Leonardo Fabio Marín, explorador de la poesía latinoamericana “Un poema que resista el olvido, que hidrate en la resaca, que sea impermeable a la tirria... por un poema de esos escribo, por un poema de esos sigo”. Abel Pérez Rojas. Josep Calabuig

lunes, 30 de noviembre de 2020, 17:50 h (CET) Leonardo Fabio Marín Zapata (Mistrató, Colombia. 1970) es una especie de Alexander von Humboldt, Jacques-Yves Cousteau o Sir David Attenborough de la poesía latinoamericana; aunque él reconoce más su labor en el andar de Porfirio Barba Jacob, Rubén Darío o José Celestino Mutis.

Poeta, académico, periodista y egresado del magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pereira, Leo –como le llaman cariñosamente sus amigos–, ha recorrido de ida y vuelta casi todos los países latinoamericanos dándole seguimiento a escritores de esos países, en relación a su referencia literaria, contexto, entorno y ejes temáticos.

A lo largo de las más recientes décadas, Leo Marín –como también se le llama fraternalmente– ha asistido a muchos, quizá, cientos de encuentros literarios, conferencias y presentaciones de libros, a través de los cuales identifica escritores que le permitan continuar con su línea de investigación sobre el pulso de la poesía en habla española (por cierto, también ha recorrido varios países de Europa siguiendo la huella de poetas latinoamericanos avecindados allá).

Dice Leo que hay una poesía que se conoce mucho, la de los poetas encumbrados, pero muchísimos escritores permanecen en el anonimato, porque se quedan en el entorno. Por eso, él va a la búsqueda de ellos.

En cada encuentro conoce a veinte o treinta poetas, sin embargo, a pesar de que ahora suman miles, ha centrado su atención en alrededor de noventa poetas, a los cuales les ha realizado una bitácora, una ficha biográfica, registros multimedia, y se ha detenido a estudiar su contexto y su obra, pues los considera una muestra muy significativa para poder comprender el momento histórico por el cual atraviesa la poesía latinoamericana.

Con la información recabada crea relaciones que para el resto permanecen invisibles, pero que vistas desde las alturas, conforman un sistema de articulación de la lírica actual en Latinoamérica. Su ojo clínico le ha llevado a tener muy definidas ciertas líneas de investigación para encontrar referencias entre lo indígena, la conquista, lo barroco, el boom latinoamericano, la incidencia de vanguardias y la poesía actual.

Dice Leo que él usa mucho las secuencias, a fin de que la estructura poética no quede aislada, y pueda comprender a qué responde una propuesta.

Por ejemplo, después de recorrer varias veces Latinoamérica, se ha percatado que hay una literatura que ha permanecido invisible a las mayorías: la de las Guyanas, junto la poesía de las islas del Caribe.

También ha identificado cómo es que las poetas han ido ganando terreno en países como México, y cómo es que en otros países aún permanecen rezagas debido a las estructuras patriarcales que permean en la literatura, en este caso, en la poesía.

Su proyecto de indagación literaria latinoamericana la ha llamado: "Periplos Distópicos Poesía", conformado por textos periodísticos, textos audiovisuales y ensayos literarios, el cual ha ido construyendo un texto de alrededor de ochocientas páginas.

En medio de esa brillante trayectoria más su olfato de investigador, Leonardo Fabio Marín me seguía la pista desde hace varios meses, específicamente desde mayo del año pasado cuando supo de mí gracias al Primer Internacional de Versos y Estrofas, Veracruz Ciudad de Poetas, organizado por la Academia Nacional de Literatura de México y el Capítulo Veracruz de la misma, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Leo había recabado la mayor información posible sobre mi trayectoria y mi obra poética, después de ello me contactó para resolver varias dudas que le habían surgido.

Ahí empezó otra historia que ya le contaré más adelante, lo cierto es que eso que hizo conmigo lo ha hecho con unas decenas de escritores más, después de estudiar, como le dije párrafos antes, a miles.

Todo el trabajo de Leo es autofinanciado, porque dice que no le gusta supeditarse a nadie, a fin de generar una investigación independiente que dé sustento a sus trabajos de grado. Titánica la labor de Leonardo Fabio Marín, seguro que va a trascender este tiempo.

Un honor conocer a Leonardo Fabio, y que sea él quien encabece nuestro proyecto de hermanamiento literario vía streaming desde Colombia todos los martes a las 22:00 horas en #Poesíaalasdiez, el cual tengo el privilegio de conducir.

Honor a quien honor merece.

