La gama de celdas sin SF6 de Schneider Electric recibe el reconocimiento de la ICEF Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 13:21 h (CET) La compañía recibe el reconocimiento por su nuevo equipo de celdas de media tensión SM AirSeT, que utiliza aire puro en lugar del gas de efecto invernadero SF6 estándar de la industria utilizado comúnmente en las redes de distribución y las instalaciones eléctricas industriales Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha sido reconocida por el Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) por su nueva gama SM AirSeT, una tecnología verde y digital de media tensión. La innovación de la empresa permite poner fin a la dependencia del gas de efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF6), ahora estándar, que se encuentra comúnmente en los equipos eléctricos utilizados para alimentar la red y las instalaciones eléctricas industriales.

El ICEF reúne a las mejores mentes del mundo para resolver los mayores desafíos medioambientales del siglo XXI mediante la innovación tecnológica. En sus 10 principales innovaciones se destacan las más notables entre los recientes avances innovadores en materia de energía y mitigación del cambio climático.

“Representa un honor para nosotros poder ser reconocidos entre instituciones de gran renombre como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y el PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) por hacer grandes progresos para avanzar hacia la descarbonización global. Con nuestra nueva tecnología de celdas sin SF6 que sustituye el gas de efecto invernadero comúnmente utilizado por aire puro, hemos desbloqueado un camino clave para la construcción de redes mucho más sostenibles y sistemas de electricidad industrial ecológicos",dijo Frederic Godemel, Executive Vice President of Power Systems and Services en Schneider Electric.

“Como líderes en la industria, nuestra compañía está decidida a luchar contra el calentamiento global, por lo que estamos orgullosos de aportar nuevas tecnologías que descarbonizan la electricidad. Agradecemos al ICEF este significativo reconocimiento y compartimos nuestra gratitud por la forma en la que cumplen su importante misión de facilitar la colaboración mundial para resolver los desafíos ambientales", añadió.

El equipo de celdas de media tensión SM AirSeT utiliza un aislamiento de aire puro combinado con la nueva tecnología Shunt Vacuum Interruption (SVI) de Schneider Electric. Permite la adopción de una tecnología sostenible, manteniendo o ampliando las ventajas que tradicionalmente ofrece el gas SF6.

Schneider Electric ha llevado a cabo con éxito proyectos piloto de su nueva celda de media tensión libre de SF6 en numerosas empresas eléctricas , entre ellas E.ON en Suecia, GreenAlp en Francia y EEC Engie en Nueva Caledonia, y otras más se están energizando de forma regular, incluso en redes eléctricas privadas para aplicaciones comerciales e industriales.

A principios de este año, el nuevo equipo de celdas de media tensión SM AirSeT de Schneider Electric fue galardonado por Hannover Messe con el Premio a la Eficiencia Energética Industrial, que muestra el destacado compromiso de las empresas para invertir y aplicar soluciones de eficiencia energética. En cooperación con la empresa independiente de investigación de mercado y consultoría EUPD Research, el premio fue otorgado por Deutsche Messe en las Jornadas Digitales de Hannover Messe. Al elegir al ganador del premio, el jurado tuvo en cuenta su grado de innovación, su contribución a la eficiencia, los beneficios económicos y las características de sostenibilidad social.

SM AirSeT también fue nominado para otro premio industrial otorgado este año por Deutsche Messe, el Premio HERMES, donde se colocó entre los tres finalistas. Estos reconocimientos llegaron después de un premio anterior: En mayo, la tecnología SM AirSeT de Schneider Electric fue reconocida por su excelencia en el diseño por iF, la reconocida institución de diseño.

Además, esta nueva tecnología de celdas de media tensión, es compatible con varias soluciones que ofrece Schneider Electric. Por ejemplo, a través de los sensores que monitorizan el estado de los equipos, es posible extraer datos y analizarlos con la plataforma EcoStruxure, para plantear una estrategia basada en mantenimiento predictivo y preventivo.

