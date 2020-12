El Hospital Umberto I de Roma analiza los efectos positivos de la ozonoterapia contra la COVID-19 Comunicae

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 09:01 h (CET) Los datos preliminares de un estudio con 152 personas, publicado por Journal of Medical Virology, apuntan a que los pacientes tratados con ozono médico reducen la inflamación y la necesidad de oxígeno El Hospital Universitario Umberto I, adscrito a la Universidad La Sapienza de Roma, está llevando a cabo un estudio para evaluar los beneficios de la administración sistémica de oxígeno y ozono contra la COVID-19 en pacientes graves que necesitan soporte de oxígeno.

Journal of Medical Virology ha publicado los resultados de los primeros 28 pacientes de un ensayo clínico que estudiará a un total de 152 personas. Hasta ahora, 14 pacientes han sido tratados con ozono más tratamiento recomendado para la COVID-19 y otros 14 solamente con el tratamiento recomendado, durante un periodo de tiempo de siete días.

En esta muestra preliminar, los pacientes tratados con ozono han mostrado una tendencia a mejorar algunos parámetros de la inflamación y la coagulación y a disminuir la necesidad de oxígeno.

Entre las conclusiones preliminares más destacadas, hay que señalar que ninguna de las personas tratadas con ozono ha reportado ningún tipo de toxicidad ni efecto secundario a diferencia de los tratamientos con antiretrovirales. Por lo tanto, se ha observado un alto grado de seguridad en el procedimiento.

Para José Baeza, presidente de la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT) y vicepresidente de la Federación Mundial de Ozonoterapia (WFOT), “se trata de uno de los estudios previos que apuntan los beneficios de la ozonoterapia en pacientes afectados por la COVID-19. Con cientos de pacientes muriendo todos los días, considero que el uso de la ozonoterapia en esta pandemia debe ser valorado por las autoridades sanitarias. Algunos hospitales públicos y privados ya lo están haciendo de forma compasiva”.

¿Qué es la ozonoterapia?

La Ozonoterapia es una tecnología sanitaria que utiliza el ozono médico como agente terapéutico, con pocas contraindicaciones y efectos secundarios mínimos. El requisito para obtener los frutos esperados es que sea realizado correctamente por expertos en la materia.

El ozono médico es una mezcla de un 5% como máximo de ozono y un mínimo de 95% de oxígeno medicinal (regulado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), que se obtiene mediante un dispositivo sanitario homologado a tal efecto. La evidencia científica disponible hasta ahora demuestra que con esta tecnología la estancia hospitalaria se reduce más de un 50% y la necesidad de intubación en 2/3 partes. También se acorta notablemente la estancia en UCI de pacientes críticos.

Sobre SEOT

La Sociedad Española de Ozonoterapia agrupa al colectivo médico especializado en este tipo de tratamientos que tiene como objetivo promover, buscar, estudiar y contribuir al desarrollo científico de la aplicación de la ozonoterapia en las diversas especialidades de la medicina. Está integrado por más de cien profesionales de toda España que utilizan esta técnica tanto en el ámbito público como en el privado. Tiene convenios de colaboración con la Sociedad Española del Dolor, Consejo General de Dentistas, Asociaciones de Enfermedades Raras y otras sociedades médicas nacionales e internacionales.

Para más información: www.seot.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.