mi historia…

Si lo he hecho yo,

sólo yo puedo venderlos,

si quiero.

