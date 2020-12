¿Qué hacer con los niños? Baby Friendly Companies aporta beneficios corporativos que importan Comunicae

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 12:49 h (CET) La pandemia está siendo terrible para todos pero muy especialmente para aquellos padres trabajadores que tienen niños pequeños o que están esperando un bebé La pandemia ha interrumpido en muchos casos el cuidado infantil y la escolarización: se han cerrado colegios durante un periodo importante; otras veces se están teniendo que guardar cuarentenas en casa porque en las clases ha aparecido algún positivo, etc. En España por ejemplo, más de 10.000 aulas han tenido que ser cerradas por cuarentena desde la apertura de colegios en septiembre.

'¿Qué hago con mis niños?'

Para los padres éste es un problema permanente en el cuidado de sus hijos y con la pandemia de coronavirus se ha convertido, en muchos casos, en su preocupación más importante. Diaria se podría decir. Muchos padres tienen que hacer cada día malabarismos para atender su trabajo y el cuidado sus niños.

Es una tremenda fuente de estrés ya que, en estos momentos, no pueden dejar a sus niños con los abuelos por miedo al contagio de los mayores y también por las limitaciones en los traslados. Este estrés, en el mejor de los casos, produce baja productividad laboral de los padres y en el peor de los casos, quizás, muchos empleados no tengan más remedio que renunciar a su trabajo. Así es la dura realidad. Y a ese factor se unen dudas y reflexiones que afectan a personas que han pensado tener hijos o a quienes ya "los han encargado" y esperan una próxima maternidad/paternidad. Es la incertidumbre de la situación que se vive.

Los empresarios tienen que encontrar para sus equipos un equilibrio sostenible entre su trabajo y su vida de cada día. Y no solo durante la crisis de Covid-19. El bienestar personal y profesional de los empleados de una empresa que van a ser padres o que ya tienen niños pequeños es fundamental.

El movimiento "Baby Friendly Companies" busca reducir el estrés de los padres y ayuda a conseguir empresas más humanas y a fidelizar el talento. Los padres que se sienten acompañados y ayudados por sus empresas para el cuidado de sus niños, pueden concentrarse mejor en sus responsabilidades y ser más productivos. Es una realidad constatada en los países y en las empresas donde se están aplicando ya estas medidas.

BabyFriendlyCompanies.com ofrece programas de beneficios para empleados con niños con resultados demostrados. Es una necesidad vital para las empresas ayudar a los equipos a mejorar su desempeño laboral, su salud y su bienestar mental y emocional.

Muchos departamentos de RRHH se preguntan: ¿cómo se pueden apoyar las necesidades de los empleados con niños? Y la primera respuesta a esa pregunta es conocer a través de una encuesta, qué prefieren las personas del equipo con niños pequeños. BabyFriendlyCompanies.com ha elaborado, en colaboración con Womenalia, un Estudio sobre las tendencias y las preferencias de conciliación de vida laboral y familiar. Es posible descargarlo completo gratuitamente aquí.

Estos son los principales problemas que se detectan en el Estudio del Estudio:

Un 70% de mujeres estima que el hecho de ser madres les ha afectado negativamente en su carrera. Una gran mayoría considera que no hay reparto equitativo con la pareja. Sin embargo, en el mismo porcentaje, los hombres afirman que sí lo hay.

Una gran mayoría considera que no hay reparto equitativo con la pareja. Sin embargo, en el mismo porcentaje, los hombres afirman que sí lo hay. La conciliación es algo que preocupa a la mayoría de las mujeres (88%) cuando son madres y en cambio todavía preocupa minoritariamente a los hombres (12%).

cuando son madres y en cambio todavía preocupa minoritariamente a los hombres (12%). 40% de las mujeres dicen ocuparse de más del 75% de tareas del hogar e hijos.

50% de empresas españolas no cuentan con un sistema de Beneficios Sociales de apoyo a la conciliación para empleados con hijos. Al analizar las medidas de conciliación más demandadas por los empleados que tienen niños, los resultados coinciden tanto para hombres como para mujeres:

Teletrabajo y flexibilidad de horarios en la medida de lo posible. Días sin cole y organización de campamentos de verano, entretenimiento online y refuerzo online de las tareas educativas.. Guardería en empresa o cheques guardería. Formación online /webinars para ayudar a conciliar y compartir con otros compañeros de trabajo y sus problemas comunes. Coaching para padres/madres recientes con el fin de ayudarles a organizar su nueva vida y resolver problemas como la conciliación, el sueño del bebé, la lactancia, la alimentación, primeros auxilios, etc. Acceso online ilimitado a consultas con pediatras para todos los niños que hay en casa. Una canastilla de nacimiento con productos útiles para los primeros meses de la vida del bebé. Según un Estudio de Forbes si se desea mantener a los mejores empleados, los beneficios corporativos para empleados con niños pueden ser tan importantes como los beneficios médicos. Este estudio lo confirma.

