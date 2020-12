EUROsociAL+ celebra su evento para luchar contra las violencias de género en América Latina y Europa Comunicae

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 13:21 h (CET) El pasado 26 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se celebró el evento "Aprendizajes y miradas cruzadas entre América Latina y Europa en la lucha contra las violencias de género". Esta fue la primera jornada temática de capitalización organizada por el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+ Para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre de 2020, el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+ quiso organizar, siempre desde su componente género, un evento en formato webinar con el objetivo de dar a conocer las iniciativas y trabajos que el programa ha realizado en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Siendo parte de un ejercicio interno de capitalización de experiencias, EUROsociAL+ siempre ha buscado trazar alianzas entre América Latina y de Europa en torno a espacios de diálogo y desafíos comunes, oportunidades de colaboración y de articulación de redes e instituciones de gobiernos, que además sean capaces de fortalecer la arquitectura de género en la región desde una óptica birregional.

Una de cada 10 mujeres fue víctima de algún tipo de violencia sexual y una de cada 20 ha sido violada en la UE

La sesión de apertura del evento contó con la participación de varias instituciones para reafirmas sus compromisos con la autonomía física de las mujeres. La primera en intervenir fue Irene Horejs, Consejera Senior Dirección General para Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea (DEVCO), quien dejó cifras realmente alarmantes: “según UNICEF, el 64% de los niñas y niños menores de 15 años experimentaron regularmente algún tipo de violencia y casi 3.300 mujeres han sido víctimas de feminicidio y el número se dobla si se agregan los feminicidios cometidos a manos de la pareja o expareja. La situación en Europa no es menos preocupante, según la encuesta “Violencia de Género contra las Mujeres”, realizada a escala de la UE hecha en el 2014, 1 de cada 10 mujeres fue víctima de algún tipo de violencia sexual, una de cada 20 ha sido violada y 1 de cada 5 fue víctima de violencia por su pareja o expareja”.

A continuación, fue el turno para el Director del Programa de la Unión Europea EUROsociAL +, Juan Manuel Santomé Calleja, seguido de Fabrice Mauries, Director adjunto de las Américas y el Caribe Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y Radhia Oudjani, la Directora Departamento Gobernanza y Derechos Humanos (GDDH) Expertise France. Por último, pronunció unas palabras Ana Pérez, Coordinadora del área Políticas de igualdad de género del Programa de la Unión Europea EUROsociAL +, quien además fue la encargada de moderar el siguiente apartado del evento.

“El covid ha puesto en evidencia que cuanta más tensión y más convivencia hay en las casas, en los hogares, mayores riesgos corremos las mujeres. Sin duda hay que reforzar las actuaciones concretas en materia violencia en los hogares, pero no podemos dejar de lado el gran número de violencias en espacios públicos que se estaban registrando antes de la pandemia. En determinados países pasear por la calle es un problema, ir a un parque o simplemente tomar medios de transporte público. Quiero destacar que no podemos contentarnos con un simple sostenimiento de los avances conseguidos, sino que tenemos que ser capaces de ofrecer alternativas para la salida de esta crisis más justo y más inclusivo”, destacó Ana Pérez.

En 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños

El primer bloque de presentaciones “Avances y desafíos en la lucha contra las violencias de género en América Latina y en Europa” fue protagonizado por Verónica Aranda Experta Regional de EUROsociAL+, quien a lo largo de su exposición mostró una visión global de los aportes de EUROsociAL+ en la lucha contra las violencias de género en América Latina y señalo que según datos recogidos por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) del CEPAL, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños. Y, la segunda protagonista fue Ana Sofía Fernandes Vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres que fue la encargada de señalar los avances que se han realizado hasta ahora y los desafíos pendientes en Europa, en materia de violencias de género.

Asimismo, en el segundo bloque titulado “Experiencias y aprendizajes del programa EUROsociAL+ en la práctica: mirada de los expertos/as EUROsociAL” en el cual participaron Heinrich Geldschlager (centrado en las masculinidades), Maite Albagly (la importancia de las estadísticas y sistemas de datos) y Françoise Roth, expertas y experto de EUROsociAL+, que contaron las experiencias y momentos vividos con los programas realizados con EUROsociAL+ y lo que pudieron aprender de ellos.

