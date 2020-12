Fantini Pelletteria crea accesorios y complementos en piel, una tendencia de moda

La piel se presenta como uno de los tejidos de tendencia en complementos y accesorios no sólo para mujer sino también para hombre. Hablaremos de esto, algo que no te puedes pasar por alto si quieres estar a la moda. También comentaremos un poco sobre Pelletteria Fantini, una marroquinería italiana tradicional que fabrica sus artículos mediante procesos artesanales.

La piel un tejido siempre de moda La indumentaria de piel no ha dejado de estar presente en la moda. Ha tenido sus grandes momentos con las primeras apariciones de bolsos para mujer y luego en las icónicas chaquetas de piel, sólo por citar sólo dos ejemplos. Hoy se destacan los complementos y accesorios de piel como son las mochilas de piel para mujer, carteras y bolsos así como también carteras, bolsos y mochilas para hombres.

Si bien las chaquetas o cazadoras de piel están asociadas con un look más rockero, en estos últimos años hemos visto como nuevos diseños han hecho que este tipo de prendas se pueden combinar en una amplia variedad de estilos y gustos. Desde pantalones hasta camisas de cuero han incursionado en las oficinas rompiendo con los esquemas que teníamos en mente para este tipo de tejidos.

Tal es el caso de las mochilas, bellísimos modelos han aparecido estos últimos años y han ganado lugar en el campo de la moda.

Aquí podemos ver un diseño de una tradicional marroquinería italiana. Pelletteria Fantini es una empresa familiar que tuvo su origen en 1981 en San Marino, donde posee una tienda en el centro histórico. Desde entonces ha presenciado esta transformación en la industria, siempre se ha destacado por elaborar sus prendas con pieles refinadas y de alta calidad.

Si hablamos de mochilas de piel tenemos que hacer foco en los detalles que marcan la diferencia como lo son las terminaciones y los finos acabados que ofrecen algunas marcas de esta categoría.

Hay una gran tradición de producción artesanal en la industria y en este sentido es donde algunas marcas se destacan. Si tomamos el caso de esta marroquinería familiar, nos encontramos con que es la tercera generación quien lleva adelante el negocio. Esto nos habla de vidas enteras dedicadas a la producción de este tipo de indumentaria y de que conocen bien los secretos y el arte de este tipo de producción. Esta marca Made in Italy además de certificar su lugar de producción, también certifica una excelente calidad en las pieles que utiliza. La empresa se ha posicionado como una garantía de transparencia y de sostenibilidad de la tradición artesanal italiana.

Los diversos diseños sumados a los finos acabados que pueden ofrecer estos materiales no tienen punto de comparación con otro tipo de tejidos. Ofrecen clase y estilo a la vez que brindan comodidad y resistencia, el resultado será bolsos y mochilas que siempre se pueden llenar más y más.

Otro de los aspectos que hace que los productos de piel sigan siempre vigentes es la durabilidad que ofrecen, sabemos que un producto de este material bien conservado es eterno. ¿Quién no ha recibido alguna vez una prenda de piel de alguien? La resistencia que ofrecen por ejemplo este tipo de mochilas es muy superior a la de otros tejidos.

Mochilas de piel, una opción cómoda y elegante

Lo interesante de las mochilas de piel para mujer es que se combina elegancia y estilo con comodidad y practicidad, son artículos que se ven elegantes y que se pueden combinar con diferentes tipos de look a la vez ofrecen una distinción de estilo innegable. Sirven para que se les dé un uso diario y tienen un aspecto moderno. La mochila de piel se ha vuelto indispensable para la vida cotidiana.

Es práctica porque permite un gran aprovechamiento del espacio, siempre puedes cargarla un poco más y todo parece entrar en ella. Otra de las ventajas que posee es que puedes llevarla colgada de un solo hombro como lo harías con un bolso o también puedes llevarla colgada sobre tu espalda, de esta forma si tiene mucho peso no será un gran problema para ti. Esto hace que sea un artículo ideal para cuando tienes que trasladarte a donde sea.

Tienes diferentes tipos de mochilas que van con diferentes looks. Hay mochilas de piel que poseen un look más informal o urbano y otras con un look más formal. Incluso hay mochilas que pueden asemejarse en su diseño a un bolso de mujer.





