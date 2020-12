Más de 260 empresas unen esfuerzos para impulsar el empleo de las personas con discapacidad

Con el objetivo de "no dejar a nadie atrás", esta alianza empresarial ha apoyado la Semana de la Discapacidad de la Fundación Adecco, en la que se han celebrado más de 85 talleres formativos para apoyar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en un momento tan crítico como el actual Mañana se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un marco que la Fundación Adecco no ha querido desaprovechar para reforzar su misión y acelerar el empleo de las personas con discapacidad como única garantía para normalizar su vida. Para ello, y con la colaboración de más de 260 empresas comprometidas, está celebrando la Semana de la Discapacidad 2020, en plena crisis de la COVID-19.

En el año más difícil del tercer milenio y, sorprendidos por una pandemia mundial, las personas con discapacidad están siendo uno de los sectores de la población más abocados a la pobreza y a la exclusión social. Si ya encontraban dificultades antes de la crisis para acceder al mercado laboral, hoy los obstáculos se acentúan, ante una competencia sin precedentes que ahonda las desigualdades y la discriminación social y laboral.

Como muestra, la contratación de personas con discapacidad ha caído un 29% durante 2020, y aunque se trata de un descenso que ha afectado a toda la población activa, en el caso de las personas con discapacidad se ve agravado por creencias estereotipadas y estigmas que dificultan su empleo en un mercado herido por la emergencia sanitaria.

Asimismo, el directivo comenta que: “a pesar del desplome en la contratación de personas con discapacidad en tiempos de COVID-19, este año hemos crecido en torno a un 40% en el número de compañías que se han sumado a nuestra Semana de la Discapacidad, dato muy alentador que refleja cómo esta crisis ha movilizado como nunca el compromiso de las empresas con los más vulnerables”.

Más de 85 talleres para “no dejar atrás a las personas con discapacidad”

La Semana de la Discapacidad de la Fundación Adecco tiene como objetivo impulsar el empleo de las personas con discapacidad, haciendo realidad la promesa central de la Agenda 2030: “no dejar a nadie atrás”, que comparten y suscriben las más de 260 empresas colaboradoras y que impacta, asimismo, en ODS como el fin de la pobreza, el trabajo decente o la reducción de las desigualdades.

Según Francisco Mesonero: “está demostrado que en tiempos de crisis no sirven las recetas cortoplacistas, sino que hemos de ser consecuentes y alinearnos con los ODS como aliados para salir adelante. Es crucial demostrar amplitud de miras y prepararnos para construir un futuro más ecuánime e inclusivo, pero también más competitivo. Contar con las personas con discapacidad no debe asociarse con filantropía o responsabilidad social, sino que es un básico en tiempos difíciles, una condición sine qua non para que nuestras empresas sean más productivas y resilientes”. En este sentido, el directivo añade que: “estamos profundamente agradecidos a las más de 260 empresas que, a pesar del contexto desfavorable, han dado un paso al frente para ayudar a los que más lo necesitan. Sin el compromiso del tejido empresarial como generador de empleo y bienestar social, sería imposible superar esta crisis”.

Para acelerar el empleo de las personas con discapacidad, durante esta semana la Fundación Adecco está celebrando más de 85 talleres formativos en toda España, con el objetivo de incrementar la empleabilidad de personas con discapacidad con grandes dificultades. En estas sesiones, los participantes están teniendo la oportunidad de desarrollar competencias estratégicas para el empleo, definir su objetivo profesional o conocer los nichos de empleo emergentes en tiempos de COVID-19. Videoentrevistas, manejo de las redes sociales, autocandidaturas o acercamiento real al mundo empresarial son algunos de los temas con mayor protagonismo.

La vulnerabilidad a través de Pablo, Desirée y María

Como material complementario de sensibilización, los talleres formativos han ido acompañados de la difusión de un vídeo protagonizado por Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down; Desirée Vila, atleta paralímpica y María Petit, emprendedora y profesional del mundo de la comunicación que perdió la visión con 17 años en un accidente automovilístico. Todos ellos rostros referentes en el ámbito de la discapacidad y también embajadores de la Fundación Adecco,

La pieza audiovisual está dirigida a empresas, poderes públicos y sociedad civil y refleja cómo todos estamos expuestos a la vulnerabilidad, habiéndonos identificado durante la pandemia con sentimientos que las personas con discapacidad conocen muy de cerca. De este modo, Pablo, Desirée y María dan voz a la discapacidad y reivindican la empatía como el más potente motor para salir de esta crisis, siendo el punto de partida para desterrar prejuicios y estereotipos que lastran la plena inclusión.

Según Mesonero “desde que comenzó la pandemia todos nos hemos reconocido en los sentimientos que habitualmente experimentan las personas con discapacidad como indefensión o aislamiento. Esta situación debe darnos pie a conectar más que nunca con la realidad que viven cerca de 4 millones de personas en España y a erradicar de una vez por todas la discriminación social y laboral que tanto empobrecen a nuestra sociedad”.

El vídeo y las empresas que apoyan la Semana de la Discapacidad puede visionarse en somosvulnerables.org

