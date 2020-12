Lo que necesitas saber sobre los cursos homologados de las Oposiciones docentes de 2021 El baremo es bastante amplio, y en la mayoría de las Comunidades Autónomas los cursos homologados se encuentran en el apartado “Otros méritos” Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 13:59 h (CET)

Los cursos homologados son necesarios para obtener la puntuación más alta en las Oposiciones 2021. Sin embargo, no es tan simple como parece, ya que hace falta conocer el valor de cada según la cantidad de horas que tiene, y la Comunidad Autónoma en la que se vayan a presentar las Oposiciones.

Por otro lado, estos cursos también sirven para mantener al docente actualizado en las áreas en las que va a dar clases. Esto es positivo para su desarrollo intelectual, pero también para mejorar su capacidad de transmitir información verídica y actualizada. Cada docente puede optar por uno de ellos si es que lo desea.

¿Cómo es el proceso de las Oposiciones 2021? Todas las personas que deseen ejercer en la función pública deben presentar las Oposiciones, sin excepción. Además, tienen una segunda fase de concurso, en la que se establece una valoración para los méritos de cada aspirante para obtener puntos adicionales en su nota final en las oposiciones.

Esta valoración se mide con el baremo de méritos especificado en cada Comunidad Autónoma, por lo que son diferentes según el lugar en el que se examine el aspirante. Lo bueno de conocer a fondo esta parte del proceso es que amplía las posibilidades de calificar, puesto que se vuelve más sencillo hacer la preparación pertinente.

Uno de estos méritos son los cursos homologados, por lo que siempre es positivo cursarlos para incrementar la calificación hasta en 2 puntos. Sin ellos, se vuelve imposible obtenerlos, y se queda en desventaja en comparación con quienes sí los hayan hecho para las Oposiciones 2021.

¿Cómo funciona el baremo de méritos? El baremo se detalla en cada Comunidad Autónoma, y es lo que determina las formas que tienen los aspirantes de obtener puntos extras. Es importante investigar cuáles son los parámetros del sitio en el que se va a presentar la oposición para hacer una estrategia en función de ellos, y así obtener hasta 2 puntos adicionales.

En el caso de la función pública docente, los méritos están relacionados con actividades de formación permanente. Éstas tienen que estar homologadas debidamente para que se consideren como méritos dentro de las oposiciones. Por lo tanto, es imprescindible conocer cuáles son estos cursos homologados antes de embarcarse a cursar uno con el objetivo de las Oposiciones 2021.

El baremo es bastante amplio, y en la mayoría de las Comunidades Autónomas los cursos homologados se encuentran en el apartado “Otros méritos”, con los que se suman hasta 2 puntos a la nota definitiva de la oposición. Sin embargo, no todos los cursos tienen el mismo peso, debido a las normas establecidas en cada Comunidad.

Cada una de ellas tiene unos requisitos concretos que tienen que cumplir los cursos para ser reconocidos en el baremo de méritos. Se contemplan sobre todo el número de horas, así como también la cantidad de créditos asignada a la formación. Es por ello que no todos los cursos califican o son reconocidos.

¿Cómo son los cursos Homologados para Oposiciones 2021? Antes de presentar las oposiciones, los aspirantes deben darse a la labor de ver cuáles son las características que deben tener los cursos para ser tenidos en cuenta para las Oposiciones 2021. Todas las características son las mismas en las Comunidades Autónomas a pesar de que los requisitos más específicos cambian.

Entre las especificaciones se encuentran que los cursos tienen que estar relacionados con la especialidad a la que está optando el aspirante. También es válido si están relacionados con áreas del conocimiento imprescindibles para el correcto desempeño de un docente, y son las siguientes. Sociología de la Educación. Psicopedagogía. Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Didáctica. Organización Escolar.

Por otro lado, los cursos han de estar homologados por una entidad que avale que cumplen con los requisitos y que son auténticos, como una garantía de la formación. Si son aprobados, se otorga un sello de calidad que garantiza que son válidos para ser medidos por el baremo en las oposiciones docentes.

¿Dónde hacer los cursos homologados? Los Cursos Homologados para Educación que ofrece Campuseducacion.com son impartidos y homologados por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de forma online. Los mismos siguen el Plan de Formación Permanente del Profesorado de la universidad. Además, están disponibles para obtener los créditos tradicionales y créditos ECTS.

Su duración es de 110 horas, y se tiene que consultar con cada Comunidad Autónoma para determinar cuántos cursos son requeridos para ser considerados en el apartado de “Otros méritos” del baremo y obtener los 2 puntos adicionales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lo que necesitas saber sobre los cursos homologados de las Oposiciones docentes de 2021 El baremo es bastante amplio, y en la mayoría de las Comunidades Autónomas los cursos homologados se encuentran en el apartado “Otros méritos” Una estudiante española se convierte en la única mujer del mundo en conseguir la prestigiosa beca Rodhes para ir a Oxford Victoria Puglia se convierte también en la primera estudiante española en conseguir la beca Rhodes para la Universidad de Oxford y concedida por Lafayette College, considerada la beca internacional más prestigiosa por la propia universidad británica Conociendo a … Antonio Ruiz Experto en neurociencia aplicada y asesor en marketing experiencial CEUPE es reconocida por Google como la mejor escuela online de posgrado en español Al querer matricularse en una escuela de negocios, los usuarios suelen primar la relevancia del centro por encima de otras características El 85% de los retailers reconoce la necesidad de digitalizarse para entender mejor a su consumidor Más del 80% de los retailers considera esencial el apoyo tecnológico para mejorar su visión del consumidor final, gestionar mejor la omnicanalidad y hacer más inteligentes y digitales las tiendas físicas