Sea cual sea el look que tengas en mente para ti hay una mochila que encaja con tu estilo. Esta versatilidad es algo que hace que este producto sea una tendencia actual hoy en día. Se puede combinar con looks de moda casual y también se puede usar con atuendos de negocios más conservadores.

Una mochila de piel para mujer permite que en su interior se guarden más artículos, por ejemplo puedes guardar en ella un cambio rápido de ropa junto con las cosas que siempre sueles llevar en tu bolso. Con este tipo de mochilas hechas a mano no pasarás desapercibida. Debido al acabado de las mismas, se han convertido en un accesorio elegante y de tendencia.

Debes tener en cuenta que no sólo se producen los clásicos colores de piel natural sino que también podrás encontrar mochilas de color. Con estas combinaciones entre estilo y colores podrás lograr tener un look juvenil. Hay modelos de diversos tipos, desde las mochilas vintage de piel de vacuno toscana hasta las mochilas de piel plena flor lavada. Aunque el cuero suele asociarse con un espíritu más rockero, también podemos sacar de él su lado más dulce si elegimos cierto tipo de patrones y adornos.

La belleza y utilidad de todo este tipo de mochilas también está dada en que todas ellas son multifuncionales, cuentan con diversas opciones de cantidades de bolsillos y cremalleras internas así como también la estructura y la forma de la mochila es algo que puede variar bastante otorgando versatilidad en los diseños. Hay colecciones clásicas, que utilizan tipos de piel con más tendencia a lo natural luego hay por ejemplo opciones en cuero vintage. Fantini Pelletteria ofrece todo este tipo de opciones y más: Cuentan también con colecciones modernas, luego se pueden encontrar trabajos más particulares y opciones de cuero más refinadas, que además se complementan con detalles de moda.

Alternativamente, se puede optar por una colección empresarial, esta colección está diseñada con un tamaño ideal para guardar ordenadores, tablets y hojas A4, cuenta con una división interna muy profesional y extremadamente práctica. Esta colección se convierte en una gran aliada de la mujer actual quien debe muchas veces trasladar los elementos de oficina junto con artículos indispensables en cualquier bolso de dama. La particularidad que ofrece este tipo de accesorio en conjunto con el diseño y el alto grado de calidad en la confección artesanal de las mismas es lo que sin duda hará que te destaques.

Si estás buscando las famosas mochilas de mujer de piel lavada o simplemente una mochila clásica para ir al colegio o la universidad, te encontrarás muchos modelos con diferentes formas y compartimentos. También se encuentran modelos donde se pueden regular las correas de la mochila de manera de que te sientas más cómoda.

En Pelletteria Fantini podrás encontrar las mochilas de piel que más se adaptarán a cualquier estilo de los que mencionamos antes. Puedes por ejemplo encontrar modelos de mochilas para salir a bailar con tus amigos, como podrían ser los modelos más pequeños y de cuero negro para luego combinarlo con alguna prenda de color negro. Si en cambio lo que quieres es algo más del estilo minimalista, puedes optar por una mochila de piel rígida y combinarla por ejemplo con un traje sastre en color negro, alguna camisa que sea de tu agrado y unos mocasines bicolor en blanco y negro, de esta forma lucirás atractiva pero además con un toque moderno.

La gama de colores que hay disposición en este tipo de complementos es extremadamente amplia y detrás de cada uno de los colores que se logran hay diferentes procesos que se ejecutan con la más alta calidad. Hay diferentes colores, desde los más vivos como el rojo, amarillo y rosa hasta los más clásicos como el negro, marrón y miel.

Mochilas de piel para hombres

No todo son mochilas para mujer, también se pueden encontrar modelos que son unisex o que podrían considerarse como más direccionados al público masculino. Hay artículos que pueden ser utilizados como bolsos de viaje y otros que pueden perfectamente reemplazar a la mochila de tipo deportiva otorgando un look más refinado.

