La Universidad de La Laguna facilita la adquisición online de equipos exclusivos para educación para su alumnado y profesorado

martes, 1 de diciembre de 2020, 13:13 h (CET) La ULL, en colaboración con la tecnológica Edosoft, Cajasiete y Grupo Valora apuestan por tratar de reducir la brecha digital en un año crítico para la enseñanza Ocho meses después de que se decretara el estado de alarma, el sector educativo vive inmerso en una remodelación obligatoria del modelo presencial que lleva años instaurado en nuestro país. La suspensión de la asistencia física del pasado curso lectivo evidenció una realidad conocida por muchos, pero insuficientemente contemplada: la brecha digital.

La reducción de la brecha digital pasa por conseguir diferentes acuerdos y colaboraciones entre empresas e instituciones públicas para, entre todos, aportar y convertir esas desigualdades en cosa del pasado. Así, surge el proyecto del portal web de venta de portátiles Chromebooks (equipos diseñados especialmente para el sector educativo) exclusivo para alumnado y personal de la Universidad de La Laguna presentado hoy.

Esta iniciativa surge en el seno de la Universidad de La Laguna, que ha contado con el apoyo de la tecnológica Edosoft, partner de Google Cloud. Desde que se produjo el confinamiento, la universidad pasó a desarrollar sus actividades casi exclusivamente mediante herramientas de trabajo colaborativo y comunicación en línea. En todo momento, fue consciente que esta transición iba a suponer un importante esfuerzo e incluso un impedimento para una parte del alumnado, que no disponía ni de los medios ni de los conocimientos necesarios para trabajar cómodamente en este nuevo entorno. En este sentido, se iniciaron varios proyectos de dotación y refuerzo de equipamiento y servicios para facilitar al alumnado el desarrollo de estas tareas, se amplió la dotación de ordenadores portátiles para préstamo, se distribuyeron dispositivos de conexión a Internet y se fomentó aún más el uso de herramientas de trabajo colaborativo a través del Campus Virtual y de los servicios de Google orientados a la educación.

En paralelo, se empezó a trabajar con empresas que quisieran colaborar en ofrecer servicios y recursos de carácter tecnológico y de valor añadido a la comunidad universitaria. Este acuerdo es fruto de esta iniciativa, en la que se busca un mecanismo para proveer directamente en el domicilio del alumno/a equipos portátiles robustos, fiables, sencillos, económicos y orientados especialmente al uso de las herramientas colaborativas y de estudio que se utilizan en la universidad. Con dos ventajas adicionales añadidas: programas de protección y disponibilidad del equipo durante el período de estudios universitarios, para que nunca se pierda la posibilidad de seguir con la carrera desde cualquier lugar y facilidades de compra que los hagan accesibles para gran parte de la comunidad universitaria.

“Desde el pasado mes de marzo, detectamos que había un gran número de alumnos y alumnas que no tenían un equipo informático adecuado para la enseñanza online. Algunos, directamente, no podían acceder a uno y, con la incertidumbre económica generada por la pandemia, muchas familias tenían problemas para realizar un desembolso extra” comenta Juan Vera, director ejecutivo de Edosoft. “Esto, además, tiene relación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto con el de Educación de Calidad, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. En este contexto, se entiende el apoyo inmediato de la compañía a la universidad.

Con la idea bosquejada, el siguiente paso fue conseguir otros apoyos con entidades cuya responsabilidad social corporativa está fuertemente marcada en las Islas. “Contactamos con Cajasiete para valorar la posibilidad de financiar los Chromebooks al alumnado que lo requiriese y con Grupo Valora para facilitar los envíos y evitar desplazamientos” explica Pooja Gangwani, directora comercial de Edosoft. “La idea estaba clara desde el principio: queríamos ofrecer los modelos destinados exclusivamente a educación, a un precio reducido, con unas buenas condiciones adicionales, para que cualquiera pudiera acceder a ellos”.

Así fue como la entidad financiera entró a formar parte de este proyecto: "en Cajasiete tenemos como propósito contribuir al Desarrollo Sostenible de Canarias y, por tanto, un compromiso con la formación. Nos enfocamos a las personas, fomentando el aprendizaje y el desarrollo de las mismas. Nuestro compromiso con la comunidad y con las personas nos obliga no solo a trabajar para las generaciones presentes, sino también para las venideras, porque son el futuro” asegura José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete.

Por su parte, desde el SEUR Canarias (Grupo Valora), vieron claro que podían ser el puente que uniera todos los puntos ya creados “cuando desde Edosoft nos propusieron el proyecto y conocimos su naturaleza no dudamos en sumarnos. La colaboración a través del propio servicio que prestamos en una de nuestras empresas, Seur Canarias, hicieron que su puesta en marcha fuese muy fácil. Unir puentes entre personas, empresas y Universidad para garantizar una educación igualitaria y de calidad, en un contexto tan difícil como el actual, es fundamental para el desarrollo del talento. Esta iniciativa nos daba la oportunidad de aportar nuestro granito de arena facilitado al colectivo universitario el acceso a herramientas imprescindibles para una formación adecuada. El proyecto se adapta perfectamente a nuestra política de RSE, enmarcado en nuestro eje estratégico impacto positivo y desarrollo sostenible y a nuestros valores corporativos que son pilares de nuestra cultura: innovación, compromiso y responsabilidad, por eso no lo dudamos” declara Montse Pereira, Directora de personas y RSE de Grupo Valora.

La compra de los equipos Chromebook se hará a través de la web edu.edosoft.es y solo estará disponible para el alumnado, PAS/PDI de la Universidad de La Laguna.

Diseñados exclusivamente para educación

Los portátiles Chromebook disponibles en este portal son equipos diseñados especialmente para el sector educativo por su robustez, versatilidad y precio. Una de las características que más los distinguen del resto de portátiles es su sistema operativo, Chrome OS, propio de Google. Además, están pensados para el trabajo en la nube y ser utilizados por múltiples usuarios sin que los demás se vean afectados. Por último, la mayoría de las aplicaciones de Android están disponibles para estos equipos, que se perfilan como una alternativa mucho más económica a los portátiles convencionales.

Noticias relacionadas VERUM Investments Inc.: Del éxito al éxito Las 10 mejores prácticas para sacar el máximo rendimiento a las campañas de vídeo Carpintería Metálica Villanueva da las claves para elegir el mejor cabecero para el dormitorio Estudio de Herbalife Nutrition: El 60% de los españoles han mejorado su alimentación este 2020 Los proyectos Pharmawhale, Care4u y Health EDI ganan la segunda edición de 'Innomakers4Health' con propuestas de innovación en el sector Salud