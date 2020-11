La prestigiosa International Wine Challenge desvela los nombres de los mejores vinos del mundo Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 15:01 h (CET) España ha recibido en la 37ª edición del concurso International Wine Challenge 53 oros, 24 de ellos repartidos entre distintitas bodegas de la D.O. de Vinos de Jerez. 10 de ellos han recaído en Bodegas Lustau Bodegas Lustau (www.lustau.es) ha cosechado un año más un resultado formidable en la 37ª edición del certamen International Wine Challenge de Londres, convirtiéndose así en la bodega española más premiada del certamen con un total de 5 trophies, 10 medallas de oro, 17 de plata y 13 de bronce.

Entre las numerosas medallas obtenidas, cabe destacar los siguientes “Trophies” que premian a los mejores de cada categoría:

- Sherry Trophy: Lustau Oloroso VORS

- Oloroso Trophy: Lustau Oloroso VORS

- Palo Cortado Trophy: Lustau Palo Cortado VORS

- Pedro Ximénez Trophy: Pedro Ximénez Viña 25

- Fortified Winemaker of the Year: Sergio Martínez

Sergio Martínez, enólogo y capataz de Bodegas Lustau, recibe por cuarto año consecutivo el premio como Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo.

Mención especial merece Lustau Oloroso VORS, que se alza con los trofeos como “Mejor Oloroso” (Oloroso Trophy) y “Mejor vino de Jerez del concurso” (Sherry Trophy). Estos dos premios se suman al trofeo Best in Show que recibió hace unas semanas en los premios Decanter, siendo seleccionado como uno de los 50 mejores vinos del mundo.

Todos estos reconocimientos refuerzan un año más la posición de liderazgo de Bodegas Lustau, ofreciendo la gama más amplia y premiada de vinos de Jerez.

Este certamen, que celebra su 37 edición, está considerado como la competición de vinos más rigurosa e influyente del mundo. Con más de 400 expertos de 38 países distintos, la prestigiosa International Wine Challenge evalúa cada vino con catas a ciegas, valorando su estilo, origen y calidad.

Sobre Lustau

Bodegas Lustau es considerada un referente a nivel mundial cuando se habla de vinos de máxima calidad. La filosofía de Lustau sigue siendo la misma desde su origen en 1896: ofrecer al consumidor la más amplia y selecta colección de especialidades de Jerez.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.