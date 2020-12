Parque Corredor finaliza su reforma integral Comunicae

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 15:09 h (CET) El centro comercial se ha renovado totalmente con una inversión de 45 millones € y recupera a Zara entre otras grandes marcas Parque Corredor ha finalizado la reforma que se ha llevado a cabo durante poco más de un año y en la que se han invertido 45 millones de euros. Las obras han terminado antes de lo previsto gracias a que durante el estado de alarma llegaron a trabajar en el proyecto más de 300 trabajadores distribuidos en varios turnos.

En la zona exterior, la fachada ha experimentado una gran remodelación que dota al centro de una “nueva piel”, más moderna arquitectónicamente. Se han renovado los tres accesos principales para facilitar la circulación de los más de 11 millones de clientes que acuden cada año al centro. También se han ensanchado y reasfaltado las 3.500 plazas de parking, con una mejor señalización diurna y nocturna.

En las zonas interiores se ha ampliado hasta en cinco metros la anchura de los pasillos interiores, se ha aumentado la altura de los techos y se ha hecho una distribución más racional de los locales. En todas las zonas de paso se han instalado unos grandes lucernarios que dotan al espacio de una iluminación natural más agradable y contribuyen a reducir el consumo energético.

La finalización de las obras ha traído también una noticia muy esperada por todos sus clientes: Zara, que había cerrado su tienda en 2013, ha vuelto a abrir una tienda en el centro de 3.800 metros, apostando con fuerza por el nuevo proyecto. La tienda se suma a las de Bershka, Stradivarius y Pull & Bear, con lo que las marcas del grupo Inditex totalizan más de 6.100 metros de espacio en este centro de Torrejón de Ardoz.

La remodelación se ha aprovechado para reordenar la distribución de los locales y ampliar los escaparates y zonas de exposición. Muchas de las marcas que ya estaban presentes en Parque Corredor han aprovechado estas obras para renovar y actualizar sus tiendas. Es el caso de de Sfera, Kiabi, Sports Direct, Primor, Deichmann, Soloptical, Time Road, VisionLab, Misako, Greenwich, Encuentro Moda, el Outlet de El Corte Inglés, Women Secret, Benetton, Inside, New Yorker, Springfield, Décimas, etc. Primark está en la actualidad realizando la reforma de su fachada. Toda esta reforma ha atraído el interés de nuevas marcas, como JD Sports y Sprinter, que abrirán en el centro en el primer trimestre de 2021.

Tras esta completa reforma el nuevo Parque Corredor se ha convertido en uno de los más modernos centros comerciales de Europa. Sus 123.000 metros de superficie tienen una amplia oferta en moda, alimentación servicios y ocio. El centro cuenta con un hipermercado Alcampo, 9 salas de cine Yelmo, una bolera con 24 pistas y un polideportivo con capacidad para 3.000 espectadores.

En este vídeo puedes ver la evolución de la reforma https://youtu.be/WO8b0iwg9R0

Vídeos

Finaliza la reforma de Parque Corredor



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.