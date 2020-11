ENERGY SOLAR TECH cierra una Ronda de Inversión de 2.000.000 € a través de Sociosinversores.com Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 16:37 h (CET) ENERGY SOLAR TECH, la compañía de tecnología fundada por el exdirector general de Apple en España, Alberto Hernández Poza y el empresario del sector energético, Abel Martín Sánchez, ha conseguido sobrefinanciarse en un tiempo récord a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com rompiendo todos los récords de Crowdfunding Detalles de la Ronda de Inversión

La Ronda de Inversión ascendió a 1.943.000 €, marcando un nuevo récord en el mercado de Crowdfunding español. Desde su publicación, generó una fuerte demanda captando 500.000 € en la primera semana, y terminando con demanda adicional de inversores que finalmente no pudieron entrar por el límite máximo establecido.

Estos fondos, unidos al conjunto de líneas de financiación bancarias previstas y la financiación de los fundadores, supone dotar de 3,5 Millones de euros en financiación a la compañía destinados a acometer su plan de inversión y desarrollo.

En el tramo institucional, entraron firmas de prestigio como Fides Capital, Meseguer y Verdu inversiones y Técnicos asociados inversiones, entre otras.

Su CEO, Alberto Hernández declaró: “Nos sentimos honrados y agradecidos por el apoyo que hemos logrado en esta exitosa ronda de financiación. Haber roto récords supone una enorme responsabilidad y ahora tenemos que trabajar aún más duro reforzando la humildad y honestidad con la que hemos logrado llegar hasta aquí, solo así conseguiremos consolidar la posición que nos hemos ganado en el mercado y la confianza depositada por nuestros clientes, accionistas y empleados”.

Detalles de la compañía

Energy Solar Tech es una compañía de tecnología que opera en el sector energético. Su modelo combina un conjunto único de tecnologías de producción y eficiencia energética, que, bajo el servicio de outsourcing energético, permiten obtener al cliente ahorros de hasta el 45% de su coste energético sin inversión por su parte.

La compañía está experimentando un fuerte crecimiento tras los numerosos éxitos comerciales cosechados, y destinará los fondos de la ronda de financiación a seguir construyendo los activos energéticos para sus clientes y con ello garantizar la sostenibilidad y crecimiento del negocio a corto y medio plazo.

ENERGY SOLAR TECH es una compañía con un firme propósito: Contribuir a mejorar el mundo en el que se vive mediante la mejora de la competitividad de sus empresas, el desarrollo de una economía más sostenible, y la dotación a su compromiso social como organización. Una estrategia para una compañía del siglo XXI centrada en crear valor para la sociedad, y con ello para sus clientes, empleados y accionistas.

Acerca de ENERGY SOLAR TECH

ENERGY SOLAR TECH, es una compañía tecnológica del sector de la energía cuya MISIÓN es facilitar la migración de las empresas al autoconsumo de energías renovables mediante un modelo de outsourcing energético sin inversión del cliente.

La compañía, fundada por Alberto Hernández Poza, (ex directivo de Apple, Vodafone y Telefónica), y Abel Martín Sánchez (Empresario del sector de la energía), combina un conjunto único de tecnologías y servicios que bajo su modalidad de outsourcing energético permiten obtener al cliente, ahorros de hasta el 45% de su coste energético, sin desembolso económico por su parte.

LÍDERES en tecnología: Como parte de su estrategia de liderar los elementos fundamentales de su cadena de valor, la compañía ha desarrollado una tecnología líder de panel solar de alto rendimiento, que permite generar 510W de potencia por panel con 25 años de garantía de producto y producción, teniendo previsto alcanzar los 600W por panel en Q1 de 2021.

Comprometidos con la sociedad: ENERGY SOLAR TECH es una compañía del Siglo XXI, donde la sociedad está demandando a las nuevas organizaciones, ir más allá del compromiso con los clientes, empleados, proveedores y accionistas. En palabras de sus fundadores: “El centro y objetivo de nuestra organización es mejorar el mundo en el que vivimos, contribuyendo con nuestra actividad a aumentar la competitividad de la economía donde operamos y reducir su huella de carbono”.

Y en ese compromiso se enmarca la obra social, canalizando una 5% del beneficio en realizar proyectos de desarrollo en África y América Latina donde el acceso a agua potable y energía son un bien escaso, permitiendo dar una oportunidad de vida digna a esas comunidades mediante la instalación de pozos de agua y plantas solares.

Acerca de SociosInversores.com

SociosInversores.com es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance. Durante sus 10 años de vida, ha financiado más de 150 startups con más de 35 M€. Cuenta con una red privada de más de 30.000 inversores y con un equipo de expertos que analizan y asesoran a las startups antes, durante y después del proceso de financiación. Pioneros en conseguir la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar.

