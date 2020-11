El Black Friday desata la guerra de precios Comunicae

viernes, 27 de noviembre de 2020, 10:30 h (CET) "Precio mínimo garantizado": la contundente campaña de Perfume's Club para marcar distancias en los combates de ventas. La promoción aplica a todo catálogo del ecommerce español, de más de 25.000 productos, abarcando referencias de perfumería, cosmética, nutrición e higiene. Si un usuario, tras efectuar una compra en Perfume´s Club el viernes día 27, encuentra el producto más barato en otra tienda, el ecommerce español le devolverá la diferencia Perfume’s Club, la principal tienda online española de perfumería y belleza, se suma al Black Friday no solo rebajando el importe de todos sus productos, sino garantizando el precio online más bajo.

El último viernes de noviembre se ha consolidado como una de las fechas más importantes del calendario en materia de shopping. El denominado “Black Friday” marca el inicio de las compras de Navidad debido a la agresiva campaña de descuentos que llevan a cabo la totalidad de comercios. Por ello, este día supone una oportunidad única para comprar los mejores regalos al precio más asequible.

Cada año, los comercios idean diferentes estrategias con las que atraer la atención del consumidor. Bajada exponencial de precios, bonos descuento, ofertas flash, 2x1… las opciones son innumerables, pero las promociones son tan numerosas y similares que rara vez se recuerda qué ofrece cada tienda.

Este año, Perfume’s Club revoluciona el Black Friday lanzando la disruptiva campaña “Precio mínimo garantizado”. Durante el viernes 27 de noviembre, el ecommerce ofrece todo su catálogo, compuesto por más de 25.000 referencias, a un precio imbatible. Además, en caso de que un cliente compre cualquier producto en este ecommerce y posteriormente lo encuentre a un precio más económico en otra tienda, Perfume’s Club le devolverá la diferencia. Para beneficiarse de ello, los usuarios solo tendrán que enviar un email a Perfume’s Club, quien emitirá un bono descuento canjeable en la página web durante el mes de diciembre.

Perfume’s Club es un ecommerce conocido por ofrecer las mejores marcas de perfumería y belleza y, con esta acción, pretende reafirmar su liderazgo no solo en calidad, sino en precio.

Sobre Perfume´s Club

Perfume's Club es una perfumería on-line que ofrece productos englobados en el sector de la belleza en 14 países. La compañía pertenece a una empresa familiar con sede en Palma de Mallorca (Beauty Luxe Distributions S.L.U.) que cuenta con una larga trayectoria en el campo de la alta perfumería.

Con más de 60 años de experiencia, Perfume's Club ha crecido hasta situarse en una posición privilegiada gracias al cambio de estrategia y enfoque en la tecnología, no sólo en su sector, sino en toda la red, recibiendo importantes menciones como el premio E-Commerce a la Mejor Tienda de Venta de Producto Online. El Grupo Perfume´s Club facturó 121 millones de euros en 2019, y se ha consolidado como la empresa española que más productos de belleza factura en el canal online: https://www.perfumesclub.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.