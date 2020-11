Oquedades perniciosas Cuando uno esperaría actitudes orientadas al mejor esclarecimiento de las condiciones favorables; se sucede el estrépito de los nuevos aldabonazos en sentido contrario, se alarga la línea habitual de la confusión Rafael Pérez Ortolá

viernes, 27 de noviembre de 2020, 12:32 h (CET) Los excesos tienen mucha influencia en los resultados obtenidos, en los efectos emergentes desde las actuaciones previas. Contra las primeras impresiones, la esperada acumulación provoca sensaciones de una progresiva oquedad. La matemática sumadora deviene en una potente resta reductora, después de la cual apenas se vislumbra nada. Eso suele conducirnos a la difícil distinción entre la cabeza aturdida y la CABEZA HUECA. Se necesita un cierto espacio libre para la circulación de las ideas. Lo de la calidad de las mismas es otra cuestión; a cada persona le parecen sus ideas las apropiadas, sus pensamientos inigualables, como el mejor punto de partida.

Que bien hemos evolucionado a lo largo de los siglos. Las posibilidades para viajar están abiertas y si hubiera algún tapujo, escondido. Desterramos hace tiempo la ignorancia cuando conseguimos los accesos a las respuestas para cualquier interrogante. Lo de la censura ya pasó, ahora podemos decir sin reparos, aunque no se nos escuche. En cuestión de ideas, las propias mantienen su posición preeminente; nadie está interesado en conocerlas. Pues bien, alcanzada esta culminación de posiciones, el NEGACIONISMO radical es la postura creativa por excelencia, dedicada a la superación de las opciones costumbristas, poco propensas a la consideración de los criterios discordantes.

Por si alguna duda quedara, vivimos a diario la experiencia de las diversas manifestaciones en torno a las VACUNAS. Ocupados en la historia de las enfermedades, nos enumeran la serie de remedios para combatirlas. La amplitud argumentativa es notable, leemos publicaciones de las más diversas, con estadísticas acomodaticias y de las otras, centradas al albur de las tendencias. El ofrecimiento de la colaboración industrial es enorme, sus aportaciones son fascinantes. Allá por donde se mire, los datos son abrumadores. Sin embargo, quizá no se había reparado en aquella capacidad creativa, explosiva, que salta por encima de todo ello y batalla en su contra.

Surgen múltiples fenómenos como estos, con ese cariz rimbombante de escasa consistencia; entre sus redes, unos privilegiados organizan sus cotarros a costa del sometimiento inclemente de amplias mayorías a sus bandazos. La MEZCOLANZA es sorprendente, apenas existe separación entre fantasías y verdades, franquezas o disimulos, altruismos o timaduras crueles. La ceremonia de la confusión luce en su apogeo, en su ámbito casi todo es posible, si no buscamos un mínimo de entendimiento razonado. Hablaremos de pescadores en río revuelto. Ríos bien disimulados por las informaciones manipuladas, con el conformismo cómplice de los mismos perjudicados. Es decir:

Terrible confusión Los sueños Siempre Consiguen escapar La opinión Luce Poco equipaje.

Y la norma Cruje Por exceso de andamiaje Son las dificultades Del variado maridaje Entre cosas y gentes.

La paradoja gentil Invita a no prescindir Del variado sentir.

Cuando fluyen los ríos El agua parlotea Mientras el rumbo otea Por rocas y delirios.

Cuando uno esperaría actitudes orientadas al mejor esclarecimiento de las condiciones favorables; se sucede el estrépito de los nuevos aldabonazos en sentido contrario, se alarga la línea habitual de la confusión. Se crean vacíos innecesarios, enormes y deleznables. Solemos quejarnos del gran DISTANCIAMIENTO de los políticos con respecto a la gente. Si no, cómo es posible que tantos legisladores engolados pergeñen la inmunidad total del jefe del Estado; una cosa es su cargo, muy diferentes sus apetencias privadas. O bien mantengan la ley contra la expulsión inmediata de los ocupas ilegales. El acercamiento de posiciones exige otros talantes; por ahora no se vislumbran.

Estos espacios comunitarios que parecen desocupados son frecuentes. La polarización de los intervinientes ejerce como una potente fuerza divergente. El efecto de esos comportamientos promueve el progresivo desinterés en ciertas áreas. En referencia a la utilización de las REDES sociales, se detectan tendencias de todo tipo, manipulaciones, mentiras, frivolidades y verdades; algo similar a lo comprobado en la vida diaria. En estos lances se comprueba la distancia de la participación responsable de cada uno en relación con la realidad práctica. La proliferación de mensajes no es equivalente a la transparencia. La escasa sensatez, como otras carencias cualitativas, no son achacables a la red.

El instrumento dialéctico es muy diferente de la dialéctica constructiva. Las proyecciones del primero albergan extremos contrapuestos, desde las perversas maquinaciones a las elaboraciones equilibradas. Entre ellas se desarrollan procedimientos entreverados con circunstancias variadas. A nadie se le escapa el colosal vacío creado por debajo de las DECLARACIONES usuales, su base real queda como mera incógnita. Solemos centrarnos en los desfases de las proclamas públicas en los grandes medios. No obstante, si somos sinceros, en las modestas afirmaciones particulares sucede otro tanto; el decir es sólo la punta del iceberg, el burbujeo subyacente es de mucho calado.

Pese a su relevancia, descubrimos con frecuencia graves vacíos conceptuales que nos afectan sin remisión. Circulamos por los circuitos del extrarradio, entretenidos en sus fulgurantes manifestaciones, evadidos de las circunstancias nucleares propias. Se refleja el eterno dilema de la IMPLICACIÓN de cada individuo en su insustituible realidad, su dinamismo, en busca, o no, de un sentido digno. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Llanto, risa y silencio En memoria del autor Madín Rodriguez Viñes (1945-2020) Oquedades perniciosas Cuando uno esperaría actitudes orientadas al mejor esclarecimiento de las condiciones favorables; se sucede el estrépito de los nuevos aldabonazos en sentido contrario, se alarga la línea habitual de la confusión Batalla en el rock duro español con respecto al fascismo: Óscar Sancho (Lujuria), Sherpa (los Barones) Por su parte, otras leyendas del rock duro español llevaban la pandemia con buen tino y dando ánimos a la tribu rockera ¿Madrid, paraíso fiscal? Tratar a Madrid de “paraíso fiscal”, es una barbaridad del excéntrico, Gabriel Rufián, y también forma parte del papel electoral de los políticos catalanes ante las elecciones de febrero de 2021 ¡Bravo por la comunidad científica! “El origen de la ciencia fue la caída del ocultismo”