Las mochilas de piel para hombre han ganado muchísimo terreno en los últimos años junto con bolsos de piel aunque en este último punto debemos señalar que más que ganar terreno lo que han hecho es recuperarlo. Tal y como mencionamos antes, los artículos de piel son más resistentes y creemos que esto ayuda a que ganen cada vez más adeptos entre las filas masculinas. Se pueden encontrar diferentes diseños de bolsos, mochilas y bolsos de viaje. Puedes encontrar de tipo deportivas, para la escuela, mochilas de trabajo para hombres, mochilas vintage, mochilas elegantes para salir por la noche y más.

El hombre de hoy necesita trasladarse de un lado a otro - ya sea en transporte público como en su propio vehículo - con diversos objetos entre ellos puede encontrarse por ejemplo un ordenador portátil, documentación o elementos de oficina y es ahí en donde una mochila o bolso diseñado específicamente para este tipo de necesidades se hace indispensable.

Los hombres encuentran en los productos de este tipo lo mismo que las mujeres: una combinación equilibrada entre estilo, practicidad, resistencia y elegancia. Por ello es que cada vez más consumidores del público masculino están optando por este tipo de complementos.

Pelletteria Fantini, propone diseños que van desde opciones más deportivas hasta más tradicionales pero siempre con un toque de clase y estilo. Esto hace que cualquiera de las piezas, en cualquiera sea la colección elegida será un artículo que se distinguirá por sus finos acabados y por un toque de diseño acorde con las últimas tendencias de la moda. El éxito detrás de cada diseño es un arduo y meticuloso trabajo de creación que se lleva a cabo para cada modelo que se realiza. Se buscan nuevas formas, se experimenta con nuevas pieles constantemente en la búsqueda de materiales más ligeros y más resistentes. También se desarrolla un proceso de selección de colores que estén alineados con la moda actual. Finalmente todo esto se traduce en un proceso de fabricación manual que garantiza la calidad de los productos que esta empresa propone.

Los colores que se proponen están pensados para poder satisfacer las necesidades y gustos de cada individuo. Mientras que algunos optan por las mochilas de piel negro otros optan por colores que también son muy populares como por ejemplo modelos que van desde lo vintage a colores más sugerentes de marrón claro y marrón oscuro. Estos colores se logran gracias a un proceso de lavado del cuero que lo hace matizado y original.

No sólo mochilas de piel Otros artículos de piel que también son tendencia son las carteras, bolsos de viaje y los clásicos cinturones de piel. Todos estos artículos siguen los mismos procesos de fabricación artesanal. También por ejemplo podemos encontrar porta documentos y maletines.

Fantini Pelletteria cuenta con un modelo de bolso de viaje llamado trolley de cabina de piel, que posee un diseño con ruedas para que sea más fácil su traslado. Este modelo está fabricado al igual que todos los bolsos en cuero de anilina que es un tipo de piel muy valioso que se produce a partir de la selección de los mejores cueros crudos. Se dota de un acabado que permite que quede inalterada la superficie natural de la piel.

Este modelo se presenta como un compañero ideal de viaje, es un artículo que no tiene nada que envidiarle a otros similares en términos de resistencia. Cuenta con finas terminaciones y da la sensación a quien lo posee de tener una pieza única y de alto nivel.

Respecto de los clásicos maletines podemos mencionar que esta marroquinería cuenta con versiones realmente innovadoras y de diseño. Estas piezas de moda son los compañeros ideales en los quehaceres diarios del hombre actual. Se seleccionan las mejores pieles para poder contar con la mejor calidad de terminación. Hay diseños clásicos y otros más modernos que responden a las nuevas tendencias y se pueden encontrar desde los modelos de cierre más clásicos, como los de tipo cremallera hasta los que son con hebilla de diferente tipo.

Luego hay una línea de riñoneras de piel elaboradas con el más alto diseño italiano, estos artículos son creados por maestros artesanos de La Toscana y provienen del resultado de años de experiencia de trabajo en piel y de diseño. Son elaboradas con pieles de plena flor de anilina, se convierten en accesorios que ofrecen comodidad y estilo en un elemento que propone practicidad con elegancia al estar confeccionado en piel.

