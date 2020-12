Gowork.com, una plataforma online con grandes aportes al mercado laboral

Durante algunos años las plataformas de empleo han cobrado una importancia cada vez más grande en la sociedad y particularmente en el mercado laboral, ya que han ayudado a miles de jefes y empleados a conectarse a mejorar su experiencia y facilitar la comunicación. Cada una de estas páginas innova de cierta manera, como es en el caso de Gowork.

Si has sido víctima de Mobbing y quieres advertir a otros de forma anónima de evitar trabajar con cierta persona o con cierta empresa, si has tenido una pésima relación con tus empleadores o si sientes que tu talento o esfuerzo han sido menospreciados, en Gowork.com tienes una plataforma donde de manera anónima puedes dejar una calificación para la empresa en la que trabajas.

Por otro lado, si has crecido profesionalmente y te has sentido parte de un excelente equipo de trabajo y tus jefes te han recompensado bien por tu labor, también puedes darles una excelente calificación en Gowork y ayudar a la empresa a crecer. Y es que Gowork.com no es una red social como cualquier otra, se trata más bien de un foro en el que toda opinión cuenta, y la tuya puede ayudar a que tu empresa encuentre talentos nuevos con los cuales seguir creciendo o, por el contrario, prevenir a otros de que no deberían aplicar para un puesto de trabajo allí.

Gowork mejora las relaciones entre jefes y empleados Una de las grandes ventajas que han traído plataformas como Gowork, es precisamente que optimiza y mejora las conexiones entre empresas y prospectos a empleado, facilitando mucho las relaciones entre empleadores y profesionales. Este fenómeno ha hecho disminuir algunas prácticas como el Mobbing, ya que los profesionales tienen la oportunidad de encontrar múltiples oportunidades para puestos similares y reducir el tiempo que pasan al dejar un trabajo y entrar en uno nuevo.

Gowork por su parte permite que los empleados, bien sea que ya hayan dejado de trabajar para una empresa o que continúen en su puesto de trabajo, puedan puntuar de forma anónima a la empresa en una escala de 1 a 5 estrellas y acompañar esa puntuación con un comentario en el que pueden describir su experiencia trabajando en el lugar.

Una nueva forma de buscar empleo Por otro lado, Gowork también permite que las empresas publiquen sus vacantes en la plataforma para conseguir nuevos talentos y los empleados pueden recomendar el puesto si lo consideran correcto. También existe la posibilidad de publicar programas de formación que permiten a los prospectos aprender todo lo necesario para trabajar en dicho puesto laboral.

La digitalización del mercado laboral avanza cada vez más rápido gracias a este tipo de plataformas de empleo, en los que tanto empleadores como profesionales pueden encontrar nuevas oportunidades. Un ejemplo similar en los Estados Unidos es el portal LinkedIn y que también tiene una fuerte presencia en España, y en el cual se crean miles de empleos nuevos todos los días.

Durante la pandemia estas plataformas han sido especialmente útiles para quienes adoptan la modalidad de trabajo desde casa, como freelancers o personas que buscan oportunidades en el empleo remoto. Han sido muchos los aportes de