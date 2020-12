Una estudiante española se convierte en la única mujer del mundo en conseguir la prestigiosa beca Rodhes para ir a Oxford

Victoria Puglia, nacida en Barcelona y de madre española y padre neoyorkino, acaba de lograr la beca Rhodes para estudiar en la Universidad de Oxford. Considerada la beca internacional por excelencia por la propia Oxford, Victoria planea realizar un Máster en Estudios de Refugiados y Migración Forzada, y un Máster en Política Gubernamental y Diplomacia.

Solo una vez anterior, en 1911, fue concedida dicha beca por la institución Rhodes, valorada como la beca internacional más prestigiosa por la propia Universidad de Oxford.

Victoria estudió en Barcelona en la American School of Barcelona para posteriormente enrolarse en Lafayette College (Pennsylvania, Estados Unidos), graduándose en Internacional Affairs. Es asimismo presidenta del Club de Alumnos Internacionales.

En palabras de Victoria Puglia, “estoy totalmente agradecida a mis padres, amigos y familiares que me han apoyado todo este tiempo y con mucha humildad, pero mucho orgullo por estudiar en Oxford con la beca Rhodes por lo que representa”.

"Estoy increíblemente orgulloso de Victoria y de su beca Rhodes", ha señalado el director de la escuela, Mark Pingitore. “Su compromiso para mejorar las condiciones de vida de los refugiados, su investigación académica y trabajo de campo sobre esta crisis global ejemplifican el tipo de liderazgo activo que esperamos que nuestros estudiantes puedan tener en las comunidades internacionales”.

Los alumnos de la American School of Barcelona se enrolan cada año en prestigiosas Universidades y referentes en educación, como Harvard, Yale, ESADE, La Salle, London School of Economics, Stanford, Georgetown, University of Colorado Boulder, UCLA, University of Pennsylvania, King’s College London, etc.

El Programa IB de Bachillerato Internacional que imparte la escuela barcelonesa se ha erigido en el motor académico e impulso de la calidad del curriculum formativo para los alumnos de la American School of Barcelona. En dicho programa y con rigurosos estándares internacionales, los alumnos abordan con un enfoque internacional los aspectos claves de la innovación, creatividad, digitalización, con metodologías de trabajo en equipo, solidaridad y búsqueda del progreso social y económico. El aspecto clave es la resiliencia, la superación de retos y la consecución de objetivos para una contribución a un mundo mejor. La escuela fue pionera en ofrecer el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB) en inglés en el año 2007.