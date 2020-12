Los proyectos Pharmawhale, Care4u y Health EDI ganan la segunda edición de ‘Innomakers4Health’ con propuestas de innovación en el sector Salud Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 13:49 h (CET) El centenar de changemakers participantes han tenido que diseñar y desarrollar soluciones vanguardistas para los dos retos planteados: la gestión eficiente del stock de medicamentos y su dispensación a distancia y, por otra, la medición de la eficiencia en la telemedicina. El evento online se ha celebrado del 26 al 28 de noviembre de la mano de Pfizer y la Fundación Pfizer, en el entorno de TheCUBE Virtual HUB. Entre los tres equipos ganadores se ha repartido un total de 6.000 euros en premios La segunda edición de Innomakers4Health, una de las citas de referencia a nivel nacional para la búsqueda de soluciones innovadoras en el sector salud, ya tiene ganadores.

En primer puesto quedó el equipo Pharmawhale, con su proyecto basado en la creación de vasos comunicantes entre farmacias hospitalarias para la gestión y planificación de stocks, apoyándose en el uso de la inteligencia artificial y la sostenibilidad.

El segundo premio fue para el equipo The Warriors, por su proyecto ’Care4u’ que pretende facilitar a los pacientes y a los profesionales sanitarios el acceso a una telemedicina que aporte valor.

Y el tercer puesto fue para el equipo Valhalla, con su proyecto ’Health EDI’, una aplicación que permitirá gestionar de forma sencilla la dispensación de medicamentes, al igual que el stock de éstos, integrando un algoritmo de inteligencia artificial que permita afinar la compra y el estocaje necesario del hospital.

Estos equipos han sido reconocidos con premios valorados en 3.000€, 2.000€ y 1.000€ euros, respectivamente. Los premiados fueron las mejores propuestas entre el centenar de participantes de esta edición, reunidos con el objetivo de diseñar y desarrollar soluciones innovadoras para dar respuesta a dos de los desafíos más relevantes en el ámbito de la salud.

Además de la búsqueda de soluciones innovadoras en Salud, Innomakers4Health ha contado con expertos en innovación en este ámbito del ecosistema de TheCube, Pfizer y el centro de emprendimiento e innovación líder Martin Trust Center, del MIT, así como de testimonios y experiencias de participantes en la primera edición de Innomarkers4Health.

Entre ellos, Sergio Rodríguez, presidente & director general de Pfizer España, que ha recordado que “hablar de innovación y de salud este año tiene más sentido que nunca por todo lo que está ocurriendo. La innovación y la ciencia es lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos ahora. Es un reto maravilloso”.

En esta misma línea, Sergio Rodríguez ha puntualizado que “la tecnología y la innovación nos pueden acercar a soluciones que mejoren la salud y la calidad de vida de pacientes”. Además, ha apuntado a la necesidad de encontrar soluciones que mejoren la eficiencia en el almacenamiento de medicamentos “un verdadero problema durante la pandemia”, así como a su dispensación a distancia y la gestión de la telemedicina.

Por su parte, entre los expertos en Innomarkers4Health también ha destacado la participación de Andrés Haddad, CEO de TheCUBE, con una ponencia inspiracional sobre tecnología e innovación donde destacaba “muchas estructuras y modelos en los que vivimos y sobre los que evolucionamos están condicionados por factores implantados hace muchos años”.

Ante esta constante, Andrés Haddad apostaba por “salirse del camino, matando a las ‘vacas sagradas’, entendiéndolas como aquellas piezas dentro de un sistema que consideramos intocables”. Mismo caso con startups del sector salud que están cambiando la reglas de las soluciones y modelos tradicionales, eliminando aquello que considerábamos esencial y dándole un giro de 360 grados, innovando radicalmente para beneficio de la sociedad.

Los dos retos planteados en esta edición consistían, por un lado, en la búsqueda de soluciones para mejorar la gestión eficiente del stock de medicamentos y su dispensación a distancia y beneficiar así a los farmacéuticos hospitalarios. Y, por otro lado, el segundo desafío ponía el foco en los médicos y pacientes para tratar de encontrar nuevas formas de medición de la eficiencia en la telemedicina, incorporando en el proceso la experiencia de ambos.

Organizados en 20 equipos, los participantes han tenido que utilizar su creatividad, motivación y capacidad de trabajo en equipo para el desarrollo de las ideas presentadas. Para la elección de los ganadores se han tenido en cuenta criterios como la idea y caso de uso, usabilidad, implementación y pitch.

Todos los participantes de esta edición compartían una filosofía #changemakers, es decir, un carácter innovador y tecnológico, trabajar con pasión y fuerte dosis de creatividad, y conocimiento en el sector Salud. Entre ellos, había perfiles muy variados, desde estudiantes, a profesionales con o sin experiencia, hasta emprendedores.

