Carpintería Metálica Villanueva da las claves para elegir el mejor cabecero para el dormitorio

martes, 1 de diciembre de 2020, 13:57 h (CET) Saber escoger el cabecero que acompañará todas las noches es fundamental ya que se trata de una pieza muy importante tanto si se renueva una habitación como si se hace nueva El cabecero de la cama es el elemento decorativo más importante en una habitación. En Carpintería Metálica Villanueva lo saben y realizan siempre el mejor servicio para que sus clientes elijan la pieza que más se adapta a sus gustos.

Los factores que más influyen en su elección son: la estructura, el tamaño, la forma, si lleva o no mesillas de noche integradas… Por eso, es importante tener en cuenta los gustos que determinan la elección de una persona.

El cabecero debe tener un toque personal ya que forma parte del conjunto armónico de la estancia y es donde más horas se va a pasar una persona. Por eso, es fundamental que se integre en la habitación.

Su principal función, aunque a la hora de elegir sea más por un sentido estético, es la de proteger del frio de la pared y aislar de los ruidos, así como mantener a salvo la pared del roce de la almohada.

¿Qué material elegir?

Es la decisión más importante y marcará el estilo ya que afecta a la estética del dormitorio. Los materiales más utilizados son la madera natural, el aluminio y los tapizados en fibras naturales. Desde Carpintería Metálica Villanueva recomiendan el aluminio por su durabilidad y porque aporta a la habitación un toque especial que la diferenciará del resto.

Es un material muy resistente que ofrece muchas posibilidades de colores y acabados por lo que es una buena opción si se le quiere dar un toque personal y combinar a su vez tradición y modernidad.

Es muy importante valorar el espacio donde se va a colocar y sus medidas, así como la altura que se quiere alcanzar para encontrar de esta forma el cabecero perfecto. También es importante saber si se quieren integrar las mesillas en él y de qué tonos serán para crear un dormitorio con mucho estilo. Eso sí, estas integraciones se suelen utilizar cuando no hay mucho espacio.

En cuanto a la forma es casi la elección más difícil ya que es muy personal pero lo ideal es que ocupe cómo mínimo el ancho del colchón. Además, si no se quiere que sea tan recto y se quiere una forma especial, hay cabeceros de aluminio hechos a medida para crear un espacio para toda la vida.

"No es una decisión fácil, por eso se debe dejar asesorar para que el resultado sea el mejor". Para más información contactar con Carpintería Metálica Villanueva.

