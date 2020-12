El Mejor vino Amontillado del Mundo 2020 es de Harveys

El vino español Harveys Very Old Amontillado V.O.R.S. se alza con el galardón a Mejor vino Amontillado en la IWC. Antonio Florido, finalista a Mejor Enólogo de Vinos Fortificados 2020. Harveys Palo Cortado Blend Medium V.O.R.S. queda entre los finalistas al galardón más importante de la competición El jurado de los premios International Wine Challenge (IWC) otorgó al vino de Jerez Harveys Very Old Amontillado V.O.R.S. el premio al Mejor Amontillado del Mundo 2020. La gala y entrega de premios tuvo lugar el pasado jueves 26 de noviembre en un evento que se celebró, por primera vez, de manera online.

El Mejor Amontillado del Mundo

El vino galardonado, Harveys Very Old Amontillado V.O.R.S., es un Vino de Jerez de categoría V.O.R.S. (Very Old Rare Sherry), lo que significa que posee más de 30 años de envejecimiento. Nacido de un soleraje que data del año 1914, procedente de uva palomino cultivada en el Pago de Macharnudo, la mejor y singular zona de producción de Vinos de Jerez.

Presenta un color ámbar topacio, brillante, con ribetes dorados, con una complejidad olfativa, plena de aromas de madera noble, fina, y avellanas, muy evolucionado por su largo envejecimiento, muy seco y de larguísima persistencia.

Estas son, sin duda, las características que han conquistado por segunda vez al jurado de estos premios, ya que no es la primera ocasión que Harveys Very Old Amontillado V.O.R.S. recibe un galardón: en 2016 fue nombrado el Mejor Vino del Mundo en la misma competición, resultando ganador por encima de todas las categorías presentadas.

Angel Piña, Chief Commercial & Marketing Officer de Emperador Distillers, afirma “Es un orgullo para nosotros recibir de nuevo un premio a través de una de las competiciones más prestigiosas del mundo como la International Wine Challenge. Este galardón es recibido por todos nosotros como una recompensa al trabajo constante que dedicamos desde las Bodegas para su elaboración, a la materia prima proveniente de nuestras tierras de Jerez y al saber hacer centenario de nuestra compañía. Que un mismo producto reciba de nuevo un premio de estas características es sinónimo de nuestro esfuerzo y dedicación”.

Este reconocimiento acentúa el prestigio de Harveys, cuya máxima gratificación ha sido reconocida este año, permitiendo consolidar el liderazgo de Bodegas Fundador consiguiendo la máxima calidad con sus marcas de Vinos y Brandies de Jerez.

Triunfo para Harveys en la IWC

De la misma manera, Harveys Palo Cortado Blend Medium V.O.R.S. ha sido finalista al Mejor Vino del Mundo 2020 sobre todas las categorías de vinos y orígenes.“Aunque no hemos llegado a conseguir el premio con Harveys Palo Cortado V.O.R.S., es todo un honor también para nosotros que se le reconozca como finalista a ser uno de los mejores del mundo” reconoce Piña.

Antonio Florido, enólogo de las Bodegas, también resultó finalista en la categoría de Mejor Enólogo de Vinos Fortificados 2020 por la IWC.

Una competición de prestigio internacional

La IWC es una de las competiciones de vino más influyentes a nivel mundial, y cuenta con los jueces más rigurosos del mundo, entre los que se encuentran los seis mejores catadores de vino a nivel mundial. Lo que destaca de esta competición sobre las demás es la forma en la que se realizan las catas de los vinos: completamente a ciegas, siendo reconocida por miembros de la organización como la forma más justa posible.