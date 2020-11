Consejos prácticos para la limpieza del hogar durante todo el año por Limpiezas Termy

Según los expertos, es una buena idea crear un plan de limpieza a principios de cada año para tener una casa limpia todo el año. Vivir en una casa limpia y ordenada es bueno para la salud, especialmente para la salud mental. Una casa desordenada o sucia tiene un efecto negativo en el estado de ánimo. Esto fue revelado por una reciente encuesta que se realizó hace un par de años Expertos en el sector de limpieza también explican que tener una casa en mal estado es perjudicial para la productividad de las personas que viven en ella.

El ambiente y la forma en que se mantiene y cuida una vivienda refleja el estado de ánimo que se pueda tener en el momento o viceversa. Empresas de limpieza Termy explican que, para maximizar los beneficios de la limpieza de la vivienda, es importante crear un plan a largo plazo, lo ideal sería a principios de año y elegir tareas específicas para cada mes.

Deshacer los excesos trae un nuevo enfoque, alegría y felicidad.

Enero es el mes de los planes y los declives.

En febrero será el mes de las zonas abandonadas. Persianas, postigos, cortinas, estantes, marcos, barandillas y zócalos que merecen una importante atención. Una limpieza a fondo es necesaria para eliminar la acumulación.

En marzo, se aumenta el ámbito de acción y se puede centrar en las zonas invisibles. Se está usando esto como una oportunidad para reorganizar el mobiliario y los espacios. Detrás de los armarios, bajo los sofás, los rincones oscuros y olvidados volverán a ver la luz.

Con las mañanas más brillantes y las tardes más luminosas, abril es un gran momento para mirar por la ventana. Incluso si hay una pequeña mancha en el vidrio, el sol la mostrará. Es mejor mantenerla bien limpias a fondo con desengrasante y pulimento.

En mayo, sin embargo, se puede a mirar hacia arriba. Eliminas todo lo que se esconde en la parte superior de los armarios, la cocina o los estantes del baño. Mucho polvo puede acumularse rápidamente.

En junio es el mes ideal para el mantenimiento y reparación de la pintura y centrarse en el bricolaje. Tanto en el interior como en el exterior.

En julio, se puede cambiar a la jardinería. Aprovechando las largas noches de verano y el clima más cálido, limpieza de garaje, limpia las canaletas y bajantes, pulidos de suelos se puede añadir flores al jardín y más. En agosto, puedes relajarte para disfrutar de unas vacaciones.

Después de las vacaciones de verano, septiembre es el mes ideal para empezar de nuevo desde la base. De ahí la limpieza profunda de las alfombras.

En octubre limpia el ático, el sótano o las habitaciones desordenadas de la casa, si se tiene por supuesto... Y en noviembre se hará una limpieza profunda de los aparatos electrónicos.

Por último, la limpieza de diciembre se debe centrar en la preparación de la casa para la Navidad y el Año Nuevo. Portal Limpiezas explica que es muy importante mantener la limpieza a fondo de los baños y de la cocina antes de recibir a los invitados.

¿Cuáles son los beneficios para la salud al mantener una casa limpia?

Empresa de limpieza Jocordan explican que no importa cuán elaborada y hermosa sea una casa, no se verá bien si no se limpia cuidadosamente. Sin mencionar que una casa desordenada con demasiado polvo o manchas en el suelo tampoco es saludable. Entonces, descubre estas buenas razones por las que una casa limpia es buena para la salud.

Evita el crecimiento de las bacterias

Las superficies húmedas y los pisos sucios pueden promover el crecimiento de bacterias, lo que puede aumentar la incidencia de enfermedades, especialmente en la cocina o el baño, las áreas más pobladas de la casa. Por lo tanto, es importante que estas zonas de la casa se limpien regularmente.

No tiene que llevar mucho tiempo, sólo hay que tener organización con un plan simple: una rápida rutina diaria para evitar la propagación de la suciedad. Entonces, una vez a la semana, se puede comprometer con un área diferente: el espacio detrás del refrigerador, por ejemplo, en lugar de la campana de la cocina o los muebles de los estantes.

Previene alergias

Los ácaros del polvo son una de las principales causas de las alergias: se tiene que aprender a prevenirlas y a mantener la casa libre de polvo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los estantes donde el polvo tiende a acumularse: incluso en este caso, es más eficaz desempolvar con frecuencia que barrer varias veces al año, utilizando una aspiradora o un cómodo paño electrostático que capta perfectamente el polvo, incluso en los lugares más difíciles de alcanzar.

Otro principio básico de la prevención de las alergias es mantener limpias las alfombras y los sofás. Especialmente si hay mascotas. Los pelos de los cachorros son en realidad grandes portadores de alérgenos. Así que adquiere este hábito de pasar la aspiradora cada dos días y extender las alfombras y almohadas al aire libre al menos una vez a la semana.

Mejora el estado de ánimo

En los últimos años, varios estudios han demostrado que el buen humor es un factor decisivo para fortalecer el sistema inmunológico, que puede prevenir muchas enfermedades. Una actitud tranquila y positiva mejora la circulación, la oxigenación de la sangre y los órganos internos, y neutraliza la ansiedad y el estrés.

Por esta razón, es importante crear un ambiente limpio y ordenado que promueva el buen humor y el descanso tranquilo, especialmente en las habitaciones, que es el rincón más privado donde se refugia al final de cada día.

Para evitar accidentes domésticos

Mantener la casa limpia y ordenada también ayudará a evitar que ocurran accidentes domésticos menores. Las estadísticas muestran que las caídas o resbalones en el hogar se deben a menudo a razones bastante triviales.

Charcos de agua o manchas de aceite en el suelo, por ejemplo, en lugar de objetos tirados. Las habitaciones de los niños, en particular, son un entorno especialmente peligroso: así que recuerda proporcionar grandes cestas o contenedores para guardar los juguetes al final del día.

Prevenir el deterioro de la vista

Suena extraño, pero mantener el cristal de la casa limpio no sólo es estéticamente agradable, sino que también evita las distracciones visuales. ¿En qué sentido? La respuesta es muy simple, y quizás obvia: el vidrio sucio y neblinoso impide la correcta difusión de la luz natural, forzando a los ojos a un esfuerzo adicional.