Setdart licita la mayor colección de arte cubano reunida en una subasta nacional Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 14:49 h (CET) Los sorprendentes remates que recientemente ha alcanzado el arte cubano en las más prestigiosas subastas internacionales, convierten la licitación del próximo día 2 de diciembre, en un auténtico reclamo para el sector del coleccionismo La casa de subastas Setdart presenta a través de su portal web www.sedart.com una de las colecciones españolas mas representativas de la producción artística cubana desarrollada en las últimas décadas. Las más de treinta obras que se subastarán, materializan la riqueza y espíritu renovador de los artistas cubanos más relevantes del siglo XX y XXI que propiciaron la revolución del arte contemporáneo en la ínsula caribeña.

El impulso creativo de las artes plásticas en Cuba durante la década de los 40, simbolizó el inició de una proyección artística que ha logrado conquistar el competitivo mercado del arte internacional. Incorporando y reinterpretando las tendencias más vanguardistas del momento, artistas plenamente consolidados como Roberto Fabelo o Juan Carreño se han convertido, como demuestran sus excelentes resultados, en un valor seguro dentro del circuito artístico. Los extraordinarios remates logrados en la recién celebrada subasta de Christie´s New York testimonian el espléndido momento que viven artistas como Fabelo, quien, con una de sus monumentales sedas, alcanzó una cifra récord de 437.500 USD. Asimismo, artistas emergentes como Yoan Capote, representan una clara apuesta de futuro que ha logrado capturar la atención de los coleccionistas más exigentes. A pesar de la aparente disparidad de sus creaciones, el hilo conductor que vertebra la subasta subyace en la clara voluntad de sus artistas por definir los rasgos propios de la identidad, raíces y, por supuesto, cultura de un país cuyo pasado y presente sirven de perenne inspiración para resemantizar el arte de su ínsula.

Dentro de este proceso de revalorización y expansión artística, el reconocimiento internacional que recibe Roberto Fabelo como una figura clave en el devenir de las artes plásticas en Cuba, jugará un papel determinante que transluce en el notable conjunto de obras que protagonizan la subasta. En la línea fronteriza que separa el mundo onírico de la realidad, Fabelo conforma un particular universo creativo donde la dualidad entre el mundo animal y la figura humana alcanza sus cuotas mas elevadas de expresividad. El sustrato surrealista que transpira tanto en sus delicadas sedas como en sus rotundas esculturas representan el mayor ejemplo de la versatilidad y virtuosismo técnico que define a los grandes creadores.

En un lenguaje plástico radicalmente distinto, se desarrollan las monumentales obras de colectivos artísticos como Los Carpinteros o TheMerger. La minuciosidad y la perfección de sus composiciones, así como la modernidad y tradición que conjugan hibridando el diseño arquitectónico y el arte, hacen de su obra un reflejo de la etapa de transición de la sociedad cubana contemporánea en la que ambos grupos se formaron.

La actualidad más candente del panorama artístico cubano encuentra su máxima expresión en artistas como Ernesto Rancaño o Yoan Capote, dos valores en alza que, en su capacidad de derribar ciertos clichés culturales, representan la continua evolución de las artes plásticas de la ínsula.

Rene Peña, Roberto Diago, Choco o Zaira del Rio entre otros, completan el espléndido escenario artístico cubano que se dibuja en esta subasta.

Más información y acceso a la subasta: https://blog.setdart.com/artecubanoensetdart/

