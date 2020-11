12º Día de la Gestión del Proyecto Social Comunicae

lunes, 30 de noviembre de 2020, 16:29 h (CET) El Día de la Gestión del Proyecto Social (DGPS) pretende ser el evento de mayor prestigio en gestión de proyectos de impacto social en España, permitiendo llevar buenas prácticas de dirección de proyectos al ámbito social, específicamente a asociaciones civiles y fundaciones encargadas de su planeación, ejecución y seguimiento, para visibilizar los proyectos, acelerar la consecución de resultados, y mejorar el impacto positivo en la sociedad Dentro de los objetivos del PMI Madrid Spain y el Project Management Institute – PMI, están el fomentar la profesionalidad en la Dirección de Proyectos y estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos para el beneficio social.

Por ello el PMI a través de la Project Management Institute Educational Foundation – PMIEF realiza esfuerzos para promover los recursos que pone a disposición de escuelas, institutos y organizaciones sin fines de lucro.

Para ello expertos en Dirección de Proyectos PMI y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID compartirán las mejores prácticas de Dirección de Proyectos que se aplican a nivel internacional, las cuales incrementan las probabilidades de éxito de los Proyectos de Impacto Social. En el evento se tratarán metodologías como Marco Lógico y PM4R, ésta última es una iniciativa del BID para fortalecer las capacidades de la Dirección de Proyectos de Impacto Social bajo el marco de la metodología del PMI y su Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos o PMBOK, y así poder lograr resultados dentro del presupuesto y tiempo planificado. PM4R es un set de herramientas compatibles con cualquier metodología o conjunto de prácticas en gestión de proyectos. Su estructura presenta un orden lógico que permite mejorar la asimilación y entendimiento, con foco específico en Proyectos de Desarrollo Social.

Como complemento, profesionales en dirección de proyectos PMP, tendrán sesiones de mentoring con las organizaciones sin fines de lucro que se hayan presentado.

El evento está co-organizado por los 5 capítulos de PMI en España: PMI Andalucía, PMI Barcelona, PMI Galicia, PMI Madrid y PMI Valencia.

¿A quiénes va dirigido?

Una oportunidad para entidades relacionadas al Desarrollo Social:

Administración Pública

Entidades Gubernamentales

Organizaciones Sociales

Asociaciones Civiles

Fundaciones sin Fines de Lucro

Empresas Privadas – Responsabilidad Social Corporativa

Universidades

Instituciones Educativas ¿Quiénes deben asistir?

Profesionales vinculados al Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Impacto Social.

Funcionarios que diseñan iniciativas sociales.

Profesionales que colaboran en Proyectos de Impacto Social.

Consultores en Políticas de Desarrollo Social.

Funcionarios Públicos que requieren implementar políticas, planes y acciones para el desarrollo de Proyectos de Impacto Social.

Asesores de entidades gubernamentales y no gubernamentales con participación activa en políticas públicas para la Gestión de Proyectos de Impacto Social.

Profesionales que desean ampliar sus conocimientos en Innovación Social.

Personas interesadas en convertirse en especialistas en Desarrollo Social.

Asesores y Coordinadores que lideran o colaboran en instituciones tales como Fundaciones, Centros de Desarrollo Social, ONGs, etc.

Profesionales dedicados a brindar servicios de Gestión de Proyectos.

Directivos de instancias educativas y servicios sociales.

Coordinadores de Políticas y Programas de Desarrollo e Impacto Social.

Actores gubernamentales en áreas de desarrollo económico relativos a actividades de Proyectos de Impacto Social.

Público general interesado en Gestión de Proyectos Sociales. El evento se celebrará el jueves 3 de diciembre de 2020 de 16:00H a 20:30H CET y estará dividido en dos partes:

De 16:00H a 18:00H: Ponencias de primer nivel con ponentes de Banco Interamericano de Desarrollo, Project Management Educational Foundation, entre otros.

De 18:30H a 20:30H: Sesiones de coaching One-to-One con las organizaciones que hayan presentado proyecto y hayan sido seleccionadas Inscripciones: https://pmi-mad.org/eventos/calendario/congreso/dgps-espana-2020

Video: https://youtu.be/miMezF9naJw

