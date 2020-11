Escoem se une al Pacto Mundial de las Naciones Unidas Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 14:41 h (CET) Escoem, firma especializada en el asesoramiento integral de empresas, profesionales y oficinas de farmacia, se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas con el objetivo de reforzar su compromiso con los valores y principios que caracterizan a la compañía ¿Qué es el pacto mundial de las Naciones Unidas?

El Pacto Mundial es un proyecto lanzado por las Naciones Unidas en el año 2.000, que actualmente ha crecido hasta ser la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa mundial, llegando a reunir a más de 13.000 entidades adheridas en más de 160 países.

De esta manera, Escoem pasa a ser socio signatario del Pacto, certificando su voluntad de respetar y promover en su círculo de actuación los Diez Principios universalmente aceptados referentes a derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Acciones

En concreto, desde Escoem se comprometen a seguir desarrollando iniciativas que garanticen los derechos fundamentales, asegurándose de que no participan en acciones que sean cómplices de su vulneración. En el aspecto laboral, entienden que es fundamental respetar la libertad de afiliación y la negociación colectiva.

Por otro lado, con respecto al medio ambiente, se comprometen a seguir buscando y desarrollando procesos que permitan la integración de criterios de desarrollo sostenible, contribuyendo de esta menara a la protección del planeta.

Para las empresas y otras organizaciones, la adhesión a este Pacto supone asumir el compromiso voluntario de ser buenos sujetos corporativos, ejercer un liderazgo responsable y creativo, y construir un marco global para el crecimiento sostenible.

1-Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

2-Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

3-Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4-Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5-Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

6-Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

7-Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

8-Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9-Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

10-Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

“El compromiso con el entorno es clave para nosotros”, señala Antonio Iáñez, uno de los socios fundadores de la empresa, “empleamos los medios y el esfuerzo necesarios para crear un modelo de gestión responsable con el entorno social, ambiental y económico, por lo que la unión al Pacto de las Naciones Unidas supone un paso más en la consecución de los objetivos de la firma”.

