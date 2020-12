Mugendo TV: Un canal digital dedicado a las artes marciales y el entretenimiento en familia Comunicae

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 12:37 h (CET) Lo digital llegó para quedarse y ahora es el momento de avanzar y conocer a las nuevas comunidades que se están formando alrededor del mundo Las artes marciales en general, al igual que todo el sector deportivo y del fitness, han sufrido un KO inminente con las restricciones impuestas para el manejo de la pandemia, pero esto no ha dejado de que miles de personas alrededor del mundo se hayan visto obligadas a adaptarse a un entrenamiento en sus hogares u otros lugares poco convencionales para realizar ejercicios que van desde hacer yoga en el comedor de casa, hasta entrenamientos de kickboxing teniendo como pads los cojines del sofá del salón.

Pero como bien se sabe, de las adversidades nacen las mejores oportunidades, y esto se ve reflejado en que muchas personas no bajaron la guardia y estuvieron día a día siguiendo las clases online de sus gimnasios y quienes no tenían esta oportunidad, utilizaron los tutoriales y entrenamiento amateur y profesionales de Influencers o aficionados en YouTube.

Todo esto ha bastado para no perder el ritmo y reforzar la motivación en unos tiempos donde la digitalización y la adaptación del ser humano al cambio, son inminentes.

Mugendo como grupo de escuelas de artes marciales y defensa personal en España, marcaron un antes y un después en su proceso digital, adaptando su programa marcial a un sistema hibrido de entrenamiento, abarcando el ámbito online de una manera en la cual los alumnos tengan la oportunidad de escoger su tipo de entrenamiento eligiendo entre:

Realizar la clase presencial en las escuelas.

Entrenar de manera online a través de Zoom.

Asistir a clases especificas al aire libre.

O elegir un amplio contenido en un canal digital abierto las 24 horas del día llamado MUGENDO TV que contiene clases en español e ingles para niños y adultos, programas de armas, filosofía marcial, entrenamientos a saco, psicología, defensa personal, cocina y otros programas más en desarrollo. MUGENDO TV es un canal de televisión con contenido variado donde se encuentra toda la filosofía y la experiencia que se vive dentro y fuera de las escuelas Mugendo y así poder llegar a compartirlo con toda la familia en la comodidad de sus casas o desde cualquier lugar en el que se encuentren.

Todos los alumnos pueden continuar entrenando viendo las distintas clases desde sus móviles u ordenadores, haciendo estiramientos, circuitos y programas de armas que ofrece el canal o simplemente pueden navegar y conocer más sobre la filosofía y el sistema técnico marcial.

Cada escuela posee un plan de clases electrónico de entrenamiento que es visualizado desde un Ipad que también ofrece un apoyo en gestiones de marketing y acciones comerciales a cada club.

Cualquier persona podrá conocer desde ahora lo que significa entrenar artes marciales solo ingresando a mugendo.es y dirigiéndose al canal TV para disfrutar de un gran abanico de contenido y así comenzar a entrenar en una de las escuelas en España.

“Combate los límites”.

Vídeos

MUGENDO TV



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.