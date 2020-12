NuvoBarcelona se alía con Rimbo para facilitar el alquiler sin fianza adicional Comunicae

martes, 1 de diciembre de 2020, 13:09 h (CET) La tecnología pionera de Rimbo permitirá a NuvoBarcelona que sus inquilinos puedan pagar de manera online la cuota de entrada en lugar de la fianza adicional, dando paso a una mayor rapidez e inmediatez. Esta alianza es un fiel reflejo de la apuesta de NuvoBarcelona por la digitalización de procesos inmobiliarios, una tendencia cada vez más en alza debido al covid-19 NuvoBarcelona, boutique inmobiliaria líder en el desarrollo, inversión y gestión de bienes inmobiliarios, ha firmado una alianza con Rimbo, la startup fintech de alquiler sin fianzas adicionales, bajo el objetivo de ofrecer a sus usuarios una mayor seguridad y accesibilidad a la hora de gestionar el alquiler de sus viviendas. Gracias a esta unión, los inquilinos que alquilen una vivienda gestionada por NuvoBarcelona podrán entrar a vivir cómoda y rápidamente sin necesidad de pagar la fianza adicional en efectivo.

De esta manera, el usuario sólo tendrá que preocuparse de abonar en la plataforma un pago mensual (desde 1% del alquiler mensual) o bien optar por realizar un pago único. Además, esta eliminación del depósito en efectivo acentúa tanto la seguridad del inquilino como la del propietario de la vivienda, eliminando cualquier indicio de morosidad, una de las principales preocupaciones a la hora de proceder al alquiler.

Según afirma Arad Edrey-Lavie, “Gracias a la introducción del uso de nuevas tecnologías podemos simplificar procesos, dando paso hacia una mayor accesibilidad en la gestión del alquiler de nuestras viviendas. Contar con un partner tan disruptivo como Rimbo, nos permite ofrecer a nuestros clientes una experiencia mucho más segura y rápida, dos factores que están condicionando el sector del alquiler tras el covid-19. Por ello, desde NuvoBarcelona creemos que es fundamental que nuestro cliente pueda gozar de la tranquilidad y comodidad que se merece, dos atributos que son una muestra del valor añadido que ofrecemos”.

Apuesta por una mayor accesibilidad, rapidez y seguridad en la gestión de alquileres

Tradicionalmente, los propietarios exigían depósitos de seguridad que obligaba a los inquilinos a efectuar el pago de 2-3 mensualidades para protegerse en caso de que pudiese haber algún daño o una falta de pago de la mensualidad. Así, este paso exigía pagar por adelantado una suma considerable de dinero por una situación que puede que no se diese nunca.

Gracias a Rimbo, este hecho se ha conseguido eliminar, ofreciendo alquileres mucho más accesibles y cómodos. La misión de la compañía es facilitar la entrada de los inquilinos en sus nuevos apartamentos de una manera rápida y segura, como si de la entrada de un hotel se tratase. Además, su software ofrece una mayor cobertura en comparación con un depósito en efectivo, de hasta un 150%, pues cualquier problema que pueda haber con las transferencias de dinero queda totalmente cubierto.

Con el fin de evitar problemas como la morosidad, Rimbo, que fue galardonada en la Barcelona New Economy Week como la startup más prometedora del sector inmobiliario a nivel estatal, utiliza tecnologías de Open Banking que permite filtrar de una manera muy rápida y saber cuál es la situación de solvencia del inquilino. Asimismo, la plataforma compensará al propietario en caso de que su arrendatario no abone la mensualidad correspondiente, cubriéndole de un posible caso de morosidad.

Mayor rapidez y flexibilidad, dos aspectos cada vez más en alza tras el covid-19

Previo a la pandemia sanitaria que se está viviendo se percibió cómo la tendencia a alquilar en lugar de comprar ha ido aumentando considerablemente. Esta situación viene motivada por diferentes razones como, por ejemplo, la dificultad para efectuar la compra de una vivienda, sobre todo entre las nuevas generaciones, o la mayor flexibilidad que supone el alquiler, un hecho cada que ha tomado especial relevancia en época de covid-19. Sin embargo, la incertidumbre y el poco margen para planificar a largo plazo que ha evocado la crisis sanitaria, se han convertido en una de las principales barreras a la hora de alquilar, dando paso a la búsqueda por una mayor rapidez en la gestión.

Conscientes de esta situación, NuvoBarcelona apuesta por Rimbo como una solución tecnológica que permitirá impulsar la demanda de las viviendas que el grupo gestiona. Gracias a la pionera tecnología de la plataforma, frenos como el ingreso del depósito en efectivo quedan eliminados, ofreciendo al inquilino hacia una mudanza más rápida. Esta rapidez se traduce también en una ventaja para los propietarios, pues les favorece ante los inquilinos que no desean esperar semanas hasta poder mudarse. Con Rimbo, los propietarios podrán aprobar a sus nuevos inquilinos el mismo día que reciben la solicitud, un hecho de especial relevancia considerando que con el depósito en efectivo el plazo de entrada podía alcanzar los 10 días.

Asimismo, con esta alianza, NuvoBarcelona quiere consolidar su apuesta por la transformación digital, una tendencia que previo al covid-19 se consideraba una opción y que a día de hoy se ha convertido en una necesidad latente para los actores que configuran el sector.

