Cuando la incultura no tiene límites El español es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU, entre el inglés, chino, francés, árabe y ruso, y es la lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna Manuel Villegas

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 12:29 h (CET) “Ninguna persona culta debería atreverse a hablar en castellano en público”, ha declarado en una entrevista Alicia Padín, coordinadora de la Red de Dinamización Lingüística de Galicia, a sueldo del Gobierno gallego.

¡Bravo! Desde ahora los casi seiscientos millones de hispano hablantes repartidos por el mundo, comunicándose en Español, lengua que según la revista Ethnology, es la segunda lengua materna en el mundo, y, como dice Carmen Caffarel, directora del Instituto Cervantes, ocupa la tercera posición en Internet tras el Inglés y el Chino; bueno va tras el Chino porque ellos son mil cuatrocientos millones de hablantes, poco más o menos.

El español es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU, entre el inglés, chino, francés, árabe y ruso, y es la lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna.

Es el segundo idioma más estudiado en el mundo, tras el Inglés, tanto que los chinos, dándose cuenta de su potencialidad, han comenzado a ponerlo como segunda lengua en sus colegios, desde la Enseñanza Primaria hasta la Universidad.

Es la tercera lengua más usada en Internet (8,2% del total), y la lengua oficial de más de 50 países.

Te hago este exordio criatura Padín, para que sepas con qué idioma te has metido. Tu falas galego, pues vete con él a ver si ten entienden en los EE. UU, en Rusia, o en China. Pero no hace falta que te vayas tan lejos, ven a Andalucía y fala en tu lengua a ver si te comprendemos, eu no falo galego.

Te hablo con conocimiento de causa porque en mis tiempos de estudiante coincidí con tres magníficos gallegos que se empeñaron en enseñarme vuestra preciosa lengua; no lo consiguieron, pero sí lograron que los entendiese bastante bien, y algo llegué a chapurrear.

Mira criatura, el segundo libro más traducido a todas las lenguas del mundo es EL QUIJOTE, porque está detrás de la Biblia. Y se escribió en ESPAÑOL, por el monstruo de la Naturaleza conocido como Miguel de Cervantes

Nuestro gran Carlos I decía que el alemán era para hablar con los caballos, el francés, para haber con las personas y el español para que nos entendiésemos con Dios.

Muchacha ¿Te has dado cuenta de que estás llamando inculto a D. Ramón del Valle Inclán, ínclito gallego nacido en Villanueva de Arosa, a Emilia Pardo Bazán, una de nuestras mejores escritoras en Español, que nació en La Coruña, a Rosalía de Castro, que vio por primera vez la luz en Santiago de Compostela, considerada una de las principales poetisas y novelistas del siglo XIX, y que junto con Eduardo Pondal y Curro Enríquez fue una de las figuras emblemáticas del Rexudimento gallego, y que con el sevillano Gustavo Adolfo Bécquer fue considerada precursora de la poesía española moderna?

Si me decidiera a nombrar a todos los gallegos ilustres que han escrito en Español, la lista sería casi interminable.

Dicen que la ignorancia es muy atrevida, pero yo considero más descarada a la incultura porque esta es voluntaria y se puede curar.

