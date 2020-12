LYSOL, el desinfectante de Reckitt Benckiser, llega a España Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 13:41 h (CET) Tras más de 130 años, su historia está ligada a la desinfección en epidemias y pandemias como el cólera, la fiebre tifoidea o la gripe española. Con la ayuda de FUNDADEPS, Educación para la Salud, LYSOL trabaja para romper la cadena de infección de las enfermedades causadas por los virus envueltos Ya está disponible en España LYSOL, el desinfectante de Reckitt Benckiser que elimina el 99,9% de bacterias, y principales virus(1) que causan gripe y resfriados en superficies, con más de 130 años de historia ayudando a detener la propagación de bacterias y virus como los que causan gripe o resfriados. LYSOL protege y desinfecta los hogares y sus limpiadores multiusos están autorizados y registrados en el Ministerio de Sanidad para limpiar superficies demostrando eficacia frente a virus envueltos.

Hogares protegidos gracias a una desinfección demostrada científicamente(2)

La gama de productos LYSOL contribuyen al bienestar en los hogares gracias a la desinfección de cocinas, baños y otras superficies, además de ser eficaces para la higienización de los tejidos y ropa de hogar y de uso diario. No contienen lejía ni fosfatos, ni dejan residuos químicos abrasivos en las superficies. Además, ayudan a eliminar alérgenos comunes como los ácaros del polvo, el polen o los pelos de perros y gatos de las superficies.

Estos desinfectantes son efectivos para diferentes superficies y estancias del hogar: en la cocina se puede optar por la fórmula con limón, que ayuda a desengrasar, y en el aseo la variedad con frescor marino ayuda a combatir la cal y las manchas de jabón. La variedad de manzana puede ser una opción también para éstas y otras superficies del hogar como el salón y las habitaciones.

Los productos de Lysol para la colada no contienen lejía ni fosfatos y están dermatológicamente testados. Por su parte, Lysol Quitamanchas Desinfectante, además de desinfectar y eliminar el 99,9% de las bacterias presentes en la ropa, es eficaz contra las manchas.

Xavier Cuadrat Ollé, Director de Marketing de Iberia de Reckitt Benckiser explica cómo la ciencia que hay tras Lysol ayuda a la prevención: “La ciencia es uno de los pilares fundamentales de LYSOL. Nuestro propósito es crear nuevos hábitos de higiene para romper las cadenas de infección y mantener a nuestros hogares protegidos. Queremos cambiar la realidad de la sociedad, contribuyendo a un mundo con menos enfermedades causadas por virus y bacterias haciendo que se tome conciencia de la importancia de desinfectar.”

LYSOL y FUNDADEPS: ciencia y divulgación para romper la cadena de infección

LYSOL colabora con la Fundación FUNDADEPS, Educación para la Salud, para promover buenos hábitos de higiene y desinfección en el hogar.

Según explica la profesora y Dra. María Sáinz Martín, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y presidenta de FUNDADEPS: “El hogar tiene que estar limpio y desinfectado para sentirse seguro y protegido de potenciales virus y bacterias. La desinfección es un eslabón superior de seguridad en la higiene del domicilio, que tiene que continuar seguidamente tras una retirada o limpieza previa de los restos orgánicos e inorgánicos que se generan en el espacio.”

Un producto icónico con 130 años vinculado a la historia de la epidemiología

LYSOL está presente en más de 20 países y en más de la mitad de los hogares estadounidenses y es un icono de la protección frente a virus y bacterias gracias a más de un siglo de ciencia e investigación y el aval de organismos internacionales.

En 1918 el New York Times o el Chicago Tribune recomendaron el uso de Lysol para desinfectar el hogar y protegerse frente a la gripe española. Una fama que sigue acompañando al producto: este año ha compartido escena con Jennifer Anniston en la entrega de la estatuilla del premio Emmy, desinfectada con Lysol antes de pasar a manos de la actriz.

Sus orígenes se remontan a 1889, cuando Gustav Raupenstrauch lo elaboró para ayudar a acabar con la epidemia del cólera a través de la desinfección. En 1907 se empleó para la desinfección de hospitales de Estados Unidos para la lucha contra la fiebre tifoidea y en 1930 se empezó a comercializar en farmacias estadounidenses.

Un laboratorio dedicado al I+D con una inversión de 25M de $

Lysol cuenta un laboratorio propio focalizado en el estudio, aprendizaje y eliminación de gérmenes que colabora con la Universidad de Montclair en el respaldo de pruebas científicas. Además, con el objetivo de contribuir la evidencia científica y educar en la importancia de la desinfección, LYSOL ha impulsado el “Reckitt Global Hygiene Institute”, para generar conocimiento basado en investigaciones científicas realizados por expertos de todo el mundo, con una inversión de 25M$.

1 LYSOL ha demostrado científicamente que elimina los principales virus Rhinovirus (resfriado común), Influenza Aviar A H3N2 e Influenza A H1N1 (gripe) que causan gripes y resfriados según la norma UNE-EN 14476.

2 Según norma PN-EN 13697 y UNE-EN 14476. Para más información visite www.lysol.es

Para más información, contactar con:

Havas PR, telf. 606704509

Aurora Fernández: aurora.fernandez-ext@havas.com

Cristina García: cristina.ungil@havas.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas VERUM Investments Inc.: Del éxito al éxito Las 10 mejores prácticas para sacar el máximo rendimiento a las campañas de vídeo Carpintería Metálica Villanueva da las claves para elegir el mejor cabecero para el dormitorio Estudio de Herbalife Nutrition: El 60% de los españoles han mejorado su alimentación este 2020 Los proyectos Pharmawhale, Care4u y Health EDI ganan la segunda edición de ‘Innomakers4Health’ con propuestas de innovación en el sector Salud