VERUM Investments Inc.: Del éxito al éxito

martes, 1 de diciembre de 2020, 14:09 h (CET) Una inversión total de 450 Millones de Euros acaba de ser aprobada por el Consejo de Administración del inversor privado inglés VERUM Investments Inc., que están destinados a un proyecto Aeroespacial con el propósito de ser pionero en el mundo,además del desarrollo de una Compañía audiovisual cinematográfica ya en curso, y a un complejo residencial destinado a gestión e investigación sanitaria Con larga experiencia en el sector Financiero y después de las últimas crisis económicas, VERUM Investments Inc. (www.verumhk.com) cree que la sociedad del consumo está cambiando y adaptándose a la nueva realidad. La robótica, la digitalización, la automatización, etc. forman ya parte del día a día, lo que se podría llamar post globalización. Todo esto influye en el importante descenso del consumo, incrementado aún más por la falta de poder adquisitivo de las familias que debido al aumento de las tasas de desempleo ven cada día más como desaparece esa clase media a la que muchos creían pertenecer.

Los empresarios de hoy ya no pueden seguir pensando y actuando con los mismos métodos convencionales que los han llevado a mantener sus empresas mediante el crédito, lo que a medio o largo plazo les lleva a la falta de liquidez y a perder la capacidad de endeudamiento, derivando directamente en la quiebra de sus empresas.

Desde VERUM Investments Inc., el Director del área de Negocio Javier Prada, afirma que son muchos los empresarios que acuden a ellos a pedir un rescate cuando ya es demasiado tarde para poder ayudarles, una vez han fracasado en su búsqueda de financiación y liquidez mediante los caminos tradicionales a los que se está acostumbrado, estando literalmente en “quiebra técnica”, y teniendo ya encima órdenes de embargo que impiden técnicamente actuaciones de rescate por parte de VERUM Investments Inc; se ha detectado en muchos de estos hombres y mujeres de negocios una mentalidad cerrada donde se busca el crecimiento mediante el crédito por lo que cualquier eventualidad en el largo camino hacia el éxito les puede suponer en muchas ocasiones la pérdida global del negocio; resulta pues increíble cómo estas personas no se abren a fórmulas de financiación e inversión exitosas que ya llevan funcionando en países altamente desarrollados más de 30 años.

VERUM Investments Inc. define este próximo 2021 como el punto de inflexión para el nuevo empresario que tendrá que resolver y gestionar su negocio, ahora más que nunca, con mucha liquidez y rapidez en la toma de decisiones, con claridad y sobre todo teniendo siempre presente el factor humano de cara a la atención de las personas. La economía de hoy ya es de ámbito global y el sistema bancario se va a adaptar al futuro que ya es presente porque las necesidades humanas están cambiando drásticamente, todo lo vivido hasta ahora está a punto de pasar a la historia.

La inversión total de 450 Millones de Euros proyectada por Verum Investments Inc. supondrá unos 3.000 empleos entre directos e indirectos en el conjunto de los 3 proyectos aprobados.

Preguntando a VERUM Investments Inc. sobre el éxito empresarial:

¿Qué ofrece VERUM Investments Inc. en sus servicios para que los empresarios puedan triunfar? Prosperidad, que significa liquidez, beneficios sociales-humanitarios reales y seguridad. ¿Quién puede contratar a VERUM Investments Inc. y que debe cumplir? Cualquier empresario, sin distinción de clases ni de ideologías, que quiera triunfar en su vida. Hay personas con una buena posición económica que a veces no pueden contar con su gente de confianza porque no saben o no les quieren ayudar; también hay personas con problemas económicos que aspiran a un giro en su situación financiera. La clave es estar dispuesto al esfuerzo, sea quien sea la persona interesada en salir adelante. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con VERUM Investments Inc. y hacerlo con otros Fondos de inversión, Capital riesgo o con la Banca tradicional? Hay diálogo de verdad (no como eslogan publicitario, realmente hay receptividad), hay mucha cercanía a la gente,siendo ágiles documentalmente y dando libertad plena para trabajar sin presión, aunque si cumpliendo los plazos acordados entre ambas partes. ¿Por qué los clientes prefieren a VERUM Investments Inc.? Porque siempre se les dice la verdad, no hay letra pequeña ni dobles sentidos. Cómo ve VERUM Investments Inc. el escenario económico mundial para el éxito empresarial? Aunque las sugerencias parezcan sencillas, en la actual sociedad tan masificada de información, la gente está totalmente perdida, ya no saben que es lo bueno y que es lo malo, eso es lo que VERUM Investments Inc. observa. La nueva situación económica mundial no será fácil y solo triunfarán aquellos que realmente quieran prosperar, confíen y apuesten por ellos mismos. En conclusión: "Trabajar en lo que le gusta, esfuerzo, mente abierta con rapidez en responder, honestidad y paciencia. Es momento de despertar y evolucionar".