Por supuesto que también se pueden encontrar carteras de piel, tanto para hombre como para mujer. Dotada de una gran variedad de colores y de diversos diseños, la colección de carteras de Pelletteria Fantini muestra una soberbia declaración de diseño y estilo. Como siempre producida de manera artesanal, estos complementos se transformarán en algo indispensable y único para cada uno de sus dueños. Estos accesorios han sido diseñados para que se puedan llevar en ellos todo tipo de documentos, tarjetas de crédito, dinero y todo lo que sea necesario.

En lo que respecta a los cinturones de piel es posible encontrar variedad en los colores y en los diseños. Es importante destacar que también estos son hechos a mano. Con más de 40 años en rubro, los diseños y colores elegidos por esta empresa hablan de una combinación entre buen gusto, calidad y elegancia únicos en el rubro de productos de piel. Son artículos de diseño italiano que pueden tener un impacto excelente en tu look. Pueden usarse tanto en verano como en invierno y tanto la forma como el color de los mismos pueden generar mucho impacto en tu estilo si sabes cómo combinarlo. Podemos encontrar cinturones de cuero estilo vintage, clásicos y mucho más. Los cinturones de piel pueden parecer un artículo fácil y simple de encontrar pero los de calidad no son tan comunes. Esta empresa idea diseños teniendo en mente que este artículo estará contigo para siempre, al no ser artículos de temporada o que sigan una moda particular son pensados para que siempre puedan seguir utilizándose. Al igual que todos los productos que esta marroquinería italiana diseña están creados para brindar larga vida y el máximo confort.

Pelletteria Fantini, tradición y estilo Pelletteria Fantini abrió sus puertas en 1981, en San Marino y desde entonces ha ido perfeccionado sus procesos de fabricación artesanal. Esta empresa de carácter familiar es manejada hoy por la tercera generación, mantiene no obstante el espíritu inicial de devoción hacia la calidad, elegancia y estilo que tuviera en sus orígenes.

Cuenta con maestros artesanos en La Toscana y en Florencia, todos ellos siguen una tradición de fabricación que asegura que la más alta calidad de diseño italiano llegue a sus productos. Otro aspecto importante está relacionado con el tratamiento que se realiza a las pieles que son delicadamente seleccionadas. Tal es la confianza en los productos que esta marroquinería italiana elabora que otorga a sus clientes 24 meses de garantía en cada artículo. Lo hace garantizando el proceso artesanal; utilizando sólo cueros de primera calidad y garantiza también un curtido y coloración naturales sin productos químicos. Todos los materiales metálicos empleados en sus artículos están completamente libres de níquel.

Las materias primas para sus productos son por ejemplo lo que se conoce como cuero de anilina. El cuero de anilina proviene de un proceso donde se seleccionan los mejores tipos de cuero crudo, es un tipo de cuero que es muy valioso. El acabado que se obtiene de este proceso permite dejar inalterada la superficie natural del cuero y los pequeños defectos que son claramente visibles. Esto logra darle un alto valor agregado tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista comercial, lo que lo transforma en un producto bastante caro. Luego la superficie es teñida con tintes transparentes: el efecto de transparencia que se obtiene mediante este proceso se asemeja a lo que encontramos en una madera coloreada. Si observamos en detalle veremos que el color no cubre completamente la madera, pero mejora tanto los nudos como las vetas naturales de la madera, este mismo efecto se logra con la piel dónde la flor permanece claramente visible y muy natural. El cuero de anilina permite mostrar las imperfecciones que constituyen cada objeto, por un lado deja ver la firma de la naturaleza y por el otro la garantía del hecho de que cada pieza de cuero es única. Pelletteria Fantinti tiene cuatro tiendas propias y una extensa red de distribuidores en San Marino e Italia así como también en el resto de Europa, ha volcado sus productos a una tienda online que hacen accesible para todos estas piezas del más alto diseño italiano. Es una empresa en constante expansión que no ha perdido de vista sus orígenes y fiel a ellos ha conservado y mejorado los procesos de fabricación artesanales que tanto hemos comentado en esta nota.

Podemos decir que la filosofía de esta marroquinería italiana tan prestigiosa tiene un principio muy importante y es el de encontrar el equilibrio adecuado entre gustos, formas modernas y la técnica artesanal clásica que hace que cada uno de sus productos sea único.

