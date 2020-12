La situación actual de la industria del juego en España: bonos, patrocinios e innovación Los casinos y casas de apuesta online, por el contrario, han podido beneficiarse de este confinamiento en masa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 1 de diciembre de 2020, 12:24 h (CET) El sector del juego online se está consolidando como uno de los principales pilares de la industria del entretenimiento. En España, como en el resto del mundo, los casinos y las casas de apuestas en internet se han alzado como grandes estandartes del entretenimiento y reportan beneficios extraordinarios.

La evolución de esta industria en el Estado español dio comienzo con la ley 13/2011. Esta nueva ley del juego vio el nacimiento de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), un organismo del Ministerio de Hacienda encargado de velar por el cumplimiento del ordenamiento en materia de juego online. La regulación vigente dicta que las empresas deben solicitar una licencia a este organismo para operar bajo el paraguas de la legalidad.

Gracias a la regulación que supuso este nuevo marco legal, las actividades económicas del sector contribuyen considerablemente a las arcas del Estado. Además, se protegen los derechos de los consumidores, dando a los jugadores la garantía de que sus datos personales no se encuentran comprometidos.

Sin embargo, consciente de los posibles efectos de la exposición a los anuncios de esta industria aumentando el uso de estos servicios entre la gente joven (18 a 25 años), el gobierno está introduciendo nuevas regulaciones dentro del sector. De las regulaciones nuevas destacan la prohibición de la publicidad audiovisual fuera de las horas permitidas entre la 1 y las 5 de la madrugada, y la prohibición de los patrocinios de casas de apuestas. Esto último, se trata de algo que verá muy afectado el fútbol español, dado que 25 de los 42 equipos en la primera y segunda división exhiben marcas del sector en sus equitaciones. Además, las casas de apuestas no podrán ofrecer bonos promocionales para captar clientes, algo muy popular entre los usuarios nuevos.

Las razones de la popularidad Estos últimos años la popularidad del sector ha aumentado, a la par que sus ganancias. De hecho, desde que se le dio un marco legal, la industria no ha parado de crecer. Durante el año 2019 la industria del juego online reportó un total de beneficios de unos 747 millones de euros; un 6,95% más que durante el año anterior.

Este impulso se ha producido gracias a la diversificación y el gran desarrollo tecnológico que ha seguido la industria. Entre la innovación tecnológica, la seguridad que brinda la regulación estatal y las promociones de las casas de apuestas, los negocios del juego han subido como la espuma.

Bonos y promociones Actualmente, y antes de ser prohibidos en España el año que viene, los bonos son considerados un atractivo particular para los apostadores. Algunos de estos se pueden consultar en el sitio mejorbonocasino.com, donde además se explica cómo conseguir y reconocer el mejor bono de casino.

Dada su popularidad en los últimos años, hay muchos tipos de bonos, pero lo que tienen en común todos es que atraen a clientes nuevos con dinero gratis para probar el juego sin tener que comprometerse demasiado desde el principio. Una vez que los jugadores han probado el juego a través de estas promociones, pueden decidir si quieren apostar su propio dinero. Hay que tener en cuenta los peligros de estas promociones e intentar evitar que de esta forma los nuevos jugadores se enganchen. Siempre es importante saber que hay que disfrutar del juego con responsabilidad, motivo por el que se aprobó la nueva ley.

Innovación y seguridad online Junto con la innovación tecnológica que permite a las empresas mover su negocio a internet y esquivar los daños que causa la pandemia, la seguridad de estas plataformas es uno de los grandes avances de los últimos años. La regulación del sector ha introducido un elemento de protección del consumidor que antes no existía.

La regulación significa que las páginas web ilegales se persiguen. En el ejercicio del 2019, había un total de 1.318 webs no operativas, se cerraron unas 196, y 18 de ellas se llevaron una apertura de expediente de parte de la DGOJ. La mayoría de los expedientes sancionadores se realizan por carecer de permiso habilitante. El año pasado se impusieron 146 resoluciones sancionadoras, por un valor total de 32.394.600 euros

El covid-19 y los casinos físicos Según estudios como el realizado por la Imperial College London, las medidas de distanciamiento social han salvado millones de vidas. El confinamiento, por mucho que nos pueda molestar, es un método avalado por la ciencia que controla el contagio del virus y salva vidas.

Sin embargo, este tipo de medidas también han provocado problemas por la economía del país. La llegada de la pandemia a principios de este año 2020 es en gran parte la responsable de la pérdida de relevancia de las casas de apuestas y casinos en establecimientos físicos. Las medidas de contención del virus han significado el confinamiento de la población y los establecimientos físicos han recibido un duro golpe económico.

Los casinos y casas de apuesta online, por el contrario, han podido beneficiarse de este confinamiento en masa, ya que, con más tiempo dentro de casa, los jugadores han aprovechado su tiempo de ocio para apostar desde la comodidad de su sofá. En un futuro cercano sin Covid-19, la industria tendrá más oportunidades para florecer.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

