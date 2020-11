Seo Málaga ofrece ideas de estrategias de marketing digital para negocios online Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 14:49 h (CET) La situación actual que ha traído la pandemia de covid hace que los negocios online sean cada vez un recurso más importante para muchos empresarios. Destacar entre todos los negocios online no es fácil, por ello SEO Málaga propone algunas campañas de marketing Muchos empresarios han decidido introducirse en el mundo digital y en la venta online debido a la pandemia del coronavirus. Las restricciones horarias y los confinamientos perimetrales han hecho que muchos negocios se hayan tenido que reinventar y opten por negocios más digitales.

Para que un negocio o tienda online tenga éxito en Internet lo primero que debe tener es una página web responsive y intuitiva para los clientes. Desarrollar y diseñar una página web que de verdad funcione no es una tarea sencilla, hay que pensar muy bien los objetivos para diseñar una tienda online que sea fácil de usar y en la que los clientes no tengan dificultad para comprar.

Cuida los detalles, el nombre del producto, la descripción de las imágenes que utilizas, el logotipo de la empresa, etc... Piensa como sería el cliente ideal y enfoca la página web, posicionamiento SEO y marketing digital a ese cliente. De esta forma la adaptación a sus gustos y necesidades será mucho mayor.

Una vez se tenga la página web correctamente habrá que darse a conocer entre los clientes. Para ello se emplean campañas de marketing digital en diferentes tipos de medios. Uno de los más utilizados actualmente son las redes sociales tanto para la creación de contenido que llame la atención de los seguidores, como contenido promocionado creando anuncios en las diferentes redes sociales. La inversión en estos anuncios no es muy elevada y puedes seleccionar el público al que dirigirte según sus datos demográficos e intereses.

Otra estrategia de marketing muy empleada es la realización de campañas de email marketing. A través de la suscripción de los clientes a la newsletter se les puede hacer llegar contenido de calidad, exclusivo y promocional. El correo electrónico es un medio muy útil para la realización de campañas de fidelización de clientes.

Los anuncios de pago en buscadores son otra buena opción para el negocio online. Para realizarlos es importante saber escoger bien las palabras clave de tu negocio y pujar por ellas. Dependiendo de la cantidad de negocios que haya en ese momento pujando por esas keywords y de la especificidad de éstas, el coste de la campaña puede variar en gran medida.

Éstas solo son algunas ideas de marketing digital que presenta SEO Málaga, pero hay muchísimas otras que se pueden hacer y que conseguirán que los negocios online tengan la atención que se merecen.

Si se quiere realizar alguna estrategia de marketing, pero no se tiene tiempo suficiente o los conocimientos adecuados una buena opción es contactar con una empresa como SEO Málaga. Son especialistas en desarrollo web, diseño gráfico, posicionamiento SEO y marketing digital entre otras